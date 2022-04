super league «Die beiden verstehen sich blind, auch neben dem Platz»: Wie das Doppel Ruiz-Guillemenot den Espen zum 3:0-Sieg in Sitten verhalf Der FC St.Gallen überzeugt nur phasenweise, gewinnt aber trotzdem deutlich. Wie eine Spitzenmannschaft? Klar ist: Der Klub bastelt gerade an einer besonderen Saison. Renato Schatz Jetzt kommentieren 03.04.2022, 23.15 Uhr

Freunde auch neben dem Platz: Jérémy Guillemenot (links) und Víctor Ruiz vereinen im Jahr 2022 insgesamt 14 Skorerpunkte.

Gut 20 Meter vor dem Tor des FC Sion drