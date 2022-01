Super League: FCSG dominiert in Lausanne und gewinnt mit 5:1

Super League Fünf Tore, dominierende Neuzugänge und ein glücklicher Quintillà: Der perfekte Rückrundenstart des FC St.Gallen Dem FC St.Gallen gelingt ein formidabler Start in die Rückrunde. Einzig die Chancenverwertung lässt zu wünschen übrig – trotz der fünf erzielten Tore. Auffallend: FCSG-Coach Peter Zeidler setzt alle Winter-Neuzugänge ein. Tim Naef Jetzt kommentieren 30.01.2022, 17.16 Uhr

Jubel vor den mitgereisten Fans: Ein überzeugender FC St.Gallen gewinnt mit 5:1 in Lausanne. Keystone

Tore, Emotionen und ein dominierendes St.Gallen. Dieses Spiel hat alles, was sich das FCSG-Fanherz wünscht. Spielnote: 6

0:1 , 15. Minute, Kwadwo Duah: Alexandre Jankewitz spielt einen perfekten Ball in die Spitze. Duah zögert nicht lange und zieht mit dem Vollrist ab. Gegen seinen strammen und platzierten Schuss bleibt der Lausanner Schlussmann chancenlos.

, 15. Minute, Kwadwo Duah: Alexandre Jankewitz spielt einen perfekten Ball in die Spitze. Duah zögert nicht lange und zieht mit dem Vollrist ab. Gegen seinen strammen und platzierten Schuss bleibt der Lausanner Schlussmann chancenlos. 0:2 , 17. Minute, Lukas Görtler: Der Captain des FCSG nimmt eine Flanke volley und trifft sehenswert. Wieder ist es Jankewitz, welcher die Vorlage liefert.

, 17. Minute, Lukas Görtler: Der Captain des FCSG nimmt eine Flanke volley und trifft sehenswert. Wieder ist es Jankewitz, welcher die Vorlage liefert. 1:2 , 42. Minute, Rodrigo Pollero: Ein Treffer aus dem Nichts: Nach einer langen Spieleröffnung kann Marvin Spielman den Ball in den Strafraum flanken. Pollero steht goldrichtig und trifft per Kopf zum Anschlusstreffer.

, 42. Minute, Rodrigo Pollero: Ein Treffer aus dem Nichts: Nach einer langen Spieleröffnung kann Marvin Spielman den Ball in den Strafraum flanken. Pollero steht goldrichtig und trifft per Kopf zum Anschlusstreffer. 1:3 , 52. Minute, Jérémy Guillemenot: Görtler bringt den Ball flach auf den langen Pfosten. Der Romand in Diensten der Ostschweizer steht richtig und hat keine Mühe, den Ball ins Tor zu schieben.

, 52. Minute, Jérémy Guillemenot: Görtler bringt den Ball flach auf den langen Pfosten. Der Romand in Diensten der Ostschweizer steht richtig und hat keine Mühe, den Ball ins Tor zu schieben. 1:4 , 91. Minute, Bastien Toma: Aussenverteidiger Euclides Cabral dringt in den Strafraum ein und scheitert knapp. Der Ball landet vor den Füssen von Toma, der einnetzt.

, 91. Minute, Bastien Toma: Aussenverteidiger Euclides Cabral dringt in den Strafraum ein und scheitert knapp. Der Ball landet vor den Füssen von Toma, der einnetzt. 1:5, 94. Minute, Kwadwo Duah: Thody Élie Youan ist schneller als sein Gegenspieler. Dieser kann sich nur noch mit einem Foul helfen; klarer Penalty. Duah verwandelt seinen zweiten Versuch. Der erste Elfmeter ist wiederholt worden, weil gleich drei Lausanner zu früh in den Strafraum gerannt waren.

Auf die Plätze, fertig, los! Wenn die Rückrunde so verläuft wie die ersten 15 Minuten in Lausanne, dürfen sich die Anhänger des FC St.Gallen freuen. Mit ein wenig Glück hätte es nach zehn Minuten gut und gerne bereits 2:0 für die Ostschweizer stehen können. Erst ist es Kwadwo Duah, dann Jérémy Guillemenot, welche beide am glänzend parierenden Lausanne-Goalie scheitern. Fünf Minuten später wird aus dem Konjunktiv grünweisse Realität. Duah bringt die St.Galler nach einem sehenswerten Angriff mit einem strammen Schuss in Führung, ehe FCSG-Captain Lukas Görtler nur wenige Sekunden später mit einer Direktabnahme die Führung verdoppelt. Einen glänzenden Start erwischt auch Alexandre Jankewitz; er legt beide Treffer auf.

