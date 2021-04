Super League Nach dem 0:2 gegen die Young Boys und dem Sieg von Vaduz gegen Sion wird die Lage heikel: Der FC St.Gallen braucht nun dringend einen Befreiungsschlag St.Gallens Vorsprung auf den Barrageplatz beträgt nach der Niederlage in Bern noch einen Punkt. Der Auftritt der Ostschweizer in Bern ist sinnbildlich für die Lage in der Meisterschaft. In den entscheidenden Momenten fehlt die Abgebrühtheit. Patricia Loher aus Bern 12.04.2021, 05.00 Uhr

St. Gallens Miro Muheim

Nach gut einer Stunde reagierte St.Gallens Trainer Peter Zeidler auf die vielen hohen Bälle und den zunehmenden Druck der Young Boys.

Er beorderte nebst Tim Staubli auch den gross gewachsenen Musah Nuhu aufs Feld und stellte seine Mannschaft gleich auf mehreren Positionen um. Doch vier Minuten später war St.Gallens Widerstand trotz aller Massnahmen von der Seitenlinie aus gebrochen: Nach einer Cornerflanke traf Christopher Martins per Kopf zum 1:0 für die Berner, in der 83. Minute erhöhte der kurz zuvor eingewechselte Jean-Pierre Nsame auf 2:0.

St.Gallen gelang es nach der Gala im Cup-Achtelfinal nicht, gegen die dominierende Schweizer Mannschaft der vergangenen Jahre nachzudoppeln.

Die Ostschweizer waren in Bern kaum einmal deutlich unterlegen, aber im Vergleich mit dem Cupspiel vom vergangenen Donnerstag halt doch zu wenig kaltschnäuzig und zu wenig abgebrüht, um den einen Punkt mit nach Hause zu nehmen.

Der Barrageplatz rückt näher, nun kommt Luzern

Und so sind sie nun nach der Euphorie im Cup in der Meisterschaft im Abstiegskampf angekommen: Acht Runden vor dem Saisonende beträgt ihr Vorsprung auf den Barrageplatz und Aufsteiger Vaduz noch einen Punkt.

Nach dem Cup-Viertelfinal vom Mittwoch bei den Grasshoppers empfängt St.Gallen am Samstag Luzern, das sich in der gleichen heiklen Lage befindet. Am darauffolgenden Mittwoch reisen die Ostschweizer zum FC Lugano, ehe sie am 24. April im Kybunpark auf die aufmüpfigen Liechtensteiner treffen.

Es steht einiges auf dem Spiel

Es steht für die St.Galler in den nächsten Wochen also einiges auf dem Spiel. Die Partie bei den Young Boys war sinnbildlich für diese nun doch angespannte Lage: St.Gallen spielte im Wankdorf zwar zufriedenstellend und hielt gar lange gut mit.

Ein Punkt schien in Reichweite, vielleicht sogar ein Lucky Punch. Aber in den entscheidenden Momenten setzten sich die Gäste dann eben doch nicht durch. Denn als sich die Ostschweizer nach dem 0:1 steigerten und die Young Boys dominierten, vergaben zuerst der eingewechselte Jérémy Guillemenot und dann auch noch Junior Adamu ausgezeichnete Möglichkeiten, um auszugleichen.

St.Gallens Lukas Görtler, der in Bern die Captainbinde trägt.

Schon im Cup sei es ihnen nicht möglich gewesen, gegen die Young Boys gar keine Chancen zuzulassen, sagte Lukas Görtler gegenüber SRF. Und weiter:

«Wir wissen, dass wir in Bern Tore machen müssen. Das haben wir verpasst.»

Zeidler kritisierte, dass es seinem Team in der ersten Halbzeit nicht gelungen sei, den Ball auf dem Boden zu halten. Nach dem 0:1 habe man dann endlich angefangen, Fussball zu spielen. «Wir hatten die Möglichkeiten, auszugleichen. Doch es geht keine Welt unter. Wir haben beim besten Team der Schweiz verloren.»

Acht Änderungen in der YB-Startformation

Im Vergleich mit dem Cup-Achtelfinal nahm YB-Trainer Gerardo Seoane acht Änderungen in der Startformation vor. Auch der frühere St.Galler Captain Silvan Hefti musste vorerst auf der Ersatzbank Platz nehmen.

Zeidler hingegen setzte auf fast die gleiche Mannschaft wie am Donnerstag, nur Nicolas Lüchinger gab er eine Pause, Captain Jordi Quintillà fehlte gesperrt. Die St.Galler hielten die Partie ähnlich wie drei Tage zuvor lange ausgeglichen, ihr Spiel funktionierte, weil es ihnen meistens gelang, die Berner vom Tor fernzuhalten.

Die Young Boys steigern sich

Vieles spielte sich im Mittelfeld ab. Eine Druckphase der Young Boys umgingen die St.Galler mit ihrem hohen Pressing. Trotzdem erarbeiteten sich die Gastgeber während den ersten 45 Minuten Chancen durch Christian Fassnacht und Felix Mambimbi, in der 42. Minute wurde ein Tor von Jordan Siebatcheu wegen einer Abseitsposition nicht anerkannt.

St.Gallens Junior Adamu (links) gegen Sandro Lauper.

St.Gallens beste Möglichkeiten in der ersten Hälfte vergaben Kwadwo Duah und Junior Adamu, als er vor Goalie David von Ballmoos einen Schritt zu spät kam.

Doch schon vor der Pause deuteten die Berner an, dass sie sich steigern können, es taten sich nun plötzlich mehr Lücken auf in St.Gallens Abwehr. Im Vergleich mit dem Cupspiel verhielt sich der Doublegewinner vor allem in den Zweikämpfen aggressiver.

Hinzu kam, dass er die Räume enger machte als noch am Donnerstag, als St.Gallen ungewohnt viele Freiheiten genoss. Die Ostschweizer konnten sich deshalb nach der Pause nur noch selten entfalten. Allerdings sah sich St.Gallen nie mit einem Gegner konfrontiert, der anstürmte und alles auf eine Karte setzte.

Ein bisschen Respekt hatten sich die St.Galler im Cup also verschafft. Nur ging das Konzept der Berner am Schluss dann auf.

Seoane würde die Resultate gerne tauschen

Er sei glücklich über diese Reaktion nach der Enttäuschung im Cup, sagte YB-Trainer Seoane. Und weiter:

YB-Trainer Gerardo Seoane.

Claudio Thoma/Freshfocus

«Ich würde diese beiden Resultate gerne tauschen, denn wir wären gerne im Cup noch mit dabei.»

Seoane hat gut reden. Schon am nächsten Sonntag kann sein Team im Heimspiel gegen Lugano aus eigener Kraft Meister werden.

St.Gallen hingegen wartet in der Super League bereits seit sechs Partien auf einen Sieg, die Quittung ist die nun heikle Lage in der Tabelle. Ein Befreiungsschlag ist bald dringend nötig.