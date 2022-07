Super League FCSG findet nach Servette-Traumtor nicht mehr ins Spiel – Peter Zeidler sagt: «Was willst du machen, wenn die alle hinten stehen?» Super-League-Auftakt am anderen Ende der Schweiz: Der FC St.Gallen bestreitet gegen Servette das erste offizielle Spiel der Saison 2022/23. Die Espen geraten früh in Rückstand – und kommen nicht zurück. Miguel Lo Bartolo Jetzt kommentieren 17.07.2022, 19.24 Uhr

Nach der Darbietung gegen Servette hängen die Köpfe. Bild: Freshfocus

«Das war nichts»: Das ist kein harsches Fazit nach dieser Partie. Der Auftritt der Espen war im schlimmsten Fall durchwachsen. Und im besten Fall nicht der, den man sich vorgenommen hat. Es haderte an allen Ecken und Enden. Spielnote: 4

15. Minute, 1:0, Torschütze: Ronny Rodelin. Der Flügelstürmer wird mit einem hohen Pass über rechts lanciert, sieht, dass Zigi weit ausserhalb des Kastens steht und zieht einfach mal ab. Traumtor aus gut 50 Metern.

Der FC St.Gallen geht früh in Rückstand. Ronny Rodelin schiesst die Hausherren in der 5. Minute mit einem «Lupfer» aus 50 Metern ins Glück. Nennen wir es: Geniestreich unter Mithilfe von Lawrence Ati Zigi. Der Schlussmann der St.Galler steht beim Angriff der Servettiens weit ausserhalb seines Kastens und lädt damit förmlich zum Schuss ein.

Ronny Rodelin (Nummer 23) lässt sich nach dem 1:0-Führungstreffer von seinen Kollegen feiern. Bild: Freshfocus

Ansonsten bietet die Startviertelstunde wenig Unterhaltungswert. Die erste nennenswerte Chance aus Sicht der Gäste ergibt sich in der 26. Minute. Isaac Schmidt kombiniert sich im Doppelpassspiel mit Neuzugang Randy Schneider durch den gegnerischen Strafraum. Ein rarer Anblick in dieser Spielphase. Doch es fehlt das letzte Quäntchen Glück. Schmidts Schuss trifft den Pfosten. Immerhin: Die Aktion scheint die Angriffslust der St.Galler geweckt zu haben.

Kurz darauf ergibt sich im Konter auch für Julian von Moos eine hochkarätige Chance. Doch es zeigt sich das gleiche Phänomen, das das grün-weisse Aufbauspiel seit Anpfiff befallen hat: Zu viel Schnörkel, zu viele Ungenauigkeiten und kein Hauch von Kaltschnäuzigkeit.

Julian von Moos verheddert sich im Konter. Bild: Freshfocus

Es ist eine haarsträubende Mischung aus allem, die jegliche Gefahr unterbindet. Grünweiss steht sich selbst im Weg. Öfter, als es die Männer in Rot tun.

Nach ernüchternden 45 Minuten steht Peter Zeidler der Sinn nach Veränderung. Neuzugang Randy Schneider wird durch Fabian Schubert ersetzt, für Leonidas Stergiou kommt Daouda Guindo. Die Botschaft ist klar: erhöhter Druck nach vorne.

Der Druck ist da, die letzte Konsequenz nicht im Ansatz. St.Gallen bleibt vor dem gegnerischen Tor zu harmlos. Die klarste Chance vergibt Emmanuel Latte Lath in der 89. Minute. Ein Querpass erreicht ihn – an mehreren Gegnern vorbei – völlig unverhofft vor der Sechsmeterlinie, er schiesst... weit über Jeremy Fricks Kasten. Warum der Quantensprung in die Schlussphase, fragen Sie? Weil die Partie bis dahin festgefahren ist. Servette spielt fast ausschliesslich auf Konter. Und den St.Galler gelingt nicht das Geringste.

Isaac Schmidt: Er beackert beide Aussenbahnen – Zeidler lässt ihn im zweiten Durchgang über rechts laufen – wie in der vergangenen Saison meist zuverlässig und vor allem unermüdlich. Die wenigen Patzer, die er sich erlaubt, bügelt er gleich selbst wieder aus. In der ersten Halbzeit vergibt er aus kürzester Distanz. Wenn der FCSG gefährlich wird, dann in aller Regel über ihn.

Isaac Schmidt zeigt Laufbereitschaft, Kampfgeist und ist mehr als jeder andere Dreh- und Angelpunkt der St.Galler Offensivbewegung. Bild: Freshfocus

Wir erlauben uns, ausnahmsweise nicht den einen Fehlbaren zu ermitteln. Das wäre nach einer solchen Partie nicht fair. Völlig untergegangen ist keiner. Stattdessen gab es mehrere ungenügende Darbietungen. Mehr erwartet hätte man etwa von Captain Lukas Görtler, Jordi Quintillà Jérémy Guillemenot, um nur einige zu nennen.

Tadellose Führung der Partie durch Lukas Fähndrich. Er tritt bestimmt auf. Tonangebend, aber mit Mass. Die Karten lässt er weitgehend stecken, greift nur bei klaren Fehltritten in seine Brusttasche. In den wenigen strittigen Szenen der Partie entscheidet er besonnen.

Ein unsicherer Zigi: Nicht nur beim Gegentor sieht der St.Galler Schlussmann unglücklich aus. Auch bei mehreren unplatzierten Schüssen lässt die sonst so sichere Nummer 1 abprallen. Sein Stellungsspiel à la Manuel Neuer wird ihm in der Nachspielzeit beinahe ein zweites Mal zum Verhängnis.

Spielt Grünweiss auswärts gegen Servette, prallen Fussballwelten aufeinander. Der bescheidene Aufmarsch der heimischen Anhängerschaft lässt an diesem Sonntagnachmittag eher auf ein Auswärtsspiel schliessen. Auch ein zuweilen überlauter Fansektor vermag nicht über die Tatsache hinwegzutäuschen, dass der Fussball am anderen Ende der Schweiz einen tieferen Stellenwert geniesst. Und man stellt sich beim Blick auf die Gegentribüne schon die Frage: Läuft da eine Stadionführung oder das Auftaktspiel der neuen Super-League-Saison?

Bild: Miguel Lo Bartolo

Im Gästesektor weiss man sich derweil kaum zurückzuhalten. Feuershows, Böller, Banner – die angereisten Fans bieten das volle Programm und mehr:

Bild: Miguel Lo Bartolo

Ganz ohne Durchschlagskraft haben die Espen nicht verloren, betont Trainer Peter Zeidler: «Wir sind schon zu unseren Chancen gekommen.» Er denkt dabei nebst den genannten auch an diverse Schüsse aus guter Position, die ihr Ziel verfehlten. «In der zweiten Halbzeit haben wir Servette immer wieder angerannt. Aber was willst du machen, wenn die alle hinten stehen?»