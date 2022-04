Super League: FCSG und Basel trennen sich 2:2 unentschieden

Super League Volles Haus, weiter ungeschlagen und doch nur halb zufrieden: Alles zum Remis des FC St.Gallen gegen Basel In einer unterhaltsamen und emotionalen Partie gegen den FC Basel reichen zwei Treffer nicht zum Sieg. Der FC St.Gallen bleibt mit diesem Resultat aber auch nach dem elften Spiel in der Rückrunde ungeschlagen. Tim Naef Jetzt kommentieren Aktualisiert 10.04.2022, 20.37 Uhr

Kein Spiel für Taktikfreaks und Trainer: Beide Teams spielen über 90 Minuten auf Sieg und vernachlässigen ab und an die Defensive. Dem Fan gefällt's. Spielnote: 5,5

1:0, 20. Minute, Kwadwo Duah : Traumpass von Lukas Görtler in die Spitze, Kwadwo Duah kann alleine auf FCB-Goalie Heinz Lindner losziehen und verwandelt eiskalt.

: Traumpass von Lukas Görtler in die Spitze, Kwadwo Duah kann alleine auf FCB-Goalie Heinz Lindner losziehen und verwandelt eiskalt. 1:1, 28. Minute, Eigentor Leonidas Stergiou: Stocker passt im FCSG-Strafraum auf Sebastiano Esposito. Stergiou will klären, lenkt den Ball aber unglücklich ins eigene Tor.

Stocker passt im FCSG-Strafraum auf Sebastiano Esposito. Stergiou will klären, lenkt den Ball aber unglücklich ins eigene Tor. 2:1, 65. Minute, Jérémy Guillemenot: Der St.Galler Stürmer nimmt den Ball links vor dem Tor herrlich mit der Brust an, legt ihn sich anschliessend sauber vor, lässt FCB-Verteidiger Nasser Djiga stehen und schiebt zum erneuten Führungstreffer ein.

Der St.Galler Stürmer nimmt den Ball links vor dem Tor herrlich mit der Brust an, legt ihn sich anschliessend sauber vor, lässt FCB-Verteidiger Nasser Djiga stehen und schiebt zum erneuten Führungstreffer ein. 2:2, 67. Minute, Liam Miller: Basel schlägt zurück. Millar geht auf dem linken Flügel gegen Cabral ins Dribbling. Der hält coronamässig Abstand und lässt den Basler schiessen. Schlenzer ins lange Eck, Zigi fliegt vergebens.

Dass an diesem Sonntagnachmittag die besten Offensiven der Rückrunde aufeinandertreffen, wird jedem Zuschauer bereits nach den ersten paar Minuten klar. Ab der ersten Sekunde spielen beide Mannschaften nach vorne. Nach zehn Minuten hätte es gut und gerne bereits 1:1 stehen können und auch in der Folge geht es hin und her. Ob die beiden Trainer ihre Freude daran haben, sei dahingestellt, dem ausverkauften Kybunpark gefällt's.

In der ersten Viertelstunde kann sich keines der beiden Teams ein wirkliches Übergewicht erspielen. Doch dann hat in der 20. Minute FCSG-Captain Lukas Görtler einen Geistesblitz. Nach seinem Pass von der Mittellinie kann Kwadwo Duah alleine auf das gegnerische Tor losziehen. Der beste Torschütze der St.Galler lässt sich nicht zweimal bitten und bringt seine Farben in Führung.

St. Gallens Kwadwo Duah bejubelt sein 1:0. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Teufelskerl Lawrence Zigi

Und nur wenige Minuten später jubelt der ganze Kybunpark bereits wieder: Nicht wegen eines weiteren Treffers, sondern wegen einer mirakulösen Parade von FCSG-Goalie Lawrence Zigi. Nach einer Flanke kommt Valentin Stocker im Fünfmeterraum frei zum Kopfball. Der Basler will bereits zum Jubel ansetzen, doch der ghanaische Nati-Goalie bringt noch seine Hand an den Ball. Unglaublich.

