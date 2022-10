Super League Eine One-Man-Show ist aussichtslos: Weshalb dem FCSG kein «Fall Alpstaeg» droht und was das mit Dölf Früh zu tun hat Der FC Luzern ist in Turbulenzen. Ein Mehrheitsaktionär will den Umsturz. Weshalb das dem FC St.Gallen nicht passieren kann. Patricia Loher Jetzt kommentieren 19.10.2022, 05.00 Uhr

Die Aktionäre beim Besuch des Trainingslagers in Spanien 2019 (von links): Martin Jäger, Steffen Tolle, Rolf Schubiger, Jérôme Müller, Patrick Thoma, Ernst Eisenhut und Roland Gutjahr. Es fehlen: Edgar Oehler, Patric Müller, Schützengarten-Vertreter Reto Preisig sowie die Brüder Philipp und Remo Bienz, die erst später Aktionäre wurden. Bild: PD

Vielleicht denkt Stefan Wolf in diesen Tagen manchmal an seine Zeit in St.Gallen zurück. Da war kein unberechenbarer Machtmensch am Werk, niemand, der in der Öffentlichkeit Führungspersonal desavouierte.

Der frühere Fussballprofi Wolf hatte ab Winter 2017 in St.Gallen als Verwaltungsrat in einem gänzlich neu zusammengesetzten Gremium mitgeholfen, den Klub nach schwierigen Monaten zu stabilisieren.

Bernhard Alpstaeg hat das Sagen

Vor zwei Jahren gab Wolf den Rücktritt bekannt. Seit Februar 2021 ist er Präsident des FC Luzern, der wegen der Unzufriedenheit von Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg in Turbulenzen geraten ist.

Der 77-jährige Unternehmer scheint trotz heftigen Gegenwinds wild entschlossen, die Führung um Wolf, Sportchef Remo Meyer sowie den Verwaltungsrat auszuwechseln. Am 3. November wird eine ausserordentliche Generalversammlung durchgeführt. Alpstaeg ist mit 52 Prozent Mehrheitsaktionär der FCL Holding AG. Er hat das Sagen.

Gutjahr: «Das wird hier nicht passieren»

Beim FC Luzern blickt man derzeit etwas neidisch in die Ostschweiz. In St.Gallen herrscht Ruhe. Die FC St.Gallen Event AG, die Lebensader des Klubs, ist breit abgestützt, kein Aktionär ist – bewusst – zu mehr als 20 Prozent beteiligt.

Eine One-Man-Show, wie sie der FC Luzern gerade erlebt, wäre in St.Gallen nicht möglich. Oder besser: Sie würde kaum etwas bringen. Plante hier jemand einen Umsturz, müsste er 51 Prozent hinter sich scharen und mit seinem Ansinnen gleich mehrere Personen überzeugen. Aktionär Roland Gutjahr sagt:

Roland Gutjahr Bild: Hanspeter Schiess

«Das wird hier nicht passieren, alle arbeiten im Gleichklang. Wir haben den Verwaltungsrat ja schliesslich installiert und sind sehr zufrieden mit seiner Arbeit.»

Erstaunlich ist, wie sehr sich die Aktionäre in der Öffentlichkeit zurückhalten. Keiner sucht die Aufmerksamkeit: «Auch wenn es sportlich einmal schlecht laufen sollte: Von uns wird man nie etwas hören», so Gutjahr, Besitzer der Metallbaufirma Ernst Fischer AG in Romanshorn und Vater von Geschäftsführerin und SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr.

Seit fünf Jahren nur wenige Veränderungen

Seit Matthias Hüppi vor bald fünf Jahren das Präsidium übernommen hat, herrscht Kontinuität. Nur Wolf hat den Verwaltungsrat verlassen. Ersetzt wurde er, offenbar reibungslos, durch Mitte-Ständerat Benedikt Würth.

Im Aktionariat gab es während dieser Zeit bloss zwei Veränderungen: Der frühere Präsident Stefan Hernandez schied bald einmal aus. Und im September 2020, mitten in der Coronapandemie, wurde eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Die Fortimo Business AG mit den Zwillingsbrüdern Philipp und Remo Bienz stieg als neue Aktionärin ein.

Der 74-jährige Gutjahr sagt, er denke, dass die Arbeit für den Verwaltungsrat in St.Gallen angenehm sei:

«Er weiss, dass da keine Aktionäre sind, die ihn torpedieren.»

So bald es Richtung Rasen geht, sieht der Unternehmer andere in der Verantwortung. «Uns ist es wichtig, dass der finanzielle Rahmen stimmt. Dass nicht mehr ausgegeben wird, als eingenommen wird. Erwartet jemand einen grossen Zahltag, ist der FC St.Gallen nicht die erste Adresse.»

Neben Würth und Präsident Hüppi gehören dem Verwaltungsrat auch Peter Germann, Patrick Gründler sowie Christoph Hammer an.

Vor fünf Jahren haben Gutjahr, Patrick Thoma sowie die Brüder Jérôme und Patric Müller die Aktien des früheren Präsidenten Dölf Früh gekauft. Es waren nach dem Rückzug von Früh, der den Klub 2010 vor dem finanziellen Kollaps bewahrt hatte, turbulente Zeiten.

Der Übergang nach der erfolgreichen Ära verlief nicht wie gewünscht. Doch Früh verkaufte seine Aktien an «handverlesene Leute», wie es Gutjahr bezeichnet. Der Thurgauer sagt:

«Es war ihm wichtig, dass er sein Vermächtnis in gute Hände legt. Das ist ihm hoch anzurechnen.»

Nun sind es ausnahmslos «Gwerbler» aus der Region, die das Aktionariat der FC St.Gallen Event AG bilden.

Der turbulente Umbruch und Gespräche in der Nacht

Nachdem das neue Aktionariat zusammengestellt war, wurde schnell einmal offensichtlich, dass es dem Klub nicht gut ging: Es hatten sich Gräben gebildet, das Vertrauen in den FC St.Gallen war am Boden. Zudem sah man sich mit einem Verlust von 2,5 Millionen Franken konfrontiert.

Matthias Hüppi, seit bald fünf Jahren vollamtlicher Präsident des FC St.Gallen. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Innerhalb eines Monats konstituierte das neue Aktionärskollegium mit Rolf Schubiger, Steffen Tolle, Edgar Oehler, Ernst Eisenhut, den Brüdern Müller, Thoma, Martin Jäger, Vertreter der Brauerei Schützengarten sowie Gutjahr einen neuen Verwaltungsrat.

«Wir unterhielten uns mit Kandidaten bis tief in die Nacht. Immerhin handelt es sich beim FC St.Gallen um ein Unternehmen mit rund 30 Millionen Franken Umsatz. Da brauchten wir absolute Topleute», sagt Gutjahr.

Gesund, auch ohne Multimillionär im Rücken

Im Herbst 2017 sagte der damalige Neu-Aktionär Gutjahr: «Wir müssten doch 14'000 Zuschauer im Schnitt haben.» Vergangene Saison waren es bereits 15'000. Mit mehr als 10'000 abgesetzten Saisonkarten hat der FC St.Gallen einen Klubrekord aufgestellt.

Zudem läuft auch die Aktienkapitalerhöhung bei der FC St.Gallen AG ausgezeichnet. Der Verein hat schon deutlich mehr als 6000 neue Aktionärinnen und Aktionäre gewonnen. Finanziell ist der FC St.Gallen, auch ohne Mäzen im Rücken, wieder kerngesund.

