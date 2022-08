Super League Von einem Glücksgriff, Wut im Bauch, einem Goalie in Rage und beeindruckenden Zahlen – der FCSG nach dem 4:1-Erfolg gegen Luzern Die Ostschweizer dominieren die Zentralschweizer über 90 Minuten. Am Tag nach dem Spiel sagt Trainer Peter Zeidler: «Wir traten so auf, wie wir uns das vorstellen. Mit einer tollen Mentalität, die Zahl der Abschlüsse war beeindruckend.» Am nächsten Sonntag kehrt das Team nun in die Kultstätte Espenmoos zurück. Patricia Loher Jetzt kommentieren 14.08.2022, 19.37 Uhr

St.Gallens Entdeckung der noch jungen Saison: Stürmer Emmanuel Latte Lath gegen Luzerns Luca Jaquez (rechts). Gian Ehrenzeller/Keystone

22:1 Schüsse. Allein diese Zahlen sagen alles aus über das Spiel zwischen St.Gallen und Luzern. Es war wieder wie damals während der Vizemeister-Saison 2019/20, als Sions Trainer Paolo Tramezzani sagte: «Die St.Galler fressen dich.»

Die Mannschaft von Peter Zeidler lieferte einen von A bis Z dominanten Auftritt ab, jagte während 90 Minuten den Ball, schaltete immer wieder blitzschnell um, blieb defensiv stabil und hätte die Partie gar noch deutlicher gewinnen können.

Zwei Abschlüsse gingen an den Pfosten, einer an die Latte. Das Publikum war begeistert. St.Gallens Aussenverteidiger Patrick Sutter sagte:

Patrick Sutter. Marc Schumacher/Freshfocus

«Wenn wir unsere Chancen noch besser verwerten und uns von Spiel zu Spiel steigern, kann das eine gute Saison werden.»

Nach dem dritten Heimsieg im dritten Heimspiel dieser Meisterschaft übernahmen die St.Galler gar Platz eins, den sie am Sonntag aber wieder an die Young Boys abgeben mussten.

«Wir werden nicht den Fehler machen, den verlorenen Punkten von Genf und Zürich nachzutrauern», so Zeidler am Tag nach dem Spiel. «Wir sind nun einmal zufrieden und haben eine gute Basis gelegt.»

Und nun die Rückkehr ins Espenmoos

Am nächsten Sonntag treffen die Profis im Cup auf die Amateure von Rorschach-Goldach aus der 2. Liga interregional. Die Partie wird im Espenmoos ausgetragen. Es ist die erste Rückkehr der ersten Mannschaft des FC St.Gallen in die Kultstätte seit dem Auszug im Jahr 2008. 5000 Fans werden dabei sein.

Am Samstag bekam Luzern zu spüren, wie sehr sich die St.Galler vorgenommen hatten, das Spiel bei den Grasshoppers, das sie nach einer 2:0-Führung noch aus der Hand gegeben hatten, vergessen zu machen.

Ein bisschen habe die Wut im Bauch wohl mitgespielt, so Zeidler.

«Wir traten so auf, wie wir uns das vorstellen. Mit einer tollen Mentalität, die Zahl der Abschlüsse war beeindruckend.»

Es sei eine etwas unruhige Woche gewesen, sagte der wiedererstarkte Captain Lukas Görtler. «Es macht einen ein bisschen nervös, weil man sich fragt, warum das passieren konnte. Warum wir ein Spiel verlieren, das wir niemals hätten verlieren dürfen. Wir wollten uns von einer besseren Seite zeigen.»

Luzerns Torhüter Marius Müller in Rage

Schon in Zürich war die Startphase der St.Galler stark gewesen, nur durchziehen konnten die Gäste ihr Spiel damals nicht. Im Vergleich mit der Begegnung im Letzigrund steigerten sich am Samstag aber alle.

Es war eine erste Halbzeit wie aus einem Guss. In der zweiten Hälfte spielten sich die St.Galler gar in einen «Flow», wie es Zeidler bezeichnete.

Luzerns Torhüter Marius Müller fand nach dem Spiel deutliche Worte. Marc Schumacher/Freshfocus

Die Luzerner, zuvor seit April ohne Niederlage, lehnten sich nie auf, was den Torhüter Marius Müller, der eine noch höhere Niederlage verhindert hatte, in Rage versetzte. Gegenüber SRF sagte er: «Wir müssen uns schämen. So etwas habe ich noch nie erlebt. Ich wünschte mir, wir hätten uns mehr in die Bälle geworfen.» Man liege 0:2 im Rückstand:

«Und dann kommt das Stadion.»

Er habe das in St.Gallen schon zweimal erfahren müssen und die Jungs darauf hingewiesen. Es sei eines der besten Stadien der Liga mit einer «geilen» Stimmung. «Wir haben 2000 Fans dabei und wir treten auf wie unsere U16.»

Latte Lath mit Spitzenwert

Obwohl erst fünf Runden gespielt sind, deutet sich an, dass St.Gallens Prunkstück in dieser Saison der Angriff mit den formstarken Julian von Moos und Emmanuel Latte Lath werden könnte.

Mit Latte Lath, dem Leihspieler von Atalanta Bergamo, ist St.Gallen gar ein Glücksgriff gelungen. Nach einer Vorlage von Jordi Quintillà traf der Ivorer im zweiten Spiel in Folge früh und hatte zudem noch das eine oder andere Tor mehr auf dem Fuss.

Insgesamt kam der agile 23-Jährige zu fünf Abschlüssen, was der Spitzenwert des Teams ist in diesem Spiel.

Passt dann die Balance zwischen Defensive und Offensive, kann St.Gallen zu einem Spitzenteam werden. Zudem hat Leonidas Stergiou, der zuletzt in drei Partien nicht mehr der Startformation angehört hatte, aufgezeigt, dass man eigentlich nicht auf ihn verzichten kann.

Trainer Peter Zeidler und Daouda Guindo. Marc Schumacher/Freshfocus

Herausforderung Konkurrenzkampf

So wird für Zeidler in den kommenden Wochen der Konkurrenzkampf zu einer Herausforderung. Weil er in der Innenverteidigung auf Stergiou und Basil Stillhart setzte, blieb Matej Maglica vorerst auf der Ersatzbank.

Nach zwei Spielsperren kehrt zudem Isaac Schmidt zurück. Doch Daouda Guindo und auch Christian Witzig lieferten zuletzt gute bis sehr gute Partien. Auch für Jérémy Guillemenot dürfte es zurzeit, trotz des schönen Assists zum 4:1, schwierig werden, wieder in die Startformation zurückzukehren.

Zeidler freut sich über den Konkurrenzkampf:

«Wir verfügen über gute Jungs, über Teamplayer. Diesen Teamgeist müssen wir pflegen. Er passiert nicht automatisch.»

Noch offen ist, wie schwer sich Quintillà verletzt hat. Der Spanier musste wegen muskulärer Probleme im Adduktoren-/Hüftbereich ausgewechselt werden. Es gebe allerdings Anzeichen, dass die Verletzung nicht allzu schlimm sei, so Zeidler.

Am Dienstag bestreiten die St.Galler um 19 Uhr ein Testspiel beim SC Brühl aus der Promotion League. Dabei werden Akteure eingesetzt, die zuletzt zu wenig oder keiner Spielpraxis gekommen sind.

