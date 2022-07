Super League FCSG-Doppeltorschütze Julian von Moos nach dem 2:0 gegen den FCZ: «Wir haben uns aufgeopfert» – Victor Ruiz wechselt wohl ins Ausland Dank zweier Tore von Julian von Moos bezwingt der FC St.Gallen den Meister aus Zürich mit 2:0. Für die Ostschweizer ist es im dritten Saisonspiel der zweite Sieg, während Zürich weiter auf den ersten Vollerfolg warten muss. Vor allem in der zweiten Halbzeit vermeidet St.Gallen nach einer roten Karte gegen Isaac Schmidt nur mit Glück und dank Torhüter Lawrence Ati Zigi Gegentreffer. Patricia Loher Jetzt kommentieren 30.07.2022, 21.35 Uhr

St.Gallens Captain Jordi Quintillà feiert mit Torschütze Julian von Moos kurz vor der Pause das 2:0. Claudio Thoma/Freshfocus

Es ist vor allem vor der Pause eine starke Partie der St.Galler. Immer wieder kommen sie zu Chancen und müssten nach 45 Minuten eigentlich höher führen. Die Zürcher versuchen mit Kontern, Nadelstiche zu setzen und bleiben damit ebenfalls immer gefährlich. Das Spiel geht hin und her. Nach der Pause ist der FC Zürich im Vorteil. So macht Fussball Spass. Spielnote: 5

1:0, 20. Minute, Julian von Moos: Daouda Guindo riskiert im Mittelfeld Kopf und Kragen, erobert so den Ball, der zu Emmanuel Latte Lath kommt. Der Stürmer, ausgeliehen von Atalanta Bergamo, zieht unwiderstehlich an und flankt vor das Tor, wo Julian von Moos aus wenigen Metern die Führung erzielt. Es ist der erste Saisontreffer für den 21-jährigen Thurgauer.

2:0, 45. Minute, Julian von Moos: Patrick Sutter gibt den Ball nicht verloren: Der Rheinecker bleibt hartnäckig und bedient von Moos. Auch der Stürmer setzt sich an der Grundlinie stark gegen die Zürcher Verteidigung durch, zieht ab und trifft, noch abgelenkt durch Becir Omeragic, wunderschön in die entfernte Ecke zum 2:0.

Auch ohne die drei Stammspieler Lukas Görtler, Jérémy Guillemenot und Victor Ruiz setzt der FC St.Gallen gleich zu seinem Spektakelfussball an. Schon nach drei Minuten erspielen sich die Ostschweizer nach einer Flanke von Julian von Moos eine Möglichkeit, doch die Teamkollegen verpassen knapp.

Dem FC Zürich, der im Vergleich zum Spiel in der Champions-League-Qualifikation am Mittwoch gegen Karabach stark rotiert hat, bleibt nichts anderes übrig, als sich aufs Kontern zu konzentrieren. Doch entweder klärt St.Gallens Torhüter Lawrence Ati Zigi stark, oder die Innenverteidiger Basil Stillhart und Matej Maglica sind zur Stelle.

Eine gute Partie liefert bei seinem Startelf-Début Christian Witzig, der den gesperrten Görtler ersetzt. Anstelle des abwanderungswilligen Ruiz spielt Isaac Schmidt links im Mittelfeld, im Sturm kommt für Guillemenot Latte Lath erstmals von Beginn weg zum Einsatz.

Julian von Moos (links) erzielt das 1:0. Torhüter Yanick Brecher, Adrian Guerrero und Karol Mets können nicht mehr eingreifen. Claudio Thoma/Freshfocus

Nach etwas mehr als einer Viertelstunde rollt eine Welle nach der anderen auf das Zürcher Tor. Fabian Schuberts Kopfball kann Torhüter Yanick Brecher noch klären und der Abschluss von Emmanuel Latte Lath gerät zu hoch. Doch dann ist Julian von Moos in der 20. Minute zur Stelle und erzielt das 1:0. Es ist eine verdiente Führung für die St.Galler.

Acht Minuten später scheitert Schubert trotz eines platzierten Abschlusses an Brecher und wenig später hat Zürich die Chance, auszugleichen. Doch Goalie Zigi pariert den Abschluss von Wilfried Gnonto.

Die Partie bietet beste Unterhaltung, vor allem dank der St.Galler, die immer wieder einen neuen Anlauf nehmen, um die Führung auszubauen. Dies gelingt ihnen kurz vor dem Pausenpfiff durch ein wunderbares Tor von Julian von Moos, der sich damit zum Doppeltorschützen kürt.

Nach der Pause schickt Trainer Peter Zeidler für Stürmer Latte Lath, der sich nahe einer roten Karte bewegt hat, Innenverteidiger Leonidas Stergiou aufs Feld. Stillhart agiert nun neben Jordi Quintillà im Mittelfeld, Schubert, zuvor noch leicht hängend, als Sturmspitze neben von Moos.

Zürich kommt nun deutlich besser ins Spiel und erarbeitet sich in der 58. Minute die erste gute Möglichkeit. St.Gallen reduziert das Tempo und überlässt es nun den Gästen, mehr zu tun für diese Partie.

Stillhart sagt:

«Wir haben uns nach der Umstellung zur Pause ein bisschen zu weit nach hinten drängen lassen.»

Ein bewusster Entscheid sei dies allerdings nicht gewesen.

In der 69. Minute kommt Zürich dem Anschlusstor nach einem Fehlpass von Captain Quintillà sehr nahe, doch der eingewechselte Antonio Marchesano trifft nur den Pfosten. Die Mannschaft von Trainer Franco Foda erhält nun Oberwasser, was sich schliesslich noch verstärkt: Nach einer Intervention des Videoschiedsrichters zückt Schiedsrichter Lukas Fähndrich in der 73. Minute gegen Isaac Schmidt die direkte rote Karte wegen eines groben Fouls.

St.Gallens Innenverteidiger Matej Maglica (links) gegen Zürichs Aiyegun Tosin. Claudio Thoma/Freshfocus

In der Folge vermeidet St.Gallen in Unterzahl oftmals nur mit Glück ein Gegentor. So trifft Gnonto nur die Latte und kurz vor Schluss geht ein Abschluss der Gäste an den Pfosten. Dazwischen ist es immer wieder Zigi, der stark pariert. Insgesamt verteidigt St.Gallen, angeführt vom starken Maglica, die Führung aber solidarisch.

Einen Wermutstropfen gibt es dann doch noch zu vermelden: Chadrac Akolo, in der 60. Minute eingewechselt, muss in der 69. Minute das Feld bereits wieder verlassen. Der Neuzugang zieht sich nach einem Zusammenstoss eine Gehirnerschütterung zu und muss sich in Spitalpflege begeben.

Natürlich Julian von Moos mit seinen zwei Toren. Allerdings ist auch die Leistung von Goalie Lawrence Ati Zigi herausragend. An Innenverteidiger Matej Maglica gibt es an diesem Nachmittag kaum ein Vorbeikommen.

Es fällt keiner ab. St.Gallen überzeugt mit einem solidarischen Auftritt. Schade nur, dass Schmidt in der 73. Minute nach einem etwas ungestümen Einsteigen die rote Karte kassiert.

Es ist der zweite Platzverweis in Folge für die St.Galler nach der gelb-roten Karte gegen Lukas Görtler im Spiel gegen Winterthur.

Lukas Fähndrich hat das Geschehen im Griff. In der 73. Minute muss ihn allerdings der Videoschiedsrichter darauf aufmerksam machen, dass St.Gallens Schmidt ein grobes Foul begangen hat. Fähndrich sieht sich die Situation am Bildschirm an und verweist Schmidt des Feldes.

Victor Ruiz (rechts) dürfte den FC St.Gallen nach dreieinhalb Jahren verlassen. Benjamin Manser

Victor Ruiz fehlt im Aufgebot des FC St.Gallen. Der 28-jährige Spanier führt offenbar Vertragsverhandlungen mit einem anderen Klub und absolviert derzeit die medizinischen Tests. Um welchen Verein es sich handelt, ist noch offen. Es scheint sich allerdings um einen ausländischen Klub zu handeln.

Der aus Valencia stammende Ruiz wechselte im Winter 2019 von Formentera aus der vierthöchsten spanischen Liga nach St.Gallen. In der Ostschweiz verfügt Ruiz noch über einen Vertrag bis 2023. Der Mittelfeldspieler absolvierte für St.Gallen 101 Super-League-Partien, erzielte 16 Tore und lieferte 24 Vorlagen.

Die innige und lange Umarmung von Ruiz und Landsmann Jordi Quintillà nach dem Spiel deutet wohl darauf hin, dass der Klubwechsel nur noch eine Formsache ist.

Der Kybunpark ist trotz Ferienzeit fast ausverkauft. Patricia Loher

Sind denn keine Ferien? 17'838 Zuschauerinnen und Zuschauer kommen an diesem Nachmittag in den Kybunpark. Natürlich sind da alle Saisonabos eingerechnet. Allerdings bleiben nur wenige Plätze wirklich leer.

Julian von Moos, zweifacher Torschütze: «Wir haben uns aufgeopfert und mussten nun schon zum zweiten Mal in Folge eine Partie zu zehnt zu Ende spielen. Wir sind alle an unsere Grenzen gegangen, schliesslich war es eine mentale Angelegenheit. Ich freue mich über meine zwei Tore, doch Zigi, die Abwehr und alle anderen haben mitgeholfen, diesen Sieg über die Runden zu bringen.»

Peter Zeidler, Trainer FC St.Gallen: «Wir haben dem FC Zürich viele Grosschancen zugestanden. Die Zürcher waren mit ihren Kontern sehr gefährlich. Wir wussten zur Pause selber nicht so recht, weshalb wir führten. Mit der Laufbereitschaft unserer Mannschaft bin ich zufrieden. In der zweiten Halbzeit haben wir uns dann zu wenig Konterchancen herausgespielt. Dank eines überragenden Zigi konnten wir uns die drei Punkte dann doch noch sichern.

Natürlich ist es schade, dass uns Victor Ruiz verlässt. Wohin er geht, können wir noch nicht sagen, darauf haben wir uns verständigt. Es ist nun unsere Aufgabe, die nächsten Spieler an die Mannschaft heranzuführen und ein Team zu formen, das mit dem FC Zürich mithalten kann.»

Ancillo Canepa, Präsident FC Zürich: «Das Resultat ist enttäuschend. Wir hätten heute zwei Stunden spielen können und wir hätten nicht getroffen. Es war allerdings trotzdem ein guter Auftritt unserer Mannschaft. Sie hätte gut und gerne drei bis vier Tore erzielen können. An der Leistung habe ich nichts auszusetzen.»