FC Zürich schlägt einen ideenlosen FC St.Gallen mit 1:0

Super League «Sehr schlecht»: Wie sich der ideenlose FC St.Gallen von einem dezimierten FCZ übertölpeln liess Der FC St.Gallen schlägt aus der Überzahl gegen den FCZ kein Kapital. Es gelingt wenig bis gar nichts. Der FC Zürich hingegen glaubt bis zuletzt an den Sieg – und wird für seinen Kampfgeist belohnt. Für die Leistung seiner Mannschaft findet Trainer Peter Zeidler klare Worte. Unsere Analyse. Miguel Lo Bartolo Jetzt kommentieren 29.01.2023, 19.31 Uhr

Der FC St.Gallen am Boden: Trotz Überzahl müssen sich die Espen einem kämpferischen FCZ geschlagen geben. Bild: Ennio Leanza / Keystone

Es ist eine enttäuschende Darbietung des FC St.Gallen. Das lässt sich nicht beschönigen. Die Hausherren aus Zürich sind selbst in Unterzahl die bessere Mannschaft. Den Gästen gelingt hingegen wenig bis gar nichts. Selbst im Falle eines Unentschiedens hätte man nicht zufrieden sein können mit dem, was man auf dem Platz gesehen hat. Die Niederlage in letzter Minute ist unglücklich, aber nicht unverdient. Spielnote: 3,5

1:0, 89. Minute, Eigentor Jérémy Guillemenot: Nach einem Eckball der Zürcher steigt Marc Hornschuh am höchsten. Auf der Linie versucht Jérémy Guillemenot, den Ball zu klären. Trifft aber ins eigene Netz.

Peter Zeidler hat offensichtlich gefallen, was er im Kybunpark gegen Basel gesehen hat. Er tritt gegen den FC Zürich mit der exakt gleichen Mannschaft an. Im Aufgebot, aber vorerst noch als Reservisten sind ausserdem die Neuzugänge in der Offensive, Willem Geubbels und Leon Dajaku.

Den Anfang im Sturm macht jedenfalls das eingespielte Duo Akolo –Guillemenot. Es dauert, bis die beiden ins Spiel finden. Der FC St.Gallen hat in der Startphase Mühe, den Ball unter Kontrolle zu halten. Nach dem zweiten Zuspiel in Folge ist konsequent Schluss. Ballverlust. Als wären die Gäste verflucht. Auf der anderen Seite lassen die Hausherren in Weiss den Ball gut laufen. Sie halten die Gäste eingepfercht in der eigenen Hälfte, sind kreativer. Besonders auffällig sind Jonathan Okita und Aiyegun Tosin. Kommen die St.Galler mal in die Nähe des Strafraums, hat es eher etwas Zufälliges als etwas Eingespieltes.

Zürich früh in Unterzahl

In Minute 17 dann plötzlich eine Episode, die das Gleichgewicht der Partie entscheidend beeinflusst. Bledian Krasniqi sieht nach einem Einsteigen mit offener Sohle gegen Jérémy Guillemenot gelb. Doch geht es nach dem VAR, kommt die Zürcher Nummer 7 zu glimpflich davon. Er bittet Luca Piccolo zum Bildschirm. Dieser erhöht das Strafmass: Platzverweis!

Bledian Krasniqi sieht nach der VAR-Intervention in der 17. Minute glatt rot. Bild: Ennio Leanza / Keystone

Der FCZ wirkt allerdings in der Folge kaum geschwächt. Zu zehnt winden sich die zuvor genannten Offensivmänner Okita und Tosin um die löchrige grünweisse Mauer, kommen über die rechte Seite zu hochkarätigen Chancen. Zigi klärt zweimal in extremis. Und plötzlich hat auch FCZ-Schlussmann Yanick Brecher zu tun. Jérémy Guillemenot wird aus einer vermeintlichen Abseitsposition in Szene gesetzt. Unverhofft und mutterseelenallein steht er vor Brecher – und schiesst ihn aus kürzester Distanz an.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff sieht sich einzig noch Chadrac Akolo dazu berufen, Brecher zu prüfen. Doch dieser scheint – wie sein Gegenüber – fest entschlossen, die Null zu halten. Es geht torlos in die Pause.

Ideenlos im Angriff

Der FC St.Gallen will aus der Überzahl Kapital schlagen. Das zeigt auch der taktische Wechsel, den Peter Zeidler vornimmt. Ricardo Alves hat Feierabend, an seiner Stelle kommt Mittelstürmer Noha Ndombasi. In der Zürcher Platzhälfte lauern fortan drei Mann. Augenscheinlich ist der gesteigerte Offensivdrang.

Über die Seiten kommen die Gäste mit erstaunlicher Leichtigkeit zu guten Gelegenheiten. Das letzte Zuspiel sitzt aber so gut wie nie. Zürich hat sich inzwischen damit abgefunden, hinten dichtmachen zu müssen. Das probate Mittel heisst: Konterfussball. Und den ziehen die Hausherren ein ums andere Mal mustergültig auf. Mit wenigen Pässen hebeln sie die St.Galler Hintermannschaft aus.

Wer, wenn nicht die Auffälligsten in Weiss, Tosin und Okita, soll es für den FCZ richten? Adrián Guerrero hatte man nicht auf dem Zettel. Doch ebendieser erspielt sich im Doppelpass mit Tosin eine fantastische Chance. Zigi antizipiert das Zuspiel, kommt aber nicht mehr an die Kugel. Guerrero schiesst haarscharf am rechten Pfosten vorbei. Glück für den FC St.Gallen, der unter zunehmendem Zeitdruck nachlässig wirkt.

Es kommt, wie es kommen muss. In der 89. Minute gelingt den Hausherren der Lucky Punch. Nach einem Eckball steigt Marc Hornschuh am höchsten. Auf der Linie versucht Jérémy Guillemenot zu klären. Der Ball landet im eigenen Tor.

Zürichs Marc Hornschuh, rechts, jubelt nach dem Führungstor gegen den FC St.Gallen Bild: Ennio Leanza / Keystone

Und so lässt sich ein ideenloser FC St.Gallen trotz Überzahl von einem kämpferischen FC Zürich übertölpeln.

Man kann sich einfach nicht sattsehen an den herausragenden Reflexen des ghanaischen Goalies. Lawrence Ati Zigi ist auch an diesem Sonntag wieder unnachgiebiger Stützpfeiler der St.Galler. Dass der FC St.Gallen nicht eher in Rückstand gerät und nicht übler zugerichtet wird, ist vor allem sein Verdienst.

FCSG-Goalie Lawrence Ati Zigi ist im Spiel gegen den FC Zürich kaum zu überwinden. Bild: Ennio Leanza / Keystone

An dieser Stelle fallen einem einige Namen ein. Allen voran Jérémy Guillemenot, der sowohl zwei Grosschancen vergibt als auch ein unglückliches Eigentor schiesst; Matej Maglica, dessen defensives Stellungsspiel bei mehreren Gelegenheiten zu wünschen übrig lässt; und eben... Jordi Quintillà. Letzterer macht in der ersten Halbzeit keine gute Figur. Der Strippenzieher im St.Galler Mittelfeld hat den Ruf, auffällig unauffällig zu sein. Nicht heute. Seine Zuspiele sind selbst dann ungenau, wenn ihn die Zürcher Verteidigung gewähren lässt. Nach der Pause hält sich die Nummer 8 vornehm zurück, fordert nur noch selten den Ball. Den Pass in die Tiefe müssen andere finden.

Bei Luca Piccolo ist der Name nicht Programm. Der «Kleine» pfeift alles andere als kleinlich. Doch eilt dem Unparteiischen der unschöne Ruf voraus, den FC St.Gallen im Zweifelsfall zu begünstigen. Nach der Partie zwischen den Espen und Servette im Oktober 2021 wurde Piccolo wegen zweier grober Fehlentscheidungen degradiert. Er durfte vorübergehend nur noch in der Challenge League pfeifen. Im Letzigrund agiert der Unparteiische tadellos. Von der Befangenheit, die ihm einst unterstellt wurde, keine Spur. Auch wenn es die Zürcher aufgrund des frühen Platzverweises anders sehen dürften.

Wer den Extrazug von St.Gallen nach Zürich genommen hat, muss sich grün und blau ärgern. Eine gute Stunde vor Anpfiff heisst es, die Lokomotive sei aufgrund einer Betriebsstörung ausgefallen und müsse abgeschleppt werden. Soll heissen, dass die FCSG-Fans optimistischen Schätzungen zufolge erst auf die zweite Halbzeit in Zürich ankommen. Der Gästesektor sieht folglich alt aus gegen die rappelvolle Südkurve. Aber das Glas ist halb voll. Denn immerhin müssen sich die anreisenden Fans nicht länger als eine Dreiviertelstunde in dieser traurigen Spielstätte aufhalten.

Zu Spielbeginn wäre noch für mindestens eine Extrazug-Ladung Platz im Letzigrund. Bild: Miguel Lo Bartolo

Sie kommen schliesslich tatsächlich, die Gelackmeierten. Noch vor dem Pausentee. Immer noch zu spät, aber nicht minder motiviert:

Peter Zeidler gratuliert dem FCZ in der Pressekonferenz nach dem Spiel: «Das Resultat ist verdient.» Natürlich hätte man sich mehr gewünscht. Unglücklich sei auch, dass Guillemenot auf der Linie nicht klären konnte. Die Leistung seiner Mannschaft bezeichnet Zeidler insgesamt als «sehr schlecht».

FCZ-Trainer Bo Henriksen meint, dass er nachts gut schlafen werde im Wissen darum, dass in der letzten Spielminute nicht auf Penalty gegen den FCZ entschieden wurde. Ausserdem lobt er seine Mannschaft für deren Einstellung in der zweiten Halbzeit.

