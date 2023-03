FC St.Gallen spielt 1:1 gegen Basel: Espen schlecht belohnt

Super League Neue Formation, ein individueller Fehler und wieder Diskussionen um den VAR: Der FCSG verspielt auf den letzten Metern einen verdienten Sieg Der FC St.Gallen lässt in Basel zwei Punkte liegen. Nach einer starken Leistung heisst es am Ende 1:1. Gesprächsstoff lieferte bereits während der Partie die taktische Ausrichtung der Espen. Tim Naef 1 Kommentar 12.03.2023, 19.09 Uhr

Nach einer guten Partie verursacht Albert Vallci mit einem individuellen Fehler den Basler Ausgleich. Marc Schumacher / freshfocus

Nach einer schleppenden Anfangsphase ist es hauptsächlich der FC St.Gallen, welcher dem Publikum ein attraktives Spiel liefert. Spielnote: 5.

1:0, 52. Minute, Emmanuel Latte Lath: Nach einem Traumpass von Julian von Moos taucht der St.Galler Stürmer alleine vor FCB-Goalie Marvin Hitz auf und verwandelt eiskalt.

1:1, 82. Minute, Andi Zeqiri: Nach einem langen Ball aus der Basler Abwehr schlägt Albert Vallci ein Luftloch. Zeqiri lässt Zigi mit einem Heber keine Chance.

Untypischer Start für ein St.Galler Spiel im St.Jakob-Park. Die ersten Minuten plätschern vor sich hin, keine der beiden Mannschaften kann oder will sich einen Feldvorteil verschaffen. Die Basler scheinen ein wenig überrascht zu sein über die Aufstellung der Espen. Peter Zeidler lässt mit einer Dreierabwehr beginnen. Damit dürfte FCB-Coach Heiko Vogel nicht gerechnet haben – wie auch? Es ist das erste Mal, dass die St.Galler unter ihrem aktuellen Trainer in einer Dreierabwehr auflaufen.

Die erste Chance gehört dann auch den Gästen. Nach einer Balleroberung von Leonidas Stergiou kombinieren sich Julian von Moos und Grégory Karlen gekonnt durch die Basler Abwehrreihe. Karlen legt im Strafraum mit der Hacke auf Emmanuel Latte Lath auf, der aber von einem Basler Verteidiger am Schuss gehindert wird. Gefühlt im Gegenzug braucht es das erste Mal Lawrence Ati Zigi. Nach einem langen Ball taucht Dan Ndoye alleine vor dem Tor auf, scheitert aber an einer grandiosen Parade des St.Galler Goalies.

Die St.Galler können sich in der ersten Hälfte auf einen Zigi in Topform verlassen. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Immer wieder Zigi

In der Folge spielt sich die Partie hauptsächlich im Mittelfeld ab. Die St.Galler haben in dieser Phase ein leichtes Übergewicht, hauptsächlich weil die neue Abwehrreihe hinten dichthält. In der Offensive läuft zwar ähnlich wenig wie bei den Baslern, wenn es aber im «Joggeli» gefährlich wird, dann vor dem Tor von Marvin Hitz.

Spätestens ab der 25. Minute gewinnt die Partie an Attraktivität. Die Chancen häufen sich, hüben wie drüben. In der 34. Minute jubelt dann plötzlich das Heimteam. Nach einer schönen Kombination verwandelt Zeki Amdouni unhaltbar zum vermeintlichen 1:0. Sie ahnen es vielleicht, der VAR schaltet sich ein. Der Jubel verstummt, als Schiedsrichter Fedayi San zur Seitenlinie läuft. Dem Führungstreffer geht ein Foul an Grégory Karlen voraus. Harte, aber richtige Entscheidung des Unparteiischen. Ob der VAR hier eingreifen muss, ist eine ganz andere Diskussion.

In der 42. Minute setzen die meisten Besucher bereits wieder zum Jubel an. Andi Zeqiri muss die Basler in Führung bringen. Doch auch jetzt verstummt der Jubel der Basler Fans abrupt. Zigi bringt – fragen Sie mich nicht wie – die Hand an den Ball und lenkt den Abschluss noch an den Pfosten. Es ist das zweite Mal, dass der St.Galler Goalie seine Farben vor einem Rückstand rettet.

