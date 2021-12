Der FCSG verliert das letzte Spiel des Jahres gegen den FC Zürich

Super League St.Gallen verliert das letzte Spiel des Jahres gegen den FC Zürich mit 1:3 und schliesst die Hinrunde auf Rang acht ab Die Mannschaft von Trainer Peter Zeidler zeigt gegen den Leader über weite Strecken ein gutes Spiel, schafft es aber nicht, sich zu belohnen. Der FCZ ist schliesslich effizienter. Renato Schatz 18.12.2021, 19.56 Uhr

Blaž Kramer erzielt den vorentscheidenden Treffer zum 2:1 für den FC Zürich. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Die rund 11'500 Zuschauerinnen und Zuschauer im Letzigrundstadion bekommen ein unterhaltsames Spiel zu sehen, in dem vier Tore fallen. Es hätten auch mehr sein können. Ausserdem gibt es mehrere diskutable Szenen und Entscheide. Spielnote: 4,5

0:1, 7. Minute, Becir Omeragic (Eigentor): Duah lässt sich zunächst feiern. Und auch der Speaker im Stadion nennt den St.Galler Angreifer als Torschützen nach einem Eckball von Leonhard Münst. Es ist aber der Zürcher Omeragic, der den Ball über die Linie befördert.

1:1, 28. Minute, Assan Ceesay: Elf Meter Anlauf für einen Elfmeter. Ceesay verwandelt, obwohl Lawrence Ati Zigi, der Torwart der St.Galler, nach rechts springt und damit die Ecke ahnt. Boubacar Traorè hatte zuvor Blerim Dzemaili im Strafraum gefoult.

2:1, 78. Minute, Blaž Kramer: Flanke Adrián Guerrero, Abschluss Blaž Kramer, Tor. Die Szene ist abseitsverdächtig, also wird sie ausgiebig überprüft von der Videoschiedsrichterin Esther Staubli. Sie gibt den Treffer.

3:1, 86. Minute, Lindrit Kamberi: Der Zürcher Abwehrspieler trifft per Kopf nach einem Corner. Er steht komplett frei.

Der St.Galler Trainer Peter Zeidler bringt im Vergleich zum 1:1 gegen Lugano von vor einer Woche vier neue Spieler: Münst, Duah, Jérémy Guillemenot und Isaac Schmidt.

Die Wechsel zeigen schnell Wirkung. In der sechsten Minute scheitert Duah zwar noch am vorzüglich reagierenden Zürcher Goalie Yanick Brecher, nachdem Guillemenot seinen Mitspieler inmitten eines vielversprechenden Konters mit der Hacke bediente. Eine Minute später führt St.Gallen aber tatsächlich: Omeragic, der Zürcher Verteidiger und Nationalspieler, trifft nach einem Corner von Münst ins eigene Tor. Duah hatte das Eigentor in der siebten Minute provoziert.

Kwadwo Duah lässt sich als Torschütze zum 1:0 für den FC St.Gallen feiern. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Die Gäste verdienen sich den Führungstreffer nachträglich. In der 16. Minute erobert Thody Élie Youan den Ball im Mittelfeld. Er hat viel Rasen und wenig Gegenspieler vor sich, der FC Zürich wollte gerade einen Angriff initiieren. Nun greifen aber die St.Galler an. Youan spaziert samt Ball durch das Mittelfeld. Als er das linke Strafraumeck erreicht, zieht er ab. Der Winkel ist spitz, der Ball fliegt am Tor vorbei. Wenige Sekunden später, es ist die 17. Minute, fast dieselbe Situation, nur auf der rechten Seite, und dieses Mal mit Duah. Wieder vorbei. Es vergehen wiederum nur wenige Sekunden, bis die St.Galler nach einem Ballgewinn schnell umschalten, Youan seinen Gegenspieler mit einer Finte narrt und den Ball an den Pfosten schiesst. 18 Minuten sind zu diesem Zeitpunkt gespielt. Der FC St.Gallen müsste höher führen, er ist in der Torschussstatistik nach 25 Minuten mit 9:1 vorne.

Umso ernüchternder ist, dass Zürichs zweiter Torschuss zum Ausgleich in der 28. Minute führt. Ceesay verwandelt einen Elfmeter, den Traorè verschuldet hatte. Er foulte im Sechzehner Blerim Dzemaili. Und offenbarte damit einmal mehr, dass er kein ausgebildeter Verteidiger ist.

