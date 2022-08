Super League FCSG-Stürmer Julian von Moos nach dem 2:3 bei GC: «Wir müssen im Minimum vier, fünf Tore machen» – Giorgio Contini: «St.Gallen hat uns am Leben erhalten» Der FC St.Gallen verliert in Zürich ein Spiel, das er nach dem 2:0 in der zwölften Minute nie und nimmer mehr aus der Hand geben darf. Weil sich Unkonzentriertheiten einschleichen und plötzlich viele Fehler passieren, lädt St.Gallen die Grasshoppers ein, in diese Partie zurückzukehren. Am Schluss kassiert Torhüter Lawrence Ati Zigi gar noch die rote Karte. Patricia Loher, Zürich Jetzt kommentieren 06.08.2022, 23.35 Uhr

St. Gallens Christian Witzig (links) versucht, am Züricher Bendeguz Bolla vorbeizuziehen. Alexandra Wey/Keystone

Die Partie bietet beste Unterhaltung. Nachdem St.Gallen auf ein Tor spielt, aber nur 2:0 führt, kämpfen sich die Grasshoppers zurück. Doch auch nach dem 2:2 gibt sich kein Team mit dem Unentschieden zufrieden. Das Spiel geht hin und her, es wird Angriff um Angriff lanciert. Das Publikum freuts, aber die St.Galler sind am Ende doch bedient. Spielnote: 5,5

0:1, 5. Minute, Emmanuel Latte Lath: Was für ein Zaubertor! Daouda Guindo lässt einen Verteidiger aussteigen, passt dann von links flach in den Strafraum, wo Latte Lath bereit steht. Die Situation ist eigentlich aussichtslos für den Stürmer. Doch Latte Lath lässt vier Verteidiger aussteigen, schiebt einem Zürcher gar noch einen Tunnel und trifft dann wunderbar aus spitzem Winkel zur frühen Führung für die St.Galler. Für den Leihspieler von Atalanta Bergamo ist es das erste Saisontor.

0:2, 12. Minute, Fabian Schubert: Captain Lukas Görtler zwingt den Zürcher Georg Margreitter zu einem Fehler, Julian von Moos reagiert blitzschnell und schickt Schubert mit einem präzisen Pass in die Tiefe. Der Österreicher erhöht mit einem platzierten Abschluss auf 2:0 für die Gäste.

1:2, 20. Minute, Francis Momoh: Bendeguz Bolla läuft unbedrängt über rechts auf und davon, seinen scharfen Pass in die Mitte verwertet der Zürcher Momoh ohne Probleme zum Anschlusstor. Da ist St.Gallen in der Abwehr nicht gut organisiert.

2:2, 45. Minute, Tsiy Ndenge: St.Gallen bringt sich mit Unkonzentriertheiten im Mittelfeld in Bedrängnis. Vorerst klärt Matej Maglica, doch richtig befreien können sich die Gäste nicht. Da zieht der frühere Luzerner Ndenge in der Nachspielzeit der ersten Hälfte aus rund 18 Metern ab und gleicht für die Grasshoppers aus.

3:2, 69. Minute, Tsiy Ndenge: Nach einem Corner kann St.Gallen nicht klären, Ndenge profitiert und bringt die Grasshoppers aus kurzer Distanz mit 3:2 in Führung - nach einem 0:2 nach zwölf Minuten, notabene.

St.Gallen legt gleich stark los. Bereits nach fünf Minuten gehen die Gäste nach einem Traumtor von Emmanuel Latte Lath in Führung. Die Grasshoppers haben den St.Gallern nichts entgegenzusetzen. Immer wieder müssen sie sich überlaufen lassen, kommen nicht in die Zweikämpfe und hinterlassen vor allem in der Abwehr einen desolaten Eindruck.

GC-Spieler Noah Loosli (links) kann St.Gallens Stürmer Emmanuel Latte Lath nicht vom Ball trennen. Alexandra Wey/Keystone

In der zwölften Minuten profitieren die Ostschweizer von einem Schnitzer in der gegnerischen Abwehr und erhöhen durch Fabian Schubert auf 2:0.

Die Führung ist verdient. Die Zürcher müssen sich etwas überlegen. Schon vor dem 2:0 waren die St.Galler praktisch im Minutentakt zu Chancen gekommen. Es ist ein beeindruckend geschlossener Auftritt der Gäste, sie agieren druckvoll und selbstbewusst. Nur: Sie müssten bereits höher führen.

Nach gut 15 Minuten kommen die Zürcher besser ins Spiel. Sie arbeiten sich nun ab und zu auch in den gegnerischen Strafraum vor. Nach 20 Minuten gelingt den Grasshoppers mit der ersten Möglichkeit schliesslich das Anschlusstor durch Francis Momoh.

Nach etwas mehr als einer halben Stunde erzwingt Christian Witzig, der den nach Saudi-Arabien abgewanderten Victor Ruiz ersetzt, einen Fehler von Goalie André Moreira, den die St.Galler aber nicht nutzen können.

Die Ostschweizer kommen nun wieder zu Chancen, allerdings benötigen sie in der 42 Minute die Unterstützung von Torhüter Lawrence Ati Zigi, um nicht den Ausgleich zu kassieren. Trotzdem schaffen sie es nicht, die Führung in die Kabine zu nehmen. Kurz vor dem Schlusspfiff gelingt den Grasshoppers durch ein schönes Tor von Tsiy Ndenge das 2:2.

Das 2:2 kurz vor der Pause, Torhüter Lawrence Ati Zigi ist machtlos. Alexandra Wey/Keystone

Dieses Spiel dürfte aus St.Galler Sicht nie und nimmer so spannend sein. Wären die Gäste gegen zu Beginn schwache Zürcher etwas effizienter im Abschluss gewesen und in der Abwehr etwas souveräner aufgetreten, wäre die Partie zur Pause entschieden.

Nun aber haben die Grasshoppers, die mit vier Punkten aus zwei Spielen gut in die Saison gekommen sind, natürlich Oberwasser. Sie sind im Vergleich mit der Startphase der ersten Halbzeit nicht mehr wiederzuerkennen. Das Spiel geht hin und her.

St.Gallen hat nicht im Sinn, sich hier mit einem Unentschieden zufrieden zu geben. In der 55. Minute haben die Ostschweizer durch Patrick Sutter eine gute Chance, wenig später wird ein Tor von Julian von Moos wegen eines Abseits nicht anerkannt.

Auch die Zürcher streben den Sieg an, greifen immer wieder gefährlich an. Das Spiel bietet den 6678 Zuschauerinnen und Zuschauern beste Unterhaltung.

20 Minuten vor dem Spielende wird St.Gallen allerdings erneut dafür bestraft, in der ersten Halbzeit beste Chancen liegengelassen zu haben. Nach einem Corner trifft Ndenge zum 3:2 für die Grasshoppers. Die Zürcher, die lange wie der sichere Verlierer ausgesehen haben, kämpfen sich mit einer enormen Willensleistung zurück in dieses Spiel.

Allerdings unter gütiger Mithilfe der St.Galler, die in der Abwehr einfach nicht sattelfest genug sind und sich im Mittelfeld immer wieder Ballverluste leisten.

Trainer Zeidler bringt mit Randy Schneider, Jérémy Guillemenot und Alessio Besio drei neue Spieler, später kommen auch noch Leonidas Stergiou und Neuzugang Grégory Karlen. St.Gallen wirft nun alles in die Waagschale, Daouda Guindo prüft den Torhüter mit einem Weitschuss, doch keiner seiner Teamkollegen steht bereit, um vom Abpraller zu profitieren. Mehr liegt nicht mehr drin.

Vielmehr endet der Abend zum Vergessen mit einer weiteren roten Karte: Torhüter Zigi tritt Petar Pusic, der den Ball wegschlägt und so eine schnelle Freistossausführung der St.Galler verhindert. Der Ghanaer muss vom Platz.

Nach der gelb-roten Karte gegen Lukas Görtler und dem Platzverweis gegen Isaac Schmidt ist die rote Karte gegen Zigi der dritte Platzverweis in Folge für die St.Galler.

Hätten nur die ersten 15 Minuten gezählt, wären einige St.Galler für diese Auszeichnung in Frage gekommen. Doch nach 90 Minuten muss festgehalten werden: Für einmal ragt kein St.Galler Spieler heraus. Erwähnenswert ist hingegen das schöne Tor von Latte Lath.

Captain Görtler zog, obwohl er den Fehler provozierte, der zum 2:0 führte, keinen guten Abend ein. Am Anfang des 2:2 kurz vor der Pause steht ein Ballverlust des Deutschen im Mittelfeld. Auch Innenverteidiger Basil Stillhart hat einige Wackler in seinem Spiel. Und von Jordi Quintillà erwartet man in schwierigen Situationen etwas mehr Einfluss.

Die Schlussphase: St.Gallens Goalie Zigi lässt sich provozieren durch das Zeitspiel der Zürcher. Er zieht voll durch und trifft Pusic, was die rote Karte zur Folge hat.

Luca Piccolo hat dieses intensive Spiel jederzeit im Griff. Der Videoassistent in Volketswil muss jedenfalls nie eingreifen. St.Gallens Trainer Peter Zeidler allerdings findet, kurz vor Schluss hätte für Zigi eine gelbe Karte gereicht.

Gut gefüllter Fansektor im Letzigrund. Patricia Loher

700 St.Galler Fans sind in Extrazügen nach Zürich gereist. Insgesamt dürften gegen 1000 St.Gallerinnen und St.Galler im Letzigrund anwesend sein. Insgesamt kommen 6678 Fans ins Stadion, was für GC-Verhältnisse doch recht viel ist.

Peter Zeidler, Trainer FC St.Gallen: «Wir haben gut angefangen und führten logischerweise schnell mit 2:0. Die Grasshoppers verwerteten dann ihre erste Chance zum 2:1. Nach dem 2:2 standen wir nicht unter Schock sondern erarbeiteten uns nach der Pause ein kleines Übergewicht. Natürlich zieht Zigi am Schluss durch, aber ich hätte eine gelbe Karte erwartet. Da war bei unserem Torhüter viel Frust dabei und er hätte sich das sparen können. Aber eine Verwarnung hätte gereicht.»

Julian von Moos, Stürmer FC St.Gallen: «Mir fällt es schwer, in Worte zu fassen, was uns heute passiert ist. Wir waren zu wenig konzentriert. Nach dem 2:0 unterliefen uns einfache Fehler. Wir müssen im Minimum vier, fünf Tore machen. Ob wir uns vom Gegner provozieren liessen? Nein, das darf einem professionellen Fussballspieler nicht passieren. Man muss immer kühlen Kopf bewahren.»

Giorgio Contini, Trainer Grasshoppers: «Im Fussball gewinnt nicht immer die bessere Mannschaft. Wir haben uns nur dank der St.Galler durchsetzen können. Sie hätten das Spiel in der ersten Halbzeit mit dem 3:0 entscheiden können. Ich kann diese drei Punkte sehr gut einordnen. Die Startphase meiner Mannschaft war ärgerlich. Man weiss ja, was auf einen zukommt. Aber für die Mentalität muss ich meinem Team ein Kränzchen winden.»