In der 29. Minute ist dann aber auch Zigi machtlos. Stocker steckt den Ball im Strafraum durch. Der Abschluss von Sebastiano Esposito wird noch unglücklich von Leonidas Stergiou ins eigene Tor abgelenkt.

Die Spieler des FC Basel bejubeln den Ausgleich. Marc Schumacher / freshfocus

Nach dem Ausgleich gibt es Chancen hüben wie drüben. Weitere Treffer fallen vor der Pause jedoch keine mehr. Und das liegt nicht an den Abschlussversuchen der beiden Offensivreihen, sondern an den überragenden Goalies beider Mannschaften.

Duah zur Pause raus, Guillemenot fällt im Strafraum

Und auch nach der Pause geht es im gleich Stil weiter. Es dauert keine Minute ehe die St.Galler wieder im gegnerischen Strafraum auftauchen: Jérémy Guillemenot geht nach einer Intervention von Ex-Espe Michael Lang zu Boden, die Pfeife von Schiedsrichter Urs Schnyder bleibt aber stumm. Kann man so oder so sehen. Das denkt sich auch der VAR und meldet sich deshalb nicht bei Schnyder.

Jérémy Guillemenot wird gefoult, der Penaltypfiff bleibt jedoch aus. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Aufgrund des fulminanten Beginns der St.Galler geht beinahe unter, dass Peter Zeidler zur Pause den Torschützen vom Feld genommen hat. «Er konnte nach seiner Verletzung noch nicht 100 Prozent abrufen, deshalb habe ich ihn vom Feld genommen», sagt Peter Zeidler nach dem Spiel.

Und er trifft doch

Die ersten Minuten der zweiten Halbzeit lassen es bereits erahnen, die St.Galler kommen besser aus der Pause und können das Spieldiktat übernehmen. Immer wieder braucht es den Basler Goalie. In der

65. Minute ist aber auch Lindner ohne Chance. Guillemenot kann eine Flanke im Strafraum optimal annehmen, lässt einen Basler Verteidiger stehen, ehe er den Ball zum erneuten Führungstreffer einschiebt. Sehenswert!

FCSG-Stürmer Jérémy Guillemenot ist nach seinem zwischenzeitlichen Führungstreffer auf dem Weg zu den St.Galler Fans. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Die Freude währt aber nur kurz. Nur zwei Minuten später können die Basler ausgleichen. Cabral leistet nur Begleitschutz für Liam Miller. Dieser schlenzt den Ball vom Strafraum ins lange Eck. Ebenfalls sehenswert und keine Chance für Zigi.

Der FC St.Gallen bleibt aber auch nach dem Ausgleich das bessere Team und kombiniert sich immer wieder gut vor das gegnerische Tor. Für den Siegtreffer reicht es aber nicht mehr. Mit dem Unentschieden bleibt der FCSG auch im elften Spiel der Rückrunde ungeschlagen. Weil die Espen über 90 Minuten das bessere Team waren, verlassen die Fans das Stadion dennoch mit gemischten Gefühlen.

Die Spieler des FCSG wissen nicht ganz, wie sie das Resultat einschätzen sollen. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Lawrence Ati Zigi alias «der Titan» alias «die Wand» alias «die Spinne»: Der Goalie des FC St.Gallen lässt einmal mehr die gegnerischen Spieler verzweifeln. Das ist nicht wirklich neu, muss aber wieder einmal gesagt werden.

Lawrence Ati Zigi: Note 5.5. Sofort auf dem Posten. Und dann pariert er Stockers Kopfball in der 21. Minute mit einer Wahnsinnstat. Auch danach: Immer wieder Retter in Not. Leonidas Stergiou: Note 4.5. Es ist nicht neu, dass er schnell ist. Rettet in den Startminuten vor Ndoye. Hat Pech beim Eigentor, ansonsten eine gute Partie. Fabian Schubert: Fabian Schubert für Guillemenot und Betim Fazliji für Cabral kommen beide in der 77. Minute und damit zu spät für eine Note. Jordi Quintillà: Note 4.5 . Der Abfangjäger. Gutes Positionsspiel gegen seine Ex-Kollegen, aber eher weniger Einfluss bei den St. Galler Angriffen. Jérémy Guillemenot: Note 5.5. Muss viel einstecken. Rennt, rackert, versucht, einmal rettet Millar. Beim Kabinettstückchen-Tor zum 2:1 rettet gar niemand mehr – Guillemenot ist in Form. Victor Ruiz: Note 4.5. Einige gefällige Momente, verliert dann und wann jedoch die Bindung zum St. Galler Spiel. Kwadwo Duah: Note 5. Wo Duah draufsteht, steckt Duah drin. Bringt die Grünweissen eiskalt in Front – sein neuntes Tor in der Rückrunde. Man spürt indes, dass er nicht ganz fit ist – bleibt zur Pause in der Kabine. Matej Maglica: Note 5. Verleiht der Abwehr mit seiner Grösse vor allem in Halbzeit zwei Stabilität. Hat die Lufthoheit. Euclides Cabral: Note 4. Wirkt defensiv nicht so sattelfest, zu sehen beim Ausgleich von Millar. Und doch hat Cabral vorne plötzlich zwei Chancen – aber Cabral halt ist kein Stürmer. Lukas Görtler: Note 5.5. Was für ein Pass zur ersten Führung. Was für ein Pass zur zweiten Führung. Stark, bei vielen Pässen, in den Zweikämpfen. Julian von Moos: Note 4. Hat nicht viele Bälle und Aktionen. Vor der Pause mit Kopfballchance – Lindner bleibt Sieger. Betim Fazliji: Fabian Schubert für Guillemenot und Betim Fazliji für Cabral kommen beide in der 77. Minute und damit zu spät für eine Note. Isaac Schmidt: Note 5. Immer wieder Flügelläufe und Ballgewinne. Vor der Pause klärt er allein gegen drei Basler. Bastien Toma: Note 5. Kommt nach der Pause für Duah. Guter Schuss in der 52. Minute. Verleiht dem St. Galler Spiel neuen Drive, in wenigen Situationen aber etwas zu eigensinnig. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Gelbe Karte gegen Valentin Stocker: In der 61. Minute sieht sich Schiri Schnyder gezwungen Stocker auf dem Feld zu verwarnen. Das müsste man eigentlich nicht erwähnen, wäre Stocker nicht bereits ausgewechselt worden und auf dem Weg zur Seitenlinie. Er lässt sich jedoch viel zu viel Zeit und somit dem Schiedsrichter keine andere Wahl.

Über Schiedsrichter Urs Schnyder wird nach dem Spiel nicht gesprochen. Das ist immer ein gutes Zeichen für einen Unparteiischen.

Vor dem Spiel wird es für 60 Sekunden mucksmäuschenstill. Der Grund: Der ehemalige FCSG-Teamarzt Ruedi Spring ist vergangenen Monat im Alter von 82 Jahren verstorben. Das ganze Stadion erhebt sich; auch der Gästesektor:

Vor dem Spiel erhebt sich das Stadion für den ehemaligen FCSG-Teamarzt Ruedi Spring. Marc Schumacher / freshfocus

24 Punkte aus zehn Spielen; das muss man der Ostschweiz nicht zweimal sagen. Und wenn der Gast noch FC Basel heisst, ist es schon fast logisch: Der Kybunpark ist ausverkauft. Das feiern auch die FCSG-Anhänger...

FCSG-Spieler Jordi Quintillà:

«Es hat richtig Spass gemacht heute. Wirklich zufrieden sein, kann ich aber nicht. Wir waren die bessere Mannschaft.»

FCSG-Trainer Peter Zeidler:

«In der ersten Hälfte hatten wir Glück. Das müssen wir anerkennen.»

«Nach der Pause waren wir das bessere Team. Basel hatte genau eine Chance, mehr nicht.»

«Wenn der FC Basel in den Schlussminuten auf Zeit spielt, weiss man, dass man einen guten Job gemacht hat.»

«Kwadwo Duah konnte nicht 100 Prozent abrufen, deshalb musste ich ihn in der Pause auswechseln.»

FCB-Spieler und Ex-Espe Fabian Frei:

«Es macht immer Spass in diesem Kessel zu spielen. Auch wenn es heute alles andere als einfach war.»