Lawrence Ati Zigi bringt die Basler Spieler zum verzweifeln. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Traumstart in die zweite Hälfte

Wir springen nach dem Pausentee direkt in die 52. Minute. Nach einem Ballgewinn der St.Galler hat Julian von Moos eine Idee – und was für eine. Sein Pass kommt haargenau in die Schnittstelle auf Emmanuel Latte Lath. Dieser lässt Marvin Hitz keine Chance und bringt Grünweiss in Führung.

Torschütze und Passgeber jubeln gemeinsam: Julian von Moos (links) und Emmanuel Latte Lath (rechts). Marc Schumacher / freshfocus

Zehn Minuten später müsste es bereits 2:0 für die St.Galler stehen. Nach einer wunderschönen Ballstafette muss von Moos den Ball nur noch an Hitz vorbeischieben. Er will es aber zu genau machen und schlenzt den Ball haarscharf am weiten Pfosten vorbei. Es bleibt die letzte Aktion des St.Galler Stürmers. Nur wenige Augenblicke später wird er durch Leon Dajaku ersetzt.

Ausgleich aus dem Nichts

Nach dem Treffer hat der FC St.Gallen das Spiel lange Zeit im Griff. Die Basler bringen keinen gefährlichen Angriff zustande. Und dennoch steht es in der 82. Minute 1:1. Nach einem langen Ball hinter die Abwehr schlägt Albert Vallci ein Luftloch. Andi Zeqiri sagt danke und lupft den Ball über den herauseilenden Zigi ins Tor. Ein unnötiges Gegentor zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt.

In der Schlussphase spielen beide Teams auf Sieg. Es ist aber wiederum der FC St.Gallen, welcher die feinere Klinge führt und in der Nachspielzeit noch die grosse Chance auf den Sieg hat. Der eingewechselte Willem Geubbels bringt den Ball, nach Vorarbeit von Dajaku, aus acht Metern nicht an Marvin Hitz vorbei. Es bleibt bei der Punkteteilung.

Matej Maglica. Der St.Galler Innenverteidiger spielt eine fehlerlose Partie und räumt alles ab, was es abzuräumen gibt. Lawrence Ati Zigi darf natürlich nicht unerwähnt bleiben. Der Goalie hält sein Team vor allem in der ersten Halbzeit mit herausragenden Paraden im Spiel.

Isaac Schmidt zieht in Basel einen gebrauchten Tag ein. Gefühlt landet jeder Pass beim Gegner. Und auch in der Rückwärtsbewegung wirkt Schmidt alles andere als sicher. Steigert sich minim in der zweiten Hälfte.

St.Gallens Trainer Peter Zeidler überrascht mit seiner Aufstellung in Basel. Der Coach setzt vor Goalie Lawrence Ati Zigi auf eine Dreierabwehr: Diese bilden Leonidas Stergiou, Albert Vallci und Matej Maglica. Auf der Medientribüne ist man sich einig: Eine Dreierabwehr unter Peter Zeidler hat man beim FCSG noch nicht gesehen.

Die Mannschaften laufen auf den Platz und dennoch richten sich sämtliche Blicke gen Gästesektor. Die St.Galler Anhänger sorgen für das erste Ausrufezeichen in Basel:

Bild: Manuel Nagel

FCSG-Coach Peter Zeider:

«Wir wussten, wie Basel spielt und haben uns mit der Dreierabwehr darauf eingestellt. Gleichzeitig wollte ich unbedingt Albert Vallci in die Mannschaft bringen.»

«Bis in die 82. Minute hat Vallci eine sehr gute Partie gezeigt. So ein Fehler kann jedem passieren.»

«Wenn wir das 2:0 machen, hätte ich an den Sieg geglaubt.»

Darauf angesprochen, dass FCB-Coach Heiko Vogel bereits vor der Partie von der Dreierkette gewusst haben will:

«Ich wusste heute bis um 13 Uhr nicht, dass wir mit einer Dreierkette spielen.»

FCSG-Captain Jordi Quintillà:

Die neue taktische Ausrichtung hat uns über die gesamte Partie Stabilität verliehen.

FCB-Coach Heiko Vogel:

«Wir hätten mit einer Führung in die Pause gehen müssen. In der zweiten Halbzeit hatten wir mehr Mühe.»

«Nach dem Spiel müssen beide Mannschaften mit dem Unentschieden leben – die St.Galler ein wenig mehr als wir.»

Auf den aberkannten Führungstreffer angesprochen:

«Die verantwortlichen Herren sollten sich eine VAR-Lösung überlegen, welche dem Fussball zuträglich ist.»

