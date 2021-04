Super League «Diese Saison macht nicht so viel Spass»: FCSG-Vorkämpfer Lukas Görtler über die Lage seines Teams, den Spielrhythmus und sein Prachtstor gegen GC Erfolgreich im Cup, zu wenig Punkte in der Meisterschaft – was St.Gallens Lukas Görtler zuversichtlich stimmt und was er kritisiert. Patricia Loher 17.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lukas Görtler verfügt in St.Gallen über einen Vertrag bis 2022. Bild: Urs Lindt/Freshfocus

Es war ein Kunstwerk. Ein Treffer der Marke «Tor des Jahres». Aus 17 Metern. Volley. Wuchtig. Unhaltbar.

Lukas Görtler hat für das 1:0 im Cup-Viertelfinal gegen die Grasshoppers viele Gratulationen erhalten. Auf den sozialen Medien wird das Tor seit Mittwoch fleissig geteilt und bewundernd kommentiert.

Am Tag nach dem 2:1-Erfolg hebt ein Mann auf der Strasse den Daumen hoch in Richtung des Fussballers. Nie zuvor in seiner Karriere ist Görtler so ein Tor gelungen. Der 26-Jährige sagt:

«Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich es noch einmal schaffen werde.»

Noch ein Sieg trennt St.Gallen von der ersten Cupfinal-Teilnahme seit 1998, zwei Erfolge vom ersten Cupsieg seit 1969.

Der K.-o.-Wettbewerb kostet Kraft, doch er gibt auch Kraft. «Unsere Auftritte gegen die Young Boys und die Grasshoppers haben unser Selbstbewusstsein sicher gestärkt. Wir wissen, dass wir unserer Spielweise vertrauen können», sagt Görtler.

Eine breite St.Galler Brust wird in den kommenden physisch und psychisch anforderungsreichen Tagen nötig sein.

Luzern, Lugano, Vaduz – innert einer Woche

Die siebtplatzierten Ostschweizer treffen in einem möglicherweise vorentscheidenden Mammutprogramm heute zu Hause auf Luzern, ehe sie am Mittwoch in Lugano gastieren und am darauffolgenden Samstag im Kybunpark Vaduz empfangen.

Seit die Liechtensteiner gewinnen, befindet sich die halbe Liga im Abstiegskampf. St.Gallens Vorsprung auf den Barrageplatz, den aktuell Vaduz belegt, beträgt noch einen Punkt.

Görtler ist seit gut 20 Monaten in St.Gallen. Der Deutsche, neben Jordi Quintillà zweiter Captain, kommt bei den Fans der Stufe mit Kultspielern wie Tranquillo Barnetta oder Marc Zellweger immer näher.

Es ist die Mentalität des Bayern, leidenschaftlich und unermüdlich um jeden Zentimeter zu kämpfen, die ihn so beliebt macht. Und seine Gabe, nach Spielen in Interviews keine Floskeln zu bemühen.

Lukas Görtler im Heimspiel gegen den FC Zürich, das 1:1 endete. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Nach Görtlers Wechsel im Sommer 2019 aus Utrecht in die Ostschweiz war es für ihn und sein Team fast ausnahmslos aufwärtsgegangen, St.Gallen begeisterte und war lange Zeit gar in den Titelkampf involviert. Es sei das schönste Jahr seiner Karriere gewesen, sagte der Fussballer im vergangenen Sommer.

Doch nun, acht Monate später, sieht er sich in St.Gallen erstmals mit einer Resultatkrise konfrontiert. Seit sechs Meisterschaftsspielen warten die in dieser Saison offensiv neu aufgestellten St.Galler auf einen Sieg, im Jahr 2021 haben sie am wenigsten Punkte gewonnen. Görtler sagt, die Situation sei paradox. Im Vergleich zur ersten Saisonhälfte habe sich das Team gesteigert:

«Der Geist ist besser und die Abläufe passen besser. Doch wir holen zu wenig Punkte.»

Phasenweise dominiere man die Gegner in fast jedem Spiel. «Das macht man nicht, wenn es in einer Mannschaft Probleme gibt.» Nur weiss auch Görtler, dass diese Ausgangslage gefährlich sein kann und der FC St.Gallen sich auf einer Gratwanderung befindet. «Man kann nicht immer sagen: ‹Wir spielen ja gut, das kommt dann schon.› Wir sind uns unserer Situation bewusst», so der Fussballer.

Die Lehren aus der Zeit in Kaiserslautern

Görtler muss seine jungen Teamkollegen nun durch den Schlussspurt dieser Saison führen und am besten zum einen oder anderen Befreiungsschlag.

Die Erfahrung bringt der Deutsche mit. In Kaiserslautern gehörte er jener Mannschaft an, die in den Abstiegskampf aus der 2. Bundesliga involviert war. «Die Lehren, die ich aus jener Zeit gezogen habe, sind: Zweifel und Hektik sind kontraproduktiv», so Görtler, der bis zu seinem 20. Lebensjahr als Informatikkaufmann gearbeitet hat.

Im Vorteil sein werden jene Teams, die in diesen Tagen mit der hohen körperlichen Belastung am besten umgehen sowie rotieren können, ohne entscheidend an Qualität einzubüssen.

Schon seit Januar ist der Rhythmus hoch, wegen coronabedingter Quarantänen im Herbst mussten einige Partien der Super League ins neue Jahr verschoben werden.

«Man hätte im Winter früher beginnen können»

Der Spielplan ist, mit wenigen Ausnahmen, eng getaktet. Görtler findet denn auch klare Worte:

«Dieser hohe Rhythmus ist weder gut noch gesund. Schon im Sommer wurde das von Trainern und Spielern moniert. Doch man hat nichts daraus gelernt. Dabei hätte man zum Beispiel im Winter früher beginnen können.»

Das Cup-Spiel bei den Grasshoppers war für St.Gallen die vierte Partie innert zwölf Tagen, und im selben Tempo geht es bis am 24. April weiter. Danach folgt eine Woche Pause, ehe wieder zwei englische Wochen anstehen.

Für ihn sei es derzeit mehr Kampf als Freude, sagt Görtler.

«Diese Saison macht nicht so viel Spass.»

Aber natürlich wisse man, dass es sich um eine Ausnahmesituation handle: «Wir dürfen uns nicht verrückt machen lassen.»

Bei Görtler hinterliessen die vergangenen Monate Spuren. Er, der mit Ausnahme von Gelbsperren und einer Coronavirus-Infektion in St.Gallen nie ein Spiel verpasste, musste nach einer Knöchelverletzung, die er sich beim 2:2 gegen die Young Boys Mitte März zugezogen hatte, in Lausanne erstmals verletzungsbedingt pausieren.

Wenn der Körper streikt

Allerdings war schon seit Januar oft bis einen Tag vor einem Spiel nicht klar, ob er einsatzfähig sein würde. «Es war das erste Mal, dass mein Körper ein bisschen streikte.»

Lukas Görtlers Einsatz lässt nie zu wünschen übrig. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Die Pause im Lausanne-Spiel tat ihm gut, Görtler sagt, er fühle sich wieder fit. Nur, einer wie er setzt nie freiwillig aus. Es waren Sportchef Alain Sutter und Trainer Peter Zeidler, die beschlossen, Görtler für die Partie im Waadtland nicht aufzubieten. Der Spieler:

«Ich schaffe es nicht, zu sagen, dass ich nicht spielen kann. Ich war froh, dass sie mir den Entscheid abgenommen haben.»