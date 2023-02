FC St.Gallen - FC Luzern: Espen erkämpfen sich ein Unentschieden

Super League Über giftige Zweikämpfe, Zigis Platzverweis und einen grünweissen Zauberer: Der FC St.Gallen erkämpft sich gegen Luzern trotz Unterzahl einen Punkt Dezimiert heisst nicht geschlagen. Diese Einsicht hat man dem FC St.Gallen unlängst eingebläut. Gegen den FC Basel und den FC Zürich liessen die Espen in Überzahl noch Punkte liegen, diesmal gelingt ihnen der Coup gegen den FC Luzern. Trotz eines frühen Platzverweises kämpft sich Grünweiss in eine verloren geglaubte Partie zurück. Unsere Analyse. Miguel Lo Bartolo Jetzt kommentieren 19.02.2023, 17.58 Uhr

Die Spieler des FC St.Gallen lassen sich nach der Partie gegen den FC Luzern vom Espenblock feiern – für ein Unentschieden, das schon fast einem Sieg gleichkommt. Bild: Marc Schumacher / freshfocus

In dieser Partie ist alles drin, was Fussball so einzigartig macht: Tore, Dramatik, Emotionen. Der FC St.Gallen startet gut, kann aber die Führung in Unterzahl nicht halten. Als die Gäste das Spiel im zweiten Durchgang in die Hand nehmen, beginnen die Hausherren auseinanderzufallen. Doch am Auftritt der Espen ist nicht alles schlecht. Spielnote: 5

1:0, 14. Minute, Jérémy Guillemenot: In einer vermeintlich ungefährlichen Offensivaktion der Espen kommt Jérémy Guillemenot knapp ausserhalb des Sechzehners zum Abschluss. Dass der Ball abgefälscht wurde, ist für alle Spieler nachvollziehbar. Doch der VAR hat ein Handspiel gesehen. Schiedsrichter Fedayi San bestätigt den Entscheid - Penalty für die Hausherren. Jérémy Guillemenot guckt FCL-Goalie Pascal Loretz aus und versenkt den Ball in der Tormitte.

1:1, 32. Minute, Martin Frýdek: Nach einem Eckball der Luzerner kommt Frýdeck an der Strafraumgrenze zum Ball. Er legt sich die Kugel vor und schliesst per Aussenrisst sehenswert in die linke untere Torecke ab. Keine Chance für Ersatzgoalie Lukas Watkowiak.

1:2, 62. Minute, Nicky Beloko: Im Konter wird Pius Dorn über rechts angespielt. Der wiederum legt für Nicky Beloko auf. Ein flaches Zuspiel gegen die Laufbewegung der St.Galler Hintermannschaft reicht, die Zustellung aufzulösen. Beloko kann aus zehn Metern mutterseelenalleine abschliessen – und tut dies erbarmungslos.

2:2: 79. Minute, Matej Maglica: Nach einem Foul an FCSG-Captain Lukas Görtler im Strafraum der Luzerner darf Innenverteidiger Matej Maglica zum Penalty antreten. Er lässt einen satten Schuss in die rechte Ecke ab – und lässt FCL-Goalie Pascal Loretz keine Chance.

Wie kommt der FC St.Gallen nach einer Klatsche zurück? Dieser Frage ist das St.Galler Tagblatt unlängst nachgegangen. Das Fazit der Sportredaktion in knappen Worten: mal so, mal so. Es kristallisiert sich partout kein Muster heraus, nachdem die Espen konsequent mit starken Darbietungen auf herbe Rückschläge reagieren würden.

An diesem Sonntag zeigt der FC St.Gallen allerdings, dass man nicht nur daran interessiert ist, um Tabellenrang zwei mitzuspielen, sondern auch das Zeug dazu hat. Das offensive Spiel des FC St.Gallen wirkt in der Anfangsphase geradezu beflügelt vom kreativen Drahtzieher Leon Dajaku. Der Mann mit der Nummer 77 hat in der Startviertelstunde bereits gefühlt jeden Luzerner ausgetänzelt, den Trainer Mario Frick im Aufgebot hat.

In Minute sieben kommen die Hausherren durch ebendiesen Dajaku zu ihrer ersten Grosschance. Nach einem starken Dribbling entlang der rechten Aussenbahn setzt er Willem Geubbels in Szene, der das Leder allerdings knapp neben den langen Pfosten setzt.

Viel länger dauert es indes nicht, bis der FC St.Gallen zuschlägt. Jérémy Guillemenot kommt in einer vermeintlich ungefährlichen Spielsituation an der Luzerner Strafraumgrenze zum Abschluss und fordert Eckball. Doch der VAR will ein Handspiel gesehen haben. Schiedsrichter Fedayi San will sich vergewissern, sieht sich die Szene am Bildschirm an und entscheidet tatsächlich auf Penalty. Jérémy Guillemenot versenkt eiskalt in der Mitte. 1:0 für St.Gallen.

Jérémy Guillemenot verwandelt gegen Luzern einen Handspenalty. Bild: Marc Schumacher / freshfocus

Die Freude bei den Espen ist von relativ kurzer Dauer. Grünweiss läuft in der 20. Spielminute zum wiederholten Mal in einen Konter der Gäste. Diesmal mit fatalen Folgen. Goalie Lawrence Ati Zigi verschätzt sich nach einem Steilpass der Luzerner beim Rauslaufen. Er steht schon ausserhalb des Sechzehners, als Klidije zum Schuss ansetzt. Zigi verhindert ausserhalb seines Zuständigkeitsbereiches mit der Hand – und wird vom Unparteiischen, der zunächst noch weiterlaufen liess, des Platzes verwiesen. Die frisch eingewechselte Nummer zwei im Tor der Espen, Lukas Watkowiak, hält den darauffolgenden direkten Freistoss.

Lawrence Ati Zigi sieht nach einem Handspiel ausserhalb seines Strafraums glatt Rot. Bild: Marc Schumacher / freshfocus

Infolge Überzahl übernimmt der FC Luzern das Ruder. Die Gäste treten mittlerweile dominanter auf, pressen höher und aggressiver, erspielen sich Chance um Chance. Keine Viertelstunde nach Zigis Platzverweis kommt es, wie es kommen muss. Der FC Luzern erzielt in der 32. Minute den Ausgleich durch einen Distanzschuss von Martin Frýdek. Er zirkelt den Ball nach einem Eckball per Aussenrisst ins lange Eck. Watkowiak ist chancenlos. Dass das unnachgiebige Spiel der Luzerner durch den Ausgleich gekrönt wird, ist verdient.

Die Gäste haben offensichtlich auch nach dem Pausentee nicht die Absicht, das Spieldiktat abzugeben. Der FC Luzern hält den Ball, die St.Galler laufen mehr. Das verheissen die ersten Minuten des zweiten Durchgangs. Mit einem Unterschied: Das Spiel ist inzwischen giftiger geworden. Fedayi San greift mehrmals in seine Brusttasche, verwarnt Pascal Schürpf und Leon Dajaku. Worin die Hausherren den Luzernern an diesem Sonntagnachmittag nachstehen? Vor allem in ihrer Fähigkeit, gefährliche Gegenstösse zu Ende zu spielen.

Das zeigt sich augenscheinlich in Minute 62, als Pius Dorn im Konter auf der rechten Aussenbahn lanciert wird und mit einem flachen Zuspiel in die Strafraummitte – und gegen die Laufbewegung von Maglica, Stergiou und Co. – die gesamte Abwehrreihe auszuhebeln vermag. Nicky Beloko, der auf Höhe des Penaltypunktes angespielt wird, kommt mutterseelenallein zum Abschluss und verwandelt zur 2:1-Führung für die Luzerner.

Die Gäste drücken auf die Entscheidung, könnten ohne weiteres die Entscheidung herbeiführen. Pius Dorn vergibt die beste Chance der Luzerner in der 72. Minute. Danach entwickelt sich die Partie zu einem offenen Hin und Her. Umso mehr, nachdem dem FC St.Gallen ein weiterer Penalty zugesprochen wird. Ismajl Beka stellt sich im Zweikampf mit Lukas Görtler ungeschickt an, trifft den St.Galler Captain am Fuss und bringt ihn zu Fall. Wieder muss Fedayi San, der eigentlich weiterspielen lassen will, vom Video-Assistenten berichtigt werden. Den Penalty für St.Gallen bringt Matej Maglica scharf und platziert im Luzerner Kasten unter. Ausgleich. 2:2.

Matej Maglica (rechts) bejubelt mit Albert Vallci seinen Penaltytreffer zum 2:2-Ausgleich gegen Luzern. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone

Und was das offene Hin und Her von zuvor angeht: Das ist mit dem Ausgleichstreffer nur augenscheinlicher geworden. Alles oder nichts, barfuss oder Lackschuh. Bis zum bitteren Ende. Und wahrlich bitter ist der Schlusspfiff auch an diesem Sonntagnachmittag wieder für die Mannschaft in Überzahl. Nur dass es diesmal nicht die grünweisse ist.

Das St.Galler Offensivspiel läuft praktisch ausschliesslich über den Neuzugang von Sunderland, Leon Dajaku. Mit seinen Dribblings spielt er die Luzerner schwindlig. Mit seiner kämpferischen Laufbereitschaft zehrt er an den Kräften seiner Gegenspieler. Und mit seinen präzisen Zuspielen reisst er Löcher in die meist gut organisierte Hintermannschaft der Zentralschweizer. Wenn man zur Halbzeit noch an einen Überraschungsschlag der Espen geglaubt hat, dann vor allem seinetwegen.

Schnell, wendig und begnadet am Ball: Leon Dajaku spielt die Luzerner Verteidigung schwindlig. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone

Wenn man an dieser Stelle wirklich einen Fehlbaren festmachen will, dann führt kein Weg vorbei am sonst so sichereren Schlussmann Lawrence Ati Zigi. Er verschätzt sich in der 20. Minute fatal, als er nach einem Steilpass der Luzerner aus seinem Kasten rennt. Zigi kommt nicht vor FCL-Mann Thibault Klidje an den Ball und steht bereits ausserhalb des Strafraums, als Klidje abschliessen will. Der Ghanaer hechtet verzweifelt nach dem Ball, berührt ihn mit der Hand und wird von Schiedsrichter Fedayi San folgerichtig unter die Dusche geschickt.

Fedayi San hat die Partie im Griff. Bei umstrittenen Szenen – und derlei gibt es zur Genüge – lässt sich der Unparteiische nicht aus der Ruhe bringen. Auf Geheiss des Video-Assistenten prüft er einen potenziellen Penalty für die Espen. Beim Platzverweis gegen FCSG-Goalie Lawrence Ati Zigi, der in Ordnung geht, lässt er zunächst Vorteil laufen. Ausserdem zeigt sich San unbeeindruckt von den zahllosen theatralischen Einlagen in beiden Strafräumen. Auch die giftigere Spielphase in der zweiten Halbzeit vermag es nicht, das Urteil des Unparteiischen zu trüben. Er bleibt seiner Linie treu.

Kein rarer Anblick an diesem Sonntagnachmittag: Der Unparteiische Fedayi San überprüft nach VAR-Konsultation einen potenziellen Penalty am Bildschirm. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

Matej Maglica, der im Spiel gegen YB mit Verdacht auf Gehirnerschütterung vom Platz musste, steht eine Woche später gegen Luzern wieder auf dem Platz. Zeidler lässt ihn gleich von Beginn weg auflaufen. Ein gutes Zeichen angesichts der nicht unerheblichen personellen Ausfälle. Betroffen ist vor allem die Offensive. Dort fehlen den Espen nämlich weiterhin namhafte Protagonisten, darunter Fabian Schubert, Julian von Moos und Randy Schneider.

Wenn die einen fehlen, haben andere die Chance, sich hervorzutun. Heute im Fokus: Willem Geubbels und Leon Dajaku. Ersterer steht gegen Luzern erstmals in der Startaufstellung des FC St.Gallen. Doch anders als Leon Dajaku ist Geubbels kaum wahrzunehmen. Zeidler entscheidet sich nach Zigis Platzverweis denn auch, zugunsten Willem Geubbels zugunsten von Lukas Watkowiak auszuwechseln.

Zahlreich erschienen und bestens gelaunt - auf beiden Seiten. So macht das Stadionerlebnis Spass:

In der Pressekonferenz nach dem Spiel hat zunächst Gästetrainer Mario Frick das Wort: «Was wir uns ankreiden können, ist, dass wir den Gegner wieder angeheizt haben. Wir haben die Emotionen zurück ins Stadion gebracht.»

Kritik übt er ausserdem am masslosen Eingreifen des VAR:

«Viermal in einem Spiel, das dürfte rekordverdächtig sein. Um meinen Kollegen Peter Zeidler zu zitieren: So macht es wirklich keinen Spass.»

Zeidler seinerseits verweist auf die Ausgangslage ab der 20. Spielminute: «Das Spiel wurde massgeblich durch die rote Karte beeinflusst.» An der Entscheidung des Unparteiischen will er nichts bemängeln. Selbstkritisch zeigt er sich indes, was das Spiel in Überzahl angeht. Der FC Luzern habe dem FC St.Gallen vorgemacht, wie man mit einem Mann mehr idealerweise auftreten sollte: mit schnellen Pässen und einem Spiel über die Flügel. Diese Einsicht hätte man vor dem Spiel gegen Zürich gebrauchen können, sagt Zeidler mit einem Hauch von Selbstironie.