Assay Ceesay überwindet Lawrence Ati Zigi vom Elfmeterpunkt. Es ist der Ausgleich. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

In der Folge fehlt dem FC St.Gallen ein paar Minuten lang die Orientierung. Die Zürcher treten den einen oder anderen ruhenden Ball und kommen auch zu Abschlüssen. Aber die Ostschweizer wehren und stabilisieren sich. Das ist allerhand, da mit Lukas Görtler zum Beispiel der Captain und Anführer fehlt. Also trägt Betim Fazliji erstmals die Captainbinde. Und auch andere übernehmen mehr Verantwortung, darunter Ousmane Diakité, der aber kurz vor der Pause verletzungsbedingt ausgewechselt werden muss. Musah Nuhu ersetzt ihn, Fazliji rückt dafür auf die Sechserposition.

St.Gallen erwischt auch in der zweiten Halbzeit den besseren Start. Und könnte erneut in Führung gehen. 30 Sekunden alt ist diese zweite Halbzeit, als Youan nach einem begeisternden Konter an Brecher scheitert. Es ist lange Zeit die beste Gelegenheit im zweiten Durchgang, der sich vornehmlich zwischen den beiden Strafräumen abspielt, und dann und wann auch zwischen Trainer und Spieler. In der 58. Minute etwa, als Zeidler moniert, dass die Zürcher den Ball nicht ins Out spielen, nachdem Guillemenot liegengeblieben war. Doch Zeidler tobt lautstark und wild gestikulierend. Dzemaili bekommt das mit und lässt sich auf ein Wortgefecht mit Zeidler ein.

Das macht etwas mit den St.Gallern, die plötzlich das Zepter übernehmen. Einmal vereitelt Brecher in extremis einen Versuch Duahs aus wenigen Metern Entfernung, der eingewechselte Alessio Besio hatte geflankt. Ein anderes Mal zieht der ebenfalls nach einer Stunde eingewechselte Salifou Diarrassouba von der Strafraumgrenze ab.

Die Torschussstatistik sagt nach diesen beiden Chancen: 21:7 zu sieben für St.Gallen. Natürlich bewahrheitet sich mal wieder die alte Fussballweisheit, die besagt, wer sie vorne nicht macht, der kriegt sie hinten. In der 78. Minute stellt Blaž Kramer auf 2:1 für den FCZ. Das ist die Entscheidung. Lindrit Kamberi erhöht nach einem Corner per Kopf auf 3:1.

Man kann sich fragen, ob man Duah ob der vergebenen Torchancen nicht auch eine tiefe Note geben müsste. Doch wenn St.Gallen gefährlich ist, hat er seine Füsse oder seinen Kopf im Spiel. Von ihm geht Gefahr aus, und er provoziert die St.Galler Führung.

Traorè. Der linke Aussenverteidiger, der noch gar nicht so lange Aussenverteidiger ist, bringt in der 27. Minute Dzemaili regelwidrig zu Fall und sorgt damit für den Elfmeter, den Ceesay zum 1:1 verwertet. Traorè lässt die notwendige Vorsicht und auch Cleverness vermissen.

In der 41. Minute bleibt Diakité nach einem Zweikampf 25 Meter vor dem Zürcher Tor liegen. Der Schiedsrichter bedeutet der St.Galler Bank sofort, dass der Malier behandelt werden müsse. Doch dann sprinten nicht nur die Mediziner Richtung Diakité, sondern auch Zigi, der neben Diakité auf die Knie geht und allem Anschein nach fragt, wie es seinem von Verletzungen immer wieder gebeutelten Mitspieler gehe. Leider geht es diesem nicht gut, er muss gestützt und schliesslich ausgewechselt werden.

Lawrence Ati Zigi, der St.Galler Goalie, kümmert sich um Ousmane Diakité, der verletzt am Boden liegt. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Um 15.07 Uhr fuhr der InterCity 726 in St.Gallen los. Es war ein verkleideter Extrazug. Denn darin sassen viele Fussballfans, auch sie verkleidet, wenn man so will. Auf der Website des Dachverbandes, also jener Vereinigung, die die St.Galler Fankurve organisiert, wurde man angehalten, in «neutraler Kleidung» vor der Coop-Filiale am Bahnhof zu erscheinen.

InterCity statt Extrazug, neutrale Garderobe statt Fankluft. Das alles, um Zutritt ins Letzigrundstadion zu haben. Die Liga ordnete vor eineinhalb Wochen an, die Gästesektoren mindestens bis Jahresende zu schliessen. Die St.Galler Fans trotzen dieser Regelung damit. Wie viele andere Fankurven in der Schweiz auch. Schliesslich stehen etwa 250 Fans aus St.Gallen in der linken Ecke der Haupttribüne.

Hier folgen in Kürze Reaktionen zum Spiel...