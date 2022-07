Super League Roy Gelmi kehrt für einen Abend zurück in den Kybunpark – und erinnert sich an seinen unschönen Abgang 2017 beim «Herzensklub FC St.Gallen» Roy Gelmi, ehemaliger St.Galler Nachwuchsspieler, ist nach Stationen in Thun und der holländischen Eredivisie zurück in der Super League. Am Samstagabend trifft der 27-Jährige mit dem FC Winterthur im Kybunpark auf den FC St.Gallen. «Das ist noch immer etwas Spezielles für mich», sagt der oft unterschätzte Innenverteidiger. Damals, beim Abschied 2017, lief vieles nicht so, wie man es sich als Jungprofi vorstellt. «Ich dachte damals nicht, dass mich der FC St.Gallen einfach gehen lässt.» Ralf Streule Jetzt kommentieren 23.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Roy Gelmi im Testspiel mit dem FC Winterthur gegen den FC Luzern, im vergangenen Januar. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus

Wenn Fussballer für einen Abend an den Ort ihrer ersten Profijahre zurückkehren, behaupten sie gerne, es fühle sich an «wie zu Hause». Auch Roy Gelmi sagt das, bevor er heute Abend ab 20.30 Uhr mit dem FC Winterthur im Kybunpark antritt. Nur hat es bei ihm eine etwas tiefere Bedeutung. Hier, in diesem Stadion, wohnte er tatsächlich, damals, als der Kybunpark noch die AFG-Arena war – und die Nachwuchsakademie im Stadion integriert.

Gelmi sagt:

«Vier Jahre in der Akademie, das vergisst man nicht so schnell. St.Gallen bleibt mein Herzensverein.»

Auch die St.Galler Anhänger haben ihn mit Sicherheit nicht vergessen. Weil der Bassersdorfer seinerzeit ein Vorzeigeobjekt gewesen war für den St.Galler Nachwuchs. Als Erster hatte er den Sprung vom damals noch ganz frischen Projekt «Future Champs Ostschweiz» (FCO) in die erste Mannschaft geschafft. Und gleichzeitig auch noch die Matura. Wäre es um 2017 ruhiger gelaufen im Verein, «wäre ich vielleicht heute noch beim FC St.Gallen».

Wie viel Ostschweiz im FC Winterthur steckt Eine Kooperation zwischen dem FC St. Gallen und Aufsteiger Winterthur besteht nicht. Dennoch steckt einiges an FC St. Gallen und generell der Ostschweiz im Klub. Begonnen bei der Führung: Der heute 83-jährige Hannes W. Keller, der den Verein zwischen 2001 und 2015 präsidierte und in dieser Zeit wohl rund 15 Millionen Franken in den Verein gesteckt hat, wuchs in Goldach auf, liess sich nach ETH-Studium und USA-Jahren in Winterthur nieder und gründete die Keller AG, Herstellerin von Drucksensoren. Unterdessen hat sein Sohn Mike die Klub-Präsidentschaft übernommen. Die Keller AG ist weiterhin Haupt-Geldgeberin. Auch der Winterthurer Vizepräsident stammt aus der Ostschweiz: Der 68-jährige Gossauer Roland Gnägi war SC-Brühl- und FC-Gossau-Präsident sowie langjähriger Verbandsfunktionär. Fehlt der Blick auf das Spielfeld: Mit Roman Buess, Roy Gelmi, Florian Kamberi und Goalie Armin Abaz stehen vier frühere St. Galler im Kader der Winterthurer. Auch auf der Tribüne sei die Ostschweiz präsent, sagt FCW-Sprecher Andreas Mösli, selbst «halber Appenzeller», wie er sagt: Ein guter Teil der FC-Winterthur-Fans stammt aus dem nahen Thurgau. (rst)

Vom Nachwuchsspieler zum Routinier

Das Schicksal meinte es anders, so wie das später in Gelmis Karriere mehrmals der Fall war. Wer den Weg des Innenverteidigers nicht im Detail verfolgt hat, mag ihn als soliden Challenge-League-Verteidiger abstempeln. Die Zahlen schauen ­anders aus: 133 Super-League-Spiele hat er absolviert, je drei Saisons mit St.Gallen und Thun. Dazu kommt der Cupfinal 2019 mit Thun gegen Basel – zu dem er notabene mit seinem Halbfinaltor gegen Luzern die Tür aufgestossen hatte. Nicht zu vergessen auch die 27 Spiele in der holländischen Topliga, der Eredivisie. Staunen wird der eine oder andere nicht nur über diese Werte, sondern auch über sein Alter. 27! Aus dem St.Galler Jüngling ist ein Fussballroutinier geworden. Als solcher wurde er im «Landboten» zumindest empfangen, als er vor einem Jahr zu Winterthur stiess. Tatsächlich wurde Gelmi mit seiner Erfahrung ein sehr wichtiger Pfeiler im Aufstiegsteam. Endlich Aufsteiger! Während er bei Thun und auch später in Holland in sportlich schlingernden Klubs engagiert gewesen war.

«Dachte nicht, dass mich St.Gallen gehen lässt»

Die Geschichte 2017 in St.Gallen muss noch einmal erzählt sein. Auch wenn Gelmi sie längst hinter sich gelassen hat, wie der schweizerisch-holländische Doppelbürger sagt. Schon drei Jahre war Gelmi damals mit der ersten Mannschaft unterwegs gewesen, mit Aufs und Abs zwar und einem Trainer Joe Zinnbauer, der ihn mal einsetzte, mal nicht («das war eine Hassliebe zwischen uns»). Aber eben doch mit gegen 60 Super-League-Einsätzen. Während Spieler mit kleinerer Einsatzdauer gute Verträge hatten, blieb Gelmi bei seinem ersten, schlechter dotierten Profivertrag. Er bemühte sich um einen besseren Kontrakt. Der Klub war im Umbruch, auf Trainer Zinnbauer war Giorgio Contini gefolgt, Stefan Hernandez hatte als Präsident übernommen, Sportchef Christian Stübi war weg, sein Amt vakant, der Sport-CEO hiess Ferruccio Vanin. Im Durcheinander schien ein Talent nur lästiges Anhängsel. Man habe für Gelmi gekämpft, sagte Vanin zwar damals. Anders tönte es beim «Ostschweizer Fussballer 2015». Heute noch spricht Gelmi von fehlender Wertschätzung. Da klopfte Thun an. Gelmi machte den Wechsel, eher aus Frust.

«Ich dachte nie, dass sie mich gehen lassen würden.»

Der Boulevard schrieb von einem «Debakel für die St.Galler Vereinsführung».

Nacht des Ostschweizer Fussballs 2015: Spieler des Jahres wurde damals Roy Gelmi. Rechts der Sport-CEO Ferruccio Vanin. Bild: Urs Bucher

Und so taucht eine andere Frage auf: Sind Spiele gegen St.Gallen nicht nur ein «Nachhausekommen», sondern für den schnoddrig behandelten Ex-St.Galler auch mit Rache­gelüsten aufgeladen? Gelmi lacht über diese Idee. Das sei überhaupt nicht so. Zwar sei ihm 2018 vorgeworfen worden, er habe bei seinem späten 1:0 für Thun im Kybunpark zu überschwänglich gejubelt. «Aber das war halt ein wichtiges Tor im Abstiegskampf.» Von «zurückzahlen» keine Rede. «Ohnehin gibt es im Klub längst keinen mehr, dem ich irgendetwas zurückzahlen könnte.»

In St.Gallen waren sie Teamkollegen, nun in Winterthur auch wieder. Im Bild aber treten Gelmi (Thun) und Roman Buess (St.Gallen) gegeneinander an. Bild: Urs Bucher

«Gerne wäre ich länger in Holland geblieben»

Gelmi spricht von einer «schönen Karriere», auch wenn er weitere Male ausgebremst wurde. So in Thun. Plötzlich, im Januar 2020, setzte man nicht mehr auf ihn – «was mich überraschte, weil ich stets Stammspieler gewesen war». Aus der Ferne verfolgte er, wie Thun abstieg. Für ihn ging die Türe in Holland auf. Es war stets sein Wunsch gewesen, einmal im Land seiner Grosseltern zu spielen. Bei VVV-Venlo aus der Eredivisie setzte er sich durch.

Roy Gelmi im Dress von VVV Venlo, 2020. Bild: Gerrit Van Keulen/Freshfocus

«Es war für mich fussballerisch die herausforderndste Zeit, ich machte dort einen Schritt vorwärts. Die Stürmer geniessen in Holland viele spielerische Freiheiten – was es für die Verteidiger nicht einfacher macht.» Prägend bleibt: Gegen Ajax Amsterdam verlor Venlo mit 0:13. Gelmi kam beim Stand von 0:8 aufs Feld.

«Alles lief schief damals.»

Auch bei Venlo kam der Schnitt, ein Trainerwechsel kurz vor Saisonende bescherte Gelmi einen Mai auf der Bank. Von dort aus sah er, wie Venlo abstieg. «Gerne wäre ich länger in Holland geblieben», sagt Gelmi. Als aber im Sommer 2021 das Angebot aus Winterthur kam, «von einem Klub mit Aufstiegsambitionen», sagte er zu. Gerade war er Vater geworden – auch das ein Grund, mit seiner Ostschweizer Frau in die Heimat zurückzukehren. Weiter spürte er, dass er in der Schweiz kaum mehr auf dem Radar war. «Was in Holland passiert, interessiert in der Schweiz nur mässig.» Mit dem Ziel, sich für die oberste Liga aufzudrängen, nahm er das Winterthurer Angebot an. Das mit der Super League ­erledigte sich von selbst.

Und so sitzt seine Familie alle zwei Wochen im Stadion Schützenwiese – wo Roys Bruder Rick einst im Nachwuchs gespielt hatte. Elf FC-Winterthur-Saisonabos sind im Besitz von Eltern, Schwiegereltern und Co. Nur: Heute Abend in St.Gallen werden sie nicht dabei sein. Rick heiratet. In Portugal. Roy Gelmi wird dennoch bereit sein. Und vielleicht wieder einmal treffen, auch wenn ihm das länger nicht gelungen ist. Würde er diesmal wieder jubeln? «Das habe ich mir tatsächlich überlegt in den vergangenen Tagen.» Die Antwort ist: «Ich weiss es nicht.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen