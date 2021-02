Super League Wenn bis zum Schluss alles möglich ist – der FC St.Gallen verliert in Sitten nach einer verrückten Schlussphase durch ein Tor in der Nachspielzeit mit 2:3 Der FC St.Gallen kassiert die dritte Niederlage in Folge. Nach einer turbulenten Schlussphase verliert die Mannschaft von Trainer Peter Zeidler gegen Sion mit 2:3. Das entscheidende Tor fällt praktisch mit dem Schlusspfiff. Die Ostschweizer werden für ihr unermüdliches Anrennen nach dem 2:2 schlecht belohnt. Patricia Loher 03.02.2021, 22.29 Uhr

Jérémy Guillemenot trifft in der vierten Minute zum 1:0 für St.Gallen Pascal Muller/Freshfocu

Es ist ein unterhaltsames, zuweilen auch hektisches Spiel, weil beide Teams kompromisslos in die Zweikämpfe steigen. St.Gallen und Sion, die zuletzt beide zwei Spiele verloren haben, liefern sich eine Begegnung auf Augenhöhe. Die offensiv geführte Schlussphase ist dann an Spannung kaum zu überbieten. Spielnote: 5

0:1, 4. Minute, Jérémy Guillemenot: Wie schon gegen Zürich erwischt St.Gallen einen perfekten Start. Ein Traumpass von Leonidas Stergiou aus dem Mittelfeld erreicht Guillemenot, der den Ball direkt abnimmt und Sions Goalie keine Abwehrchance lässt.

1:1, 14. Minute, Anto Grgic: Nach einem schönen Angriff und einer Flanke von Serey Die von links trifft Anto Grgic mit einem platzierten Kopfball zum Ausgleich.

2:1, 70. Minute, Anto Grgic (Foulpenalty): Zuerst muss sich der eingewechselte Euclides Cabral vom Sittener David Wesley überlaufen lassen, dann foult er ihn im Strafraum. Den Penalty verwertet Grgic sicher.

2:2, 75. Minute, Leo Lacroix (Eigentor): St.Gallens eingewechselter Thody Elie Youan ist gut positioniert, am Ende lenkt Leo Lacroix den Ball ins Tor ab.

3:2, 96. Minute, Anto Grgic: Was für eine Schlussphase in Sitten. Beide Mannschaften drücken nochmals voll auf das Tempo, zuerst vergibt St.Gallen eine Chance und dann kommt der Ball irgendwie zu Anto Grgic, der zum 3:2 trifft.

Wie reagiert der FC St.Gallen in Sitten nach zwei Heimniederlagen in Folge? «Es wird etwas erwartet von uns», sagte Trainer Peter Zeidler nach dem 2:3 vom Samstag zu Hause gegen Zürich.

Die Gäste stellen ihre Ambitionen gleich unter Beweis. Schon in der vierten Minute geht der FC St.Gallen durch ein schönes Tor von Jérémy Guillemenot in Führung. Es ist der erste Saisontreffer des Genfers.

Die Ostschweizer müssen auf den gesperrten Jordi Quintillà verzichten. Basil Stillhart ersetzt den Spanier im defensiven Mittelfeld, während Tim Staubli als hängende Spitze agiert.

St.Gallen lässt Grgic ungehindert köpfeln

Zu Beginn hat St.Gallen Vorteile. Es lässt den Ball gut zirkulieren und spielt sich so immer wieder in Richtung Strafraum des Gegners. Doch in der 14. Minute können die Gäste vorerst eine Flanke von Serey Die nicht unterbinden, ehe sie beim Kopfball von Anto Grgic unsortiert verteidigen – 1:1.

Sion steigert sich in der Folge merklich und macht St.Gallen mit schnellen Gegenstössen das Leben schwer. Die Ostschweizer bekunden zudem immer wieder Mühe mit den hohen Bällen des Gegners. Trotzdem ist es St.Gallen, das durch Kwadwo Duah zu einer guten Chance kommt.

Das Spiel ist unterhaltsam, weil beide Teams vorwärts spielen. St.Gallen kann sich wieder auf Goalie Lawrence Ati Zigi verlassen, der vor der Pause zweimal stark pariert. Allerdings kommen Guillemenot und erneut auch Duah zu guten Möglichkeiten.

St.Gallens Boubacar Traorè (rechts) gegen David Wesley: Schon nach 33 Minuten ist der Arbeitstag des Verteidiges beendet. Jean-Christophe Bott/Keystone

Es läuft einiges, aus St.Galler Sicht wohl zu viel: Denn bereits nach 33 Minuten muss Zeidler Boubacar Traorè auswechseln, der in der 25. Minute verwarnt worden war und wenig später nach einem weiteren harten Einsteigen nur mit Glück um eine zweite gelbe Karte herum kommt. Traorè war eben erst von einer Gelbsperre zurückgekehrt.

Das Spiel wird nun gehässiger, beide Teams steigen kompromisslos in die Zweikämpfe.

Starke Parade von Zigi nach der Pause

Vier Minuten nach der Pause klärt Zigi einen Weitschuss der Sittener mit einer starken Parade. Nur wenig später vergeben Duah und dann Guillemenot das Führungstor.

Die beiden Mannschaften verstecken sich trotz strömendem Regen weiter nicht. Es liegt in der Luft, dass früher oder später etwas passieren wird: In der 70. Minute ist es schliesslich der eingewechselte Euclides Cabral, der einen Penalty verschuldet. Anto Grigic lässt sich nicht zweimal bitten.

St.Gallen muss sich vorwerfen, aus doch einigen Chancen zu wenig gemacht zu haben. Zudem spielt es zuweilen zu umständlich.

Zwischen der 71. und 75. Minute überschlagen sich die Ereignisse. Vorerst annulliert Schiedsrichter Adrien Jaccottet einen Treffer Sions nach einer Konsultation der Videobilder wohl wegen eines Fouls an Lukas Görtler. In der 75. Minute zwingt der eingewechselte Thody Elie Youan seinen Gegenspieler Leo Lacroix zu einem Eigentor - 2:2.

Die Ostschweizer mögen sich mit dem Unentschieden nicht zufrieden geben und stürmen unermüdlich an. In der Schlussphase vergibt Youan für St.Gallen das Führungstor. Aber auch Sitten steckt nicht auf. Es geht hoch zu und her im Tourbillon. Was für verrückte Schlussminuten! Es geht hoch zu und her, ehe Sion durch Grgic das Siegtor erzielt.

Lawrence Ati Zigi: Nach dem Fehler gegen Zürich ist Zigi wieder ganz der Alte und unterstreicht, weshalb er einer der besten Torhüter der Super League ist. Vor der Pause klärt er zweimal stark, zu Beginn der zweiten Hälfte glänzt der Ghanaer mit einer Parade nach einem Weitschuss.

Boubacar Traorè. Der Verteidiger hat Glück, dass er im ersten Spiel nach einer Gelbsperre nicht gleich wieder mit der gelb-roten Karte vom Platz muss. Zeidler geht kein Risiko ein und wechselt den Spieler in der 33. Minute aus.

Noch nie in seiner Super-League-Geschichte hat der FC St.Gallen in der Meisterschaft gegen einen Klub siebenmal hintereinander gewonnen. Am Mittwoch hätten die Ostschweizer nach sechs Siegen gegen Sion einen Klubrekord aufstellen können. Doch daraus wird nichts.