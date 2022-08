Inklusion «Die Sprache des Fussballs versteht jeder»: Wie sich auf dem St.Galler Klosterplatz Nachwuchstalente mit Menschen mit Behinderung messen

Ein kunterbuntes Durcheinander am Freitag auf dem Klosterplatz im St.Galler Stadtzentrum: In einer aufgebauten Fussballarena treffen am Special European Cup Fussballteams mit Behinderung auf Nachwuchstalente. An den Freundschaftsspielen werde so Inklusion gelebt und gespürt, sagen die Organisatoren.