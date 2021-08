Der FCSG kassiert gegen Sion den Ausgleich in der Nachspielzeit

Super League Wie tragisch! Der FCSG kassiert gegen Sion den 1:1-Ausgleich in der Schlussminute – Tumulte nach dem Abpfiff Vor den Augen des zurückgekehrten Espenblocks und insgesamt 12'000 Zuschauern macht der so lang verletzt gewesene Lüchinger mit seinem Tor aus dem Kybunpark ein Tollhaus. Doch praktisch mit dem Schlusspfiff gleichen die Sittener noch aus. Danach kommt es zu Tumulten, der junge Constantin geht unter anderem Zeidler an. Christian Brägger 21.08.2021, 22.27 Uhr

Was für Emotionen bei Torschütze Lüchinger (Mitte) und den St.Galler Mannschaftskollegen nach der Führung. Bild: Freshfocus

In der vierten Runde der Super League beginnen die St.Galler gut gegen Sion, bauen dann aber zusehends ab in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit legen sie nochmals zu, ehe Lüchinger mit seinem ersten Tor in der Super League in der 63.Minute den Bann bricht. Doch weil der FCSG nicht nachlegt, schaffen die Gäste aus dem Wallis mit dem letzten Angriff das 1:1. Danach kommt es zu Ausschreitungen auf dem Rasen, die Sicherheitsleute müssen eingreifen. Spielnote: 4,5

1:0, 63. Minute, Nicolas Lüchinger: Der Aussenverteidiger steht nach einem Abschluss von Görtler und Schuberts Nachsetzen goldrichtig und drischt das Leder mit voller Wucht ins Tor.

1:1, 93. Minute, Guillaume Hoarau: Eine letzte Flanke findet den Kopf des Starstürmers, der aus knapp neun Metern den Ball ins hohe Eck köpfelt.

Der FC St.Gallen beginnt in derselben Formation wie gegen Lausanne und Luzern. Er ist sofort spielbestimmend gegen den FC Sion, ohne dabei zu nennenswerten Chancen zu kommen, einmal verfehlt Babic mit dem Kopf knapp den Ball, einmal Youan das Tor. Schnell ist auch klar, wie die Gäste aus dem Wallis spielen wollen: Sie ziehen sich weit zurück, hoffen auf Nadelstiche mittels Konter und wollen das Spiel einschläfern.

Die Mannschaft von Trainer Peter Zeidler tut sich schwer im Kreieren von Möglichkeiten. Und wenn sie sich einmal ganz schnell nach vorne kombiniert, fehlt die entscheidende Lücke oder das rettende Sittener Bein ist noch da. Kurzum: Der St.Galler Spielfluss kommt bald einmal ins Stocken und es entwickelt sich in der ersten Halbzeit ein wenig ansehnliches Spiel.

Das Spiel ist hart umkämpft. Bild: Freshfocus

In der 32. Minute hat auch der FC Sion seine erste Möglichkeit, Stojilkovic schliesst aber zu überhastet ab, wenige Zeigerumdrehungen scheitert er mit seinem Abschluss an Stergious Stellungsspiel. Jetzt wird das Team von Trainer Marco Walker jedoch mutiger, und es ist nach Buas und Cavarés Abschluss näher als die Heimmannschaft an der Führung. Sie gelingt Grgic dann auch, doch wegen einer Abseitsposition von Stojilkovic zählt der Treffer richtigerweise nicht. Von der St.Gallern ist in dieser Phase aber gar nichts mehr zu sehen, nach der guten Startviertelstunde haben sie zusehends abgebaut und sind vor allem in der Offensive ungenügend.

Für die zweiten 45 Minuten kommt Schubert für Babic, und sofort ist der FCSG wieder am Drücker in dieser kampfbetonten Partie. In der 57. Minute hat der für Fazliji eingewechselte Stillhart die bis dahin beste St.Galler Chance, knapp köpfelt er aus aussichtsreicher Position den Ball neben das Gehäuse. Und immer wieder bringt Schubert Unruhe in die gegnerische Abwehrreihe, allein Fortuna ist bei den Abschlüssen nicht auf seiner Seite.

Bild: Freshfocus

In der 63. Minute bricht dann endlich der Bann. Görtler scheitert mit seinem Schuss an Fayulu, Schubert müsste nun treffen, am Ende steht der mitaufgerückte Lüchinger goldrichtig und schiesst mit voller Wucht aus kurzer Distanz ins Tor. Spätestens jetzt sind die St.Galler wieder der absolute Herr im Haus, Duah und andere scheitern gleich mehrmals aus aussichtsreicher Position. Das gibt Anlass zur Kritik, denn der beruhigende Vorsprung ist das 1:0 längst nicht.

Nur: Die Walliser haben auch mit Hoarau den Ostschweizern lange nichts entgegenzusetzen, und doch passiert noch, was passieren muss. Mit dem Kopf gleicht der Starstürmer aus.

Die Stimmung ist prächtig im Kybunpark. Bild: Freshfocus

Nicolas Lüchinger: Er ist nicht der beste Spieler auf dem Platz, aber sein Tor zum 1:0 bringt die Erlösung. Wahnsinn - für Lüchinger ist es das erste Tor in der Super League im 77. Einsatz. Was für eine schöne Geschichte für den Rheintaler, der doch so lange ausgefallen war.

Nicolas Lüchinger bejubelt mit Victor Ruiz den Führungstreffer – und sein erstes Tor in der Super League überhaupt. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Babic hat zwar gute Startminuten, danach verliert er aber komplett die Bindung zum Spiel und wird zur Pause ausgewechselt. Auch Youan hat keinen guten Tag und wirkt lustlos.

Tollhaus Kybunpark dank der Rückkehr der Fankurve. Bild: Freshfocus

Endlich, er ist wieder da, der Espenblock! Nach eineinhalb Jahren pandemie- und auflagenbedingter Absenz kehrt die Fankurve des FC St.Gallen zurück an ihren angestammten Platz im Kybunpark und in seiner Vielfalt, Lautstärke wie Kreativität. Auch die Pyros fehlen nicht.

Doch der Espenblock bringt unglaublich viel Stimmung und hat auch via Banner etwas zu sagen in Richtung Behörden: «Schutzmassnahme sind do zum d'Pandemie z'bekämpfe und nöd üsi Fankultur!» Und vor allem schreit er seine Mannschaft immer wieder noch vorne mit seinen «Hopp Sangalle»-Rufen.