Trifft per Direktabnahme zum 2:0 für St.Gallen: Lukas Görtler. Keystone

Es geht im gleichen Stil weiter. Die St.Galler überrennen das Heimteam komplett und kommen zu Chancen im Minutentakt. Duah und Guillemenot haben dabei den dritten Treffer auf dem Fuss. Von Lausanne kommt bis dato sehr wenig. FCSG-Goalie Lawrence Ati Zigi hat einen entspannten Nachmittag. Dies ändert sich in der 42. Minute. Nachdem es die St.Galler mehrmals verpasst haben, die Führung auszubauen, ist es Rodrigo Pollero, welcher das Heimteam wieder ins Spiel bringt. Er setzt sich im Strafraum per Kopf durch und erzielt den Anschlusstreffer. Das Team von Peter Zeidler muss eigentlich mit drei, mindestens aber mit zwei Toren Vorsprung in die Pause gehen. Und wieder einmal bewahrheitet sich eine alte Fussballweisheit: «Wer sie vorne nicht macht, bekommt sie hinten.» Das sieht auch FCSG-Präsident Matthias Hüppi so. In der Pause sagt er:

«Die Führung ist zu knapp. Wir müssten deutlich höher führen. Nun ist das Spiel wieder spannend. Nichtsdestotrotz war es eine sehr gute Halbzeit.»

Wer glaubt, dass sich das Spiel nach der Pause beruhigt, der irrt. In der 49. Minute schwächen sich die Lausanner selbst. N'Guessan steht Duah im Mittelfeld auf den Fuss. Der Lausanner hat bereits Gelb und lässt Schiedsrichter Luca Cibelli damit keine andere Wahl: Platzverweis.

Nach seiner zweiten gelben Karte fordert Jean N’Guessan den VAR. Das Problem: Der Videoassistent kommt nur bei einer direkten roten Karte zum Einsatz. Keystone

Die St.Galler können damit über 40 Minuten mit einem Mann mehr agieren. Nur drei Minuten nach dem Platzverweis können sie die personelle Überzahl in ein Tor ummünzen. Lukas Görtler zirkelt den Ball auf den langen Pfosten. Dort steht Guillemenot, welcher den Ball über die Linie drücken kann.

Das Spiel scheint entschieden zu sein. Die St.Galler kontrollieren die Partie in der Folge ohne Mühe und lassen Gegner und Ball laufen. Dies ermöglicht es Peter Zeidler, einen Dreifachwechsel vorzunehmen. Nach einer Stunde kommen Thody Élie Youan, Basil Stillhart und Bastien Toma für Guillemenot, Schmidt und Jankewitz. Am Spiel ändert sich nichts, St.Gallen ist die bessere Mannschaft, ohne sich dabei unnötig zu verausgaben.

Sämtliche Neuzugänge von Sportchef Alain Sutter erhalten gegen Lausanne Spielminuten. Keystone

Die 81. Minute dürfte besonders FCSG-Sportchef Alain Sutter gefallen. Für Julian von Moos kommt Christophe Lungoyi zu seinem Debut für St.Gallen. Damit wechselt Zeidler auch den sechsten Winter-Neuzugang ein. In der Schlussphase wollen es die St.Gallen dann nochmals wissen. Nach einem Dribbling von Cabral landet der Ball bei Toma, welcher direkt abzieht und auf 4:1 erhöht. Und es wird noch besser. Nach einem Foul an Youan verwandelt Duah seinen zweiten Versuch vom Punkt. Sein erster wurde wiederholt, weil mehrere Lausanne-Spieler zu früh im Strafraum waren.

Lawrence Ati Zigi: Note 4,5. Beinahe beschäftigungslos. Beim Gegentor ohne Chance. Leonidas Stergiou: Note 4,5. Gegen George körperlich unterlegen, dafür häufig cleverer, aber nicht immer. Basil Stillhart: Note 4,5. Ersetzt in der 60. Minute Maglica in der Innenverteidigung. Löst die verhältnismässig einfache Aufgabe ohne Probleme. Jordi Quintillà: Note 5. Trägt ein paar Kilos von Görtler. Und damit zum Sieg bei. Dirigent und guter Standardschütze. Jérémy Guillemenot: Note 4,5. Scheitert zweimal mit einem – wieso zum Teufel? – Lupfer alleine vor Diaw. Schiesst sein Tor dann doch noch, was versöhnt. Kwadwo Duah: Note 5,5. Vergibt und verwertet Torchancen. Ist immer gefährlich. Darf deswegen durchspielen. Und den Penalty zum 5:1 schiessen. Matej Maglica: Note 4,5. Drischt den Ball notfalls auch mal weg. Bei Standards eine Waffe. So einer hat gefehlt. Euclides Cabral: Keine Bewertung. Lukas Görtler: Note 5. Trägt nur noch ein Rucksäckchen, seit Quintillà zurück ist. Wohl auch deshalb eine perfekte Schusshaltung beim 2:0. Julian von Moos: Note 5. Viel Spielfreude, viel Selbstvertrauen. Und ein gutes Näschen beim Pressing. Eine Verstärkung. Thody Élie Youan: Note 4. Nach einer Stunde für Guillemenot im Spiel. Wirkt etwas behäbig, verärgert Zeidler damit mehrfach. Steigert sich jedoch. Christopher Lungoyi: Keine Bewertung. Patrick Sutter, Note: 4,5. Stellungsfehler beim Anschlusstreffer. Ansonsten hinten fehler- und vorne meist mutlos. Isaac Schmidt: Note 4. Dass er eigentlich Offensivspieler ist, ist sichtbar. Im Guten wie im Schlechten. Alexandre Jankewitz: Note 5. Bereitet die ersten beiden Tore vor. Hat überhaupt viel Zug zum Tor. Besser als in den Tests. Bastien Toma: Note 4,5. Bekommt bei seinem Début 30 Minuten, selten den Ball und in der 91. eine Chance. Trifft.

