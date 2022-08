Super League FCSG-Captain Lukas Görtler nach dem 4:1-Erfolg gegen Luzern und Platz eins: «Über 90 Minuten so ein Powerfussball wie heute – das muss unser Anspruch sein» Dank eines nie gefährdeten 4:1-Sieges gegen Luzern ist St.Gallen neuer Leader der Super League, zumindest für eine Nacht. Nach der Enttäuschung gegen die Grasshoppers gelingt der Mannschaft von Trainer Peter Zeidler ein über 90 Minuten dominanter Auftritt. Der Sieg gegen harmlose Zentralschweizer hätte gar noch deutlich höher ausfallen können. Patricia Loher Jetzt kommentieren 13.08.2022, 23.54 Uhr

Freudensprünge: St.Gallens Chadrac Akolo, Torschütze zum 4:1 (links), und Lukas Görtler. Martin Meienberger / freshfocus

Der FC St.Gallen reagiert auf die Enttäuschung gegen die Grasshoppers und dominiert das Spiel von A bis Z. Luzern hat nicht den Hauch einer Chance, am Ende verzeichnen die Statistiker 22:1 Torschüsse für die Ostschweizer. Das sind die meisten Abschlüsse eines Teams in dieser Saison innerhalb eines Spiels. Auch nach dem 4:1 unterhält St.Gallen das Publikum bestens. Spielnote: 5,5

1:0, 2. Minute, Emmanuel Latte Lath. Was für ein Blitzstart der St.Galler: Nach einem Eckball wird Latte Lath nicht angegangen, er dreht sich um die eigene Achse und trifft. Es sind noch nicht einmal 100 Sekunden gespielt. Für den 23-jährigen Stürmer ist es das zweite Saisontor.

2:0, 51. Minute, Eigentor Denis Simani. Nach einem Doppelpass mit Lukas Görtler setzt sich Aussenverteidiger Patrick Sutter stark durch, er kommt in den Strafraum und erzwingt mit einem Pass in die Mitte ein Eigentor durch Simani.

3:0, 56. Minute, Lukas Görtler. Nach einer Flanke von links legt sich Görtler den Ball zurecht und wird dabei kaum gestört. Der Captain macht drei Schritte in den Strafraum und trifft mit einem platzierten Abschluss in die rechte untere Ecke zum 3:0.

3:1, 60. Minute, Sofyan Chader. Der eingewechselte Luzerner fasst sich aus gut 18 Metern ein Herz, der Ball springt einige Male auf, wird unberechenbar und geht ins Tor.

4:1, 69. Minute, Chadrac Akolo. Nach Latte Lath trifft auch ein zweiter Neuzugang. Nach einem Pass von Daouda Guindo legt Jérémy Guillemenot den Ball für Akolo vor, der von der Sechzehnmeterraum-Grenze abzieht und auf 4:1 erhöht.

St.Gallens Innenverteidigung bilden Leonidas Stergiou und Basil Stillhart, Matej Maglica muss auf der Ersatzbank Platz nehmen. Das ist die einzige Überraschung in der Aufstellung von Trainer Peter Zeidler, der auf die gesperrten Lawrence Ati Zigi und Isaac Schmidt verzichten muss.

Für Torhüter Lukas Watkowiak, seit vergangener Saison St.Gallens Goalie im Cup, ist es der zweite Super-League-Einsatz nach dem Spiel bei Servette zum Ende der Saison 2020/21.

St.Gallen startet vor 16'609 Zuschauerinnen und Zuschauer wie schon gegen die Grasshoppers stark. Es sind noch nicht einmal 100 Sekunden gespielt, als die Mannschaft von Trainer Zeidler durch Latte Lath in Führung geht.

St.Gallens Julian von Moos (Mitte) gegen die Luzerner Martin Frydek und Luca Jaquez. Marc Schumacher/Freshfocus

Eine Druckwelle nach der anderen rollt auf Luzerns Torhüter Marius Müller zu. In der achten Minute muss er einen Abschluss von Julian von Moos klären, wenig später geht ein Kopfball von Stillhart an den Pfosten.

Der FC Luzern weiss kaum, wie ihm geschieht. Die Mannschaft von Mario Frick wehrt sich nach Kräften, spielt viele hohe Bälle, kommt aber kaum einmal in den gegnerischen Strafraum. Im Gegensatz zu den Gastgebern: Nach einer Viertelstunde trifft der erstarkte Captain Görtler mit einem Abschluss mit links aus 20 Metern nur die Latte. Was wäre das für ein Tor gewesen!

Es ist ein wildes Spiel. In der Startphase kommt bei beiden Mannschaften nur jeweils jeder zweite Pass an. Trotzdem sind die St.Galler deutlich besser als die Luzerner und drängen den Gegner immer wieder zurück.

Nach einer halben Stunde vergibt Latte Lath innerhalb einer Minute zwei gute Möglichkeiten, auch Fabian Schubert setzt einen Kopfball über das Tor. St.Gallen müsste hier das Spiel schon vorentschieden haben. Zur Pause notieren die Statistiker 7:0 Torschüsse für die Ostschweizer.

Emmanuel Latte Lath, St.Gallens Torschütze zum 1:0 (links), gegen Luzerns Mohamed Dräger. Marc Schumacher/Fresfocus

Nach einem Pfosten- und Lattentreffer in den ersten 45 Minuten dauert es nach der Pause nicht lange, bis sich die St.Galler wieder eine Grosschance erspielen. Nach einer schönen Aktion von Latte Lath trifft er nur den Pfosten.

Im Gegensatz zum Spiel bei den Grasshoppers rächen sich die vielen ausgelassenen Torchancen nicht, trotzdem brauchen die St.Galler vorerst die Hilfe des Gegners. In der 51. Minute unterläuft Luzern durch Simani ein Eigentor. Fünf Minuten später trifft dann doch ein weiterer St.Galler: Görtler erzielt sein erstes Saisontor.

Nach der Auswechslung von Jordi Quintillà wegen einer Muskelverletzung übernimmt Stillhart die Position des Spaniers im defensiven Mittelfeld, Maglica kommt und spielt neben Stergiou in der Innenverteidigung.

St.Gallen lässt weiterhin kaum etwas zu, erst in der 60. Minute kommt Luzern zu einem Tor durch den eingewechselten Sofyan Chader. Doch St.Gallen reagiert und erhöht durch Chadrac Akolo, ebenfalls neu auf dem Platz, auf 4:1.

Feiern in St.Gallen nach dem überzeugenden Erfolg. Marc Schumacher/Freshfocus

Luzern ist in der Verteidigung anfällig, und offensiv bleiben die Zentralschweizer ebenfalls einiges schuldig. St.Gallen ist weiterhin die deutlich bessere Mannschaft, gibt sich auch mit dem 4:1 nicht zufrieden und marschiert weiter. In der 91. Minute prüft Görtler Goalie Müller. Dem Publikum gefällt's.

Es ist für die St.Galler im dritten Heimspiel dieser Saison der dritte Sieg. Damit klettern sie, zumindest für eine Nacht, auf die Leaderposition. Am kommenden Sonntag treffen sie in der ersten Hauptrunde des Cups im Espenmoos auf Rorschach-Goldach.

Lukas Görtler hat vor einer Woche keinen guten Tag erwischt. Der Captain steigert sich aber deutlich, ist der Antreiber und seine Pässe kommen wieder besser an. Er schrammt zudem knapp an einem Traumtor vorbei. Stark ist auch der Auftritt von Stürmer Emmanuel Latte Lath, der im zweiten Spiel nacheinander trifft. Der Ivorer müsste aber mindestens ein Tor mehr erzielen. In der 66. Minute muss er mit Krämpfen vom Platz.

Kein St.Galler fällt ab. Es ist eine insgesamt gute Kollektivleistung der Ostschweizer, die meisten können sich im Vergleich mit dem Spiel gegen die Grasshoppers steigern.

Luzerns Samuele Campo wird in der zehnten Minute eingewechselt, muss dann in der 57. Minute wieder vom Feld. Der Spieler ist damit gar nicht einverstanden und lässt den Frust an Wasserflaschen aus. Dies passt dem Goalietrainer Lorenzo Bucchi nicht, die beiden gehen aufeinander los und müssen von Mitspielern getrennt werden.

Urs Schnyder hat die Partie jederzeit im Griff. Es gibt trotz der hohen Spielintensität kaum strittige Situationen. Der Videoassistent muss nie eingreifen.

St.Otmars NLA-Handballer sind der Einladung des FC St.Gallen gefolgt und verfolgen das Spiel im Stadion mit. Der FC St.Gallen wird im September ebenfalls an einer Partie der Handballer in der Kreuzbleiche anwesend sein.

Lukas Görtler, Captain FC St.Gallen: «Wir wissen, dass wir gut sein können. Nur müssen wir das jede Woche neu beweisen, das haben wir gegen die Grasshoppers gesehen. So ein Spiel wie heute, dieser Powerfussball über 90 Minuten, muss unser Anspruch sein. Ich bin kein Fan davon, nach einer Partie wie in Zürich alles schwarz zu sehen. Wir haben uns auch vor einer Woche acht, neun Torchancen erarbeitet. Das muss man erst einmal schaffen, das ist schon eine Qualität. Natürlich lief nicht alles gut und wir haben besprochen, was wir gegen Luzern besser machen müssen. Heute haben wir es über 90 Minuten durchgezogen.»

Fabian Schubert, Stürmer FC St.Gallen: «Man hat heute gesehen, dass wir aus dem Spiel gegen die Grasshoppers gelernt haben. Vielleicht war es ganz gut, dass wir nur mit einem 1:0-Vorsprung in die Pause gegangen sind. Wir haben dann unser Spiel über 90 Minuten durchgezogen. Luzern kam nur zu einem Torabschluss. Ich bin stolz auf die ganze Mannschaft.»

Peter Zeidler, Trainer FC St.Gallen: «Natürlich wissen wir, dass Luzern unter der Woche eine Partie bestreiten musste und dass dem Team mit Marco Burch ein wichtiger Spieler gefehlt hat sowie mit Nicky Beloko ein Leistungsträger früh ausfiel. Wir haben gut begonnen und machten es besser als in Zürich, weil wir die Führung in die Pause brachten. Danach entwickelte das Team viel Spielfreude, es kam in einen Flow.»

Mario Frick, Trainer FC Luzern: «Wir haben uns zu stark gesehen und uns zu wenig mit dem Gegner beschäftigt. In Bezug auf die Demut kann ich noch einiges lernen von Peter Zeidler. Für uns alle ist es unverständlich, dass wir so schläfrig in diese Partie gestartet sind. Natürlich verstehe ich Samuele Campo: Eingewechselt und dann wieder ausgewechselt zu werden, ist die Höchststrafe. Doch die Reaktion muss im Rahmen bleiben. Es ist schade, dass wir so ein schlechtes Bild abgegeben haben.»

