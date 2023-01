Super League: FC St.Gallen und FC Basel endet 1:1 – die Analyse

Super League Gekämpft, gerannt, gescheitert: Der FC St.Gallen schafft es gegen Basel trotz Überzahl nicht über ein 1:1 hinaus Dem FC St.Gallen gelingt im ersten Super-League-Spiel des Jahres ein Start nach Mass. Jérémy Guillemenot trifft gegen Basel nach nur fünf Minuten zur Führung. Doch die Gäste schlagen zurück – und ringen den Espen in Unterzahl einen Punkt ab. Über schwarze Tage, kleinliche Entscheide und ausgleichende Gerechtigkeit. Unsere Analyse. Miguel Lo Bartolo Jetzt kommentieren 22.01.2023, 20.27 Uhr

Er hatte den Führungstreffer auf dem Fuss: FCSG-Captain Lukas Görtler nach seinem verschossenen Penalty. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone

Dieser Partie fehlt es an nichts: eine gelungene Mischung aus attraktivem Offensivfussball und beherzter Abwehrarbeit. Der FC St.Gallen und der FC Basel liefern sich über weite Strecken ein Duell auf Augenhöhe. Wobei das Schlussresultat für die Gäste eher schmeichelhaft sein dürfte. Den Espen gelang es trotz Überzahl nicht, die Entscheidung herbeizuführen. Spielnote: 5

1:0, 5. Minute, Jérémy Guillemenot: Michael Kempter spielt Jérémy Guillemenot nach einem unübersichtlichen Gemenge vor dem Strafraum der Basler an. Der Neuner fackelt nicht lange, zieht ausserhalb des Sechzehners ab. Halbscharf, dafür umso platzierter, kullert das Leder an Basel-Goalie Marwin Hitz vorbei ins linke untere Eck.

1:1, 30. Minute, Zeki Amdouni: Der FCB-Offensivmann schickt Lawrence Ati Zigi vom Elfmeterpunkt in die falsche Ecke. Zum Strafstoss kam es wegen eines Handspiels von Leonidas Stergiou.

Das Spiel der St.Galler ist zunächst von kleineren Unsicherheiten geprägt. Zweimal kommen die Gäste aus Basel dank Fehlpässen zu vielversprechenden Gegenstössen. Doch die Hausherren fangen sich, gehen selber in die Offensive. Und siehe da: Ein gelungener Steilpass reicht, um die Basler Hintermannschaft in Verlegenheit zu bringen. Jérémy Guillemenot vergibt, kommt aber nur wenige Augenblicke später zur nächsten Gelegenheit. Das Offensivpressing der St.Galler macht sich früh bezahlt. In der Platzhälfte der Rotblauen kommt Guillemenot nach einem Zuspiel von Michael Kempter zum Ball. Zweimal lässt sich der Neuner nicht bitten. Die Kugel zappelt im Netz – 1:0 nach fünf Minuten.

Jérémy Guillemenot setzt zum Schuss aus der zweiten Reihe an. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

Nach dem Führungstreffer spielt sich die Partie grösstenteils im Mittelfeld ab. Fruchtbare Vorstösse sind zur Rarität geworden. Wenn mal so etwas wie Torgefahr in der Luft ist, dann meist nach Standardsituationen. Die Abwehrreihen sind gut geordnet, die Kreativität wird auf beiden Seiten vermisst.

Basel nach Handspiel-Penalty wieder im Spiel

Die vermeintlich handzahmen Gäste kommen erst in der 28. Spielminute wieder zu einem vielversprechenden Abschluss. Nach einer Flanke von der rechten Seite setzt Bradley Fink, eng von Leonidas Sergiou gedeckt, zum Kopfball an. Dieser trifft den FCSG-Verteidiger aus nächster Nähe am Arm. Schiedsrichter Urs Schnyder lässt zunächst weiterspielen, konsultiert dann aber den VAR. Er schaut sich die Szene am Bildschirm an und zeigt auf den Punkt. Penalty für die Gäste. Zeki Amdouni guckt Zigi aus und verwandelt sicher in der linken Ecke.

Der FCB spielt sich in den darauffolgenden Minuten in einen Rausch. Wieder ist es Zeki Amdouni, der nach einem ansehnlichen Zuspiel in Szene gesetzt wird. Sein Abschluss fliegt über Zigis Kasten, Amdouni vergibt aus geschätzten acht Metern.

Der FCSG-Goalie wird sich bis zum Pausentee noch einige weitere Male auszeichnen müssen. Seine Mannschaft findet nur noch in der Offensive statt. Dort läuft gefühlt alles über den Captain, Lukas Görtler. Er ist einer der wenigen mit zündenden Ideen und dem Blick für den freien Mann. Er kommt auch selber zum Abschluss. Kurz vor dem, man ist versucht zu sagen, erlösenden Halbzeitpfiff, prüft er Marwin Hitz aus spitzem Winkel.

Noch bevor Schnyder zum Halbzeitpfiff ansetzen kann, erspielen sich die Gäste eine Überzahlsituation. Im Zwei-gegen-Eins scheitert Liam Millar an einem grandiosen Zigi, der irgendwie noch in die Schussbahn des Basel-Stürmers hechten kann.

In Überzahl dominant

Die zweite Halbzeit fängt an, wie die erste aufgehört hat: Beide Mannschaften drücken auf den Führungstreffer. In der 55. Minute sieht sich FCB-Trainer Alex Frei allerdings dazu gezwungen, seine Taktik zu überdenken. Wouter Burger sieht nach einem überharten Einsteigen gegen Lukas Görtler glatt rot. Freis Mannschaft muss sich fortan in Unterzahl organisieren.

Basels Wouter geht Lukas Görtler mit offener Sohle an und sieht rot. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone

Der Platzverweis gibt den Hausherren die Gelegenheit, das Zepter in die Hand zu nehmen. Und das tun sie auch. Der FCB verschanzt sich, setzt alles auf eine undurchlässige Abwehr und das Überraschungsmoment in der Gegenbewegung. Grünweiss erarbeitet sich derweil ein klares Chancenplus. Die neuerliche Führung scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein.

Die grosse Chance ergibt sich in der 85. Minute. Guillemenot wird nach einem Zuspiel von Lukas Görtler im Strafraum zu Fall gebracht. Urs Schnyder hat keinen Zweifel, zeigt sofort auf den Punkt. Der Captain übernimmt die Verantwortung gleich selbst, scheitert aber an FCB-Schlussmann Marwin Hitz.

Lukas Görtler scheitert in der 86. Minute vom Elfmeterpunkt. Bild: Benjamin Soland/Freshfocus

Die Schlussphase ist hektisch. St.Gallen bleibt aber die spielbestimmende Mannschaft. Die Ausbeute aus dieser unablässigen Druckphase ist bescheiden. Nennenswerte Chancen gibt es kaum mehr. Und so bleibt es bei diesem 1:1-Unentschieden, das aus St.Galler Sicht zu wenig ist.

Lukas Görtler arbeitet unermüdlich nach hinten und steckt entsprechend viel ein. Sein Engagement auf beiden Platzhälften ist beachtlich. Der Captain lässt seinen Gegenspielern in der Rückwärtsbewegung keine Luft zum Atmen. Im Aufbau sitzen die Zuspiele. Die Blauroten tänzelt er nach Belieben aus. Kurzum: ein beispielhafter Auftritt des Routiniers. Wäre da nicht dieser verschossene Penalty. In der 86. Minute verpasst Görtler vom Elfmeterpunkt die Gelegenheit, seine Darbietung mit einem Tor zu krönen. Das ist mehr als ein Wermutstropfen. Man will es ihm angesichts der ansonsten tadellosen Leistung aber verzeihen.

Chadrac Akolo vergibt aus allen möglichen Winkeln. Es hadert nicht nur bei den Abschlüssen. Am besten fährt der FC St.Gallen an diesem Sonntagnachmittag, wenn die Nummer 10 in der Offensive übergangen wird. In der ersten Halbzeit vergibt er mutterseelenalleine einen Kopfball auf Höhe des Sechsmeterraums. In Halbzeit zwei rutscht ihm die Kugel im Sechzehner bei mehreren Gelegenheiten über den Fuss. Zeidler nimmt ihn denn auch in der 79. Minute vom Platz. Der Kongolese kann mehr.

FCSG-Offensivmann Chadrac Akolo hat gegen Basel einen durchwachsenen Abend. Bild: Benjamin Soland/Freshfocus

Im Zweifelsfall: Spielunterbruch. Urs Schnyder ist kein Körperkontakt zu harmlos, um nicht geahndet zu werden. An der kleinlichen Art des Unparteiischen stört sich in dieser Anfangsphase nicht nur die St.Galler Hintermannschaft, die gewohnt beherzt und ohne falsche Scheu zu Werke geht. Schnyder verspielt sich damit gleichsam zusehends die Gunst der heimischen Fans. Zugutehalten muss man dem Mann in Gelb indes, dass er in den strittigen Momenten die richtige Entscheidung fällt.

Gefeiert wird nur vor Spielbeginn. Der Stadion-Speaker preist die Vertragsverlängerung von Peter Zeidler an. Der Cheftrainer hat sich unlängst bis 2027 an den FCSG gebunden. Ausserdem haben Sportchef Alain Suter (55) und Mittelfeldspieler Leonhard Münst (21) Geburtstag. Im Kybunpark werden beide herzlich beglückwünscht.

Sportchef Alain Sutter feiert am Sonntag seinen 55. Geburtstag. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone

Mehr als zwei Monate sind seit dem letzten Super-League-Heimspiel des FC St.Gallen vergangen. Kaum erstaunlich deshalb, ist der Espenblock trotz frostiger Temperaturen schon eine Dreiviertelstunde vor Spielbeginn prall gefüllt. Auch die FCB-Fans erscheinen zahlreich.

In der Pressekonferenz nach dem Spiel hat zunächst FCB-Trainer Alex Frei das Wort. Auf die Frage, ob er mit dem Resultat zufrieden sei, sagt er: «Vor allem wenn wir den verschossenen Penalty in Betracht ziehen, können wir glücklich sein über dieses 1:1.»

Zeidler spricht von einem ausgeglichenen Spiel. Der FCSG-Trainer sei beeindruckt gewesen von der Qualität, die der FC Basel phasenweise auf den Platz bringen konnte. Man hätte sich in Anbetracht der letzten Begegnung in Basel eine «ausgleichende Gerechtigkeit» gewünscht, so Zeidler. Der FC St.Gallen musste dem FCB im Oktober in Unterzahl Paroli bieten. Basel gelang damals allerdings der späte Führungstreffer.

Mit der Spielführung des Unparteiischen sind beide Trainer zufrieden. «Alle Entscheide waren richtig», sagt Alex Frei. Zeidler sieht das genauso.