Jankewitz und Quintillà: Die beiden Neuverpflichtungen dominieren das Mittelfeld von A bis Z. Ersterer bereitet zwei Treffer vor und versteht sich von Anfang an blendend mit seinen Teamkameraden. Jordi Quintillà tritt auf, als wäre er nie weggewesen. Der Rückkehrer spielt gefühlt keinen Fehlpass und ist der unangefochtene Chef auf dem Platz. Der Spanier zeigt sich nach dem Spiel zufrieden mit der Leistung des Teams und bedankt sich bei den mitgereisten Anhängern:

«Die Fans waren hervorragend. Ich dachte nicht, dass ich so gut empfangen werde. Dafür möchte ich mich bei ihnen bedanken.»

Eigentlich Jérémy Guillemenot. In der ersten Hälfte vergibt er zweimal kläglich und arrogant. Eigentlich, weil er nach der Pause doch noch seinen Treffer erzielt. Job erledigt also.

Bereits vor dem Spiel wurde deutlich, dass man im Vergleich zur Hinrunde einen veränderten FC St.Gallen zu sehen bekommt. Vier der sechs Neuzugänge beorderte Peter Zeidler sogleich in die Startformation. Es waren dies Matej Maglica, Alexandre Jankewitz, Jordi Quintillà und Julian von Moos. Peter Zeidler sagte vor dem Spiel:

«Wir haben viele tolle junge Spieler verpflichten können – und natürlich auch Jordi. Jetzt geht es darum, eine gute Mannschaft daraus zu machen.»

Kein Weg ist zu lang für einen richtigen FCSG-Fan. Auch eine mehrstündige Zugfahrt kann die Fanszene der Espen nicht davon abhalten, den Gästesektor zu füllen. Ihre Liebe zum Verein demonstrierten die Anhänger gleich zu Beginn des Spiels mit einer pathetischen Choreo:

Bild: Freshfocus

Über Luca Cibelli muss nichts gesagt werden, ausser dies: unaufgeregte und gute Leistung in einem durchaus aufgeladenen Spiel.

Peter Zeidler, Cheftrainer FC St.Gallen. Keystone

Peter Zeidler, Cheftrainer FC St.Gallen: «Natürlich – wenn wir verloren hätten, hätten wir gesagt, dass die Saison noch nicht zu Ende ist. Aber diese Partie war sehr wichtig. Entsprechend zufrieden bin ich jetzt. Wir haben gut begonnen, kamen zu zahlreichen Chancen und haben glücklicherweise gleich zu Beginn zwei Tore erzielt. Nach dem Gegentreffer war die Partie dann sofort anders. Wir stellten uns deshalb auf einiges ein im Hinblick auf die zweite Halbzeit. Der Platzverweis und das 3:1 haben uns dann geholfen.

Wir müssen nun dranbleiben, es gilt noch viele Punkte zu holen. Weshalb ich mich am Finger verletzt habe? Nun, ich habe mich über unseren vierten Treffer gefreut und habe versehentlich in eine kaputte Glasscheibe gelangt. Ins Spital werde ich aber nicht müssen ...»

Ilija Borenovic, Cheftrainer Lausanne-Sport. Keystone

Ilija Borenovic, Cheftrainer Lausanne-Sport: «Wir sind desaströs in die Partie gestartet, konnten uns dann aber etwas stabilisieren, erzielten ein Tor und hatten einige interessante Aktionen. Insgesamt waren wir aber viel zu offen und hatten auch zahlreiche Ballverluste. Wir konnten St.Gallen gerade einmal während 15 Minuten Paroli bieten. Das ist schlicht zu wenig.»