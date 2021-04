Super League «Hey, wir sind noch da»: Weshalb für den FCSG der Punkt gegen den FC Zürich im Hinblick auf den Cup Gold wert sein kann Der FC St. Gallen ist unterdessen seit fünf Spielen ohne Sieg. Nun treffen die Ostschweizer im Cup und in der Meisterschaft zweimal hintereinander auf die Young Boys. Nach dem 1:1 gegen den FC Zürich sagt Trainer Peter Zeidler: «Die zweite Halbzeit war ein Zeichen: ‹Hey, wir sind noch da.›» Patricia Loher 04.04.2021, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

St.Gallens Torschütze Kwadwo Duah (links). Ralph Ribi

Die St. Galler Fans haben in diesen schwierigen Zeiten des Ausgesperrtseins neue Wege gefunden, um ihr Team zu unterstützen. Am Samstagnachmittag fanden sich rund 80 Anhängerinnen und Anhänger vor dem Hotel Säntispark ein, wo sich die Mannschaft jeweils für die letzten Spielvorbereitungen trifft.

Die Fans demonstrierten Rückhalt und skandierten Lieder. Ihr Team ist vor der Länderspielpause nach vier Niederlagen in sechs Partien in die Krise und auf Platz acht gerutscht.

Am Ende des Tages reichte es dem FC St. Gallen gegen den FC Zürich aber trotz der Unterstützung von aussen nicht zum Befreiungsschlag. Unterdessen sind die Ostschweizer vor den beiden Begegnungen mit den Young Boys bereits seit fünf Spielen ohne Sieg.



Ist dieser eine Punkt Gold wert?

Immerhin gewannen sie gegen Zürich nach dem 0:1 zur Pause dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit noch einen Punkt. Dieser eine Zähler ist in Anbetracht der Lage in der Tabelle natürlich zu wenig.

Noch sind Sion und Vaduz nicht so distanziert, dass im Kybunpark einmal tief durchgeatmet werden darf. Aber im Hinblick auf den Donnerstag und den Cup-Achtelfinal gegen den Titelverteidiger aus Bern kann dieser eine Punkt trotzdem Gold wert sein.

Schiedsrichter Alessandro Dudic zeigt Jordi Quintillà die gelb-rote Karte. Claudio Thoma/Freshfocus

Denn hätten die Ostschweizer gegen Zürich verloren, wäre es wohl schwierig geworden, die Gedanken an die Meisterschaft und die Abstiegsgefahr zugunsten des zweiten Wettbewerbs für ein paar Tage zur Seite zu schieben.

Nun aber nährt ihr Auftritt in den zweiten 45 Minuten gegen Zürich vielmehr die Hoffnung, den Young Boys trotz allem auf Augenhöhe zu begegnen. Zumal der Ausgleich durch den eingewechselten Kwadwo Duah nach der gelb-roten Karte für Captain Jordi Quintillà in Unterzahl gelang.

Zuletzt waren Partien zwischen St. Gallern und Bernern immer unterhaltsam und umkämpft: Am 14. März trennten sich die Teams im Kybunpark 2:2. Allerdings wartet St.Gallen seit Mai 2019 oder seit sieben Partien auf einen Sieg gegen das dominierende Schweizer Team. Trainer Peter Zeidler sagt:

St.Gallens Trainer Peter Zeidler Ralph Ribi

«Das Cupspiel vom Donnerstag ist für uns eine der wichtigsten Partien in dieser Saison.»

Captain Quintillà ist im Cup einsatzberechtigt, fehlt dann aber am Sonntag in Bern gesperrt.

Möglich ist, dass die St. Galler am Donnerstag wieder besser aussehen als noch in der ersten Halbzeit gegen Zürich. «Die Young Boys werden unser Tempo mitgehen. Der FC Zürich aber wollte verhindern, dass wir einen hohen Rhythmus anschlagen. Das ist ihm vor der Pause gelungen», sagt Zeidler.

St. Gallen wirkte zögerlich, die Möglichkeiten vor der Pause waren an einer Hand abzuzählen. Nur gerade Jérémy Guillemenot strahlte eine gewisse Torgefahr aus. Allerdings vergab der Schweizer U21-Internationale zwei Möglichkeiten und musste zur Pause angeschlagen ausgewechselt werden.

Die kritische Situation zur Pause

Diese Zurückhaltung sei so nicht geplant gewesen, sagt der Trainer. Aber nachdem man in Lausanne sofort zwei Gegentore kassiert habe, sei sein Team doch auch gut beraten gewesen, gegen auf Konter lauernde Zürcher einen frühen Rückstand zu vermeiden.

Defensiv brauchten sich die Ostschweizer vor der Pause dann auch wenig vorzuwerfen. Sie liessen lange wenig zu, ehe nach einem Ballverlust von Lukas Görtler und einer Zürcher Flanke Goalie Lawrence Ati Zigi statt des Balls den Kopf des Gegners traf: Nach dem Foulpenalty durch Benjamin Kololli lag St. Gallen bei Halbzeit mit 0:1 zurück.

In der Blitztabelle waren die Abstiegsplätze nun bedrohlich nah. Es war bei allen im Hinterkopf: Nach dem Cup gegen die Berner müssen die St. Galler drei Tage später in der Meisterschaft erneut gegen die Young Boys antreten. Und das im Wankdorf.

Der FC St. Gallen musste also nach der Pause reagieren, sonst warteten schwere Tage auf den Vizemeister der vergangenen Saison.



Duah musste sich drei Weisheitszähne ziehen lassen

St. Gallens Coach hatte vorerst auf seinen besten Torschützen Duah verzichtet. Der 24-jährige Berner musste sich nach der 3:4-Niederlage in Lausanne drei Weisheitszähne ziehen lassen und trainierte in den Tagen danach nur eingeschränkt. Zeidler sagt:

«Ich wollte ihm diese Pause geben.»

Nur stellte Duah nach seiner Einwechslung und mit dem Ausgleich unter Beweis, dass St. Gallen derzeit eigentlich nicht auf ihn verzichten kann. Denn hinter dem Stürmer, der erstmals eine Super-League-Saison als Stammspieler bestreitet, klafft weiterhin eine Lücke.

Es bleibt St. Gallens grösstes Manko, dass es mit Duah, der nun neun Treffer auf seinem Konto hat, nur über einen zuverlässigen Torschützen verfügt. Mit fünf Saisontoren kann bloss Mittelfeldspieler Victor Ruiz einigermassen mit Duah mithalten.

Eine Lösung finden gegen tief stehende Gegner

St.Gallen aber muss in den kommenden Wochen auch gegen tief stehende Gegner dringend torgefährlicher werden, um die Krise zu überwinden.

«Wir müssen uns derzeit jede gute Szene hart erkämpfen», sagt Zeidler. So war am Samstag auch die Druckphase nach der Pause mit viel Aufwand verbunden, mehr als der Ausgleich aber lag nicht drin. Zeidler sagt trotzdem: «Die zweite Halbzeit war ein Zeichen: ‹Hey, wir sind noch da›.»