FCSG vs. Servette endet 1:1 – wieder kein Sieg für die Espen

Super League Trotz Charakter und Herzblut: Der FC St.Gallen beisst sich an Servette die Zähne aus – weshalb es wieder nicht für den Sieg reichte Der FC St.Gallen kann nicht mehr gewinnen: Beim 1:1 gegen Servette haben es die Ostschweizer einzig ihrem Goalie Lawrence Ati Zigi zu verdanken, dass sie zur Pause noch nicht hoffnungslos im Rückstand liegen. Die Tore von Kutesa und Schmidt, der Fanprotest gegen die Playoffs und die erneute Verletzung von Julian von Moos – alles zum Spiel in unserer Analyse. Miguel Lo Bartolo Jetzt kommentieren 23.10.2022, 19.23 Uhr

Ein Unentschieden wie eine Niederlage: Enttäuschte St.Galler bedanken sich bei ihren Fans. Bild: Christian Merz / Keystone

Der FC St.Gallen kämpft sich nach einer durchwachsenen ersten Hälfte ins Spiel zurück. Im zweiten Durchgang kann Servette nur noch über Konter so etwas wie Torgefahr ausstrahlen. Die Gäste verschanzen sich, lassen die Hausherren gewähren. Weil sich die Partie nach dem Seitenwechsel praktisch durchgehend in der Platzhälfte der Servettiens abspielt, ist der eine Punkt aus St.Galler Sicht unbefriedigend. Spielnote: 5

0:1, 41. Minute, Dereck Kutesa: Servette nutzt nach einer halbhohen Hereingabe von rechts die Unordnung im St.Galler Strafraum aus. Ein Servettien kommt mutterseelenalleine zum Ball. Den ersten Abschluss kann Zigi noch halten, bei Kutesas Nachschuss hat er das Nachsehen.

1:1, 53. Minute, Isaac Schmidt: Ein mustergültig vorgetragener Konter der Espen. Isaac Schmidt führt den Ball nach einem Steilpass von Julian von Moos bis tief in die gegnerische Platzhälfte. Nach einem ansehnlichen Doppelpassspiel mit Lukas Görtler schiesst die Nummer 33 die St.Galler zum Ausgleich.

Das Auftaktspiel der Super-League-Saison 2022/23 ist noch nicht vergessen. Mitte Juli unterlagen die Espen in Genf mit 0:1. Den Unterschied machte damals Ronny Rodelin mit seinem Traumtor aus gut 40 Metern:

Servette-Stürmer Ronny Rodelin erwischt FCSG-Goalie Lawrence Ati Zigi auf dem falschen Fuss. Video: Youtube

An diesem Sonntagnachmittag wird bereits in der Startphase klar: Einfach werden es die Servette-Goalgetter diesmal nicht haben. So dauert es denn auch ein Weilchen, bis Servette die erste nennenswerte Chance des Spiels verzeichnen kann. Dann ist es aber eine hochkarätige, die FCSG-Goalie Lawrence Ati Zigi gerade noch so entschärfen kann.

Auf die Druckphase der Servettiens reagieren die Espen mit Ruhe, Besonnenheit und mit dem vermeintlichen Führungstreffer. Die Espen jubeln schon, als der Videoschiedsrichter eingreift. Schiedsrichter Fedayi San zieht seine Entscheidung zurück, nachdem er sich die Wiederholung angesehen hat: Das Tor zählt nicht. Guillemenot soll seinem Namensvetter, Servette-Schlussmann Jérémy Frick, im heiligen Fünfmeterraum den Ball aus den Händen geschlagen haben.

Sei's drum. Grünweiss behält zunächst die Oberhand, lässt bis zur 20. Minute kaum mehr Servette-Vorstösse zu. Stattdessen gibt es Offensivpressing à discrétion. Manchmal versandet die Aktion – und manchmal endet sie in einer Standardsituation. In der 24. Minute hat Innenverteidiger Matej Maglica nach einem Eckball die Möglichkeit, die Hausherren in Führung zu bringen. Sein Abschluss per Kopf geht nur wenige Zentimeter an Fricks Kasten vorbei.

Gegen Ende der ersten Halbzeit dreht der Wind: Wenn die Servettiens einmal zum Angriff ansetzen, dann werden sie in aller Regel brandgefährlich. Zigi hält alles. Fast alles. In der 41. Minute herrscht nach einer Hereingabe von rechts grosses Wirrwarr im St.Galler Strafraum. Mehrere Rote sind ungedeckt. Der erste Abschluss wird abgewehrt, der zweite lässt das Netz zappeln. Dereck Kutesa schiesst Servette in Führung. Verdient ist das richtige Prädikat.

Jubel bei Servette: Torschütze Dereck Kutesa (zweiter von rechts) lässt sich von seinen Teamkollegen feiern. Bild: Christian Merz / Keystone

St.Gallen schlägt zurück

Die Espen kommen geladen aus den Katakomben. Und mit dem Vorwärtsdrang aus der Startviertelstunde. Wirken die ersten paar Offensivaktionen nach dem Seitenwechsel noch zufällig, ist der blitzartige Konter in der 53. Minute mustergültig ausgeführt. Isaac Schmidt nimmt einen Steilpass weit in die Servette-Hälfte mit und legt nach rechts für Görtler auf. Dieser spielt Schmidt gleich wieder an, ehe die Nummer 33 abzieht und der glücklich abgefälschte Ball an Jérémy Frick vorbeikullert. Ausgleich!

Isaac Schmidt schliesst im Servette Strafraum ab und trifft zum 1:1-Ausgleich. Bild: Christian Merz / Keystone

Dass es mittlerweile ganz nach grünweissem Gusto läuft, ist im ganzen Stadion spürbar. Servette agiert nicht mehr nach bekanntem Muster. Die Konterversuche werden weniger und ungestümer. Lange Bälle in die Tiefe scheinen nun Alain Geigers Rezept zu sein. Gegen Matej Maglica und Leonidas Stergiou bringt diese Taktik keinen Erfolg. Das Innenverteidiger-Duo überzeugt mit solidem Stellungsspiel. Und gibt Zeidlers Mannen die nötige Sicherheit, bis zuletzt auf den Führungstreffer zu drücken.

Wie so oft fehlt allerdings auch heute die letzte Konsequenz im Angriff. Der Druck ist da, die zwingenden Chancen bleiben aus. Am Ende muss sich der

FC St.Gallen wieder mit nur einem Punkt begnügen.

Wenn es einen gibt, dem man den Rückstand zur Pause nicht zuschreiben kann, dann ist dies Lawrence Ati Zigi. Die Nummer 1 der Espen gibt den gewohnten Rückhalt, wirkt zuweilen unüberwindbar. Beim Gegentreffer durch Dereck Kutesa ist der Ghanaer chancenlos. In der zweiten Halbzeit wird er nicht mehr allzu oft geprüft. Wenn er gebraucht wird, ist er zur Stelle.

Fast kein Durchkommen: Lawrence Ati Zigi macht gegen Servette eine gute Figur. Bild: Christian Merz / Keystone

An dieser Stelle hätten ohne Weiteres auch die Personalien Leonidas Stergiou oder Lukas Görtler stehen können.

Nicht auffällig schlecht, aber auffällig unauffällig: Emmanuel Latte Lath. Der Offensivmann mit der Nummer 22 darf von Anfang an ran und wird bis zuletzt nicht ausgewechselt. Latte Lath spielt öfter mit dem Rücken zum Tor, als ihm lieb sein dürfte. Zu Einzelaktionen kommt er kaum, zu Chancen gar nicht.

Fedayi San wird früh auf die Probe gestellt. Der Videoschiedsrichter greift in der achten Spielminute ein und fordert den Unparteiischen auf, sich das Tor der St.Galler nochmals anzuschauen. San entscheidet schnell: kein Tor für Grünweiss.

Im weiteren Spielverlauf zeigt San immer wieder seine Bereitschaft, unpopuläre Entscheidungen zu fällen. Von den Pfiffen der heimischen Fans lässt er sich nicht beeinflussen.

Der Playoff-Modus findet in den Fanblöcken so gut wie keinen Anklang. Damit steht der FC St.Gallen nicht alleine. Dennoch erwähnenswert: die Choreografie der Grünweissen, begleitet von unmissverständlichen Fangesängen:

Bild: Miguel Lo Bartolo

Der FC St.Gallen hat nicht nur das Schlussresultat zu beklagen, er wird auch von unsäglichem Verletzungspech geplagt. Nebst Schubert, der sich Anfang der Spielzeit verletzte, fehlen im Sturm künftig auch Julian von Moos und Emmanuel Latte Lath. Beide mussten heute unter Schmerzen vom Platz.

Dem wie gewohnt rappelvollen Espenblock steht ein nicht allzu dicht besetzter Gästesektor gegenüber. Ob sich die Handvoll Servette-Anhänger nur der Olma wegen in die Gallusstadt verirrt haben? Wir müssen es vermuten. Denn wer zum Auftaktspiel der neuen Super-League-Saison nicht ins eigene Stadion locken kann, der überzeugt auch keinen Welschen von einer Reise quer durchs Land... Denkste!

Die Servettiens sind da – motiviert und unermüdlich. Die Gäste tun ihr Möglichstes, den St.Gallern punkto Lautstärke Paroli zu bieten. Bis zum Anstoss sind sie damit sogar erfolgreich. Aus dem beeindruckenden Aufgebot schliessen wir also, dass das eigene Stadion nicht gefällt.

Servette-Trainer Alain Geiger nimmt an der Pressekonferenz nach dem Spiel gleich vorweg:

«In der zweiten Halbzeit haben wir die Kontrolle übers Spiel verloren und zu viel zugelassen.»

Diese Analyse teilt Peter Zeidler. Auch er habe im zweiten Durchgang ein überlegenes St.Gallen gesehen. Er spricht von zwei grundverschiedenen Halbzeiten. «Zuerst haben sie uns unter Druck gesetzt.» Dass vor dem Halbzeitpfiff ein Tor fallen würde, habe sich abgezeichnet. Nach dem Seitenwechsel habe man dann aber deutlich mehr Spielanteile gehabt. Allerdings sagt Zeidler auch:

«Die hochkarätigen Chancen hatten wir nicht, weshalb das Resultat letztlich auch in Ordnung geht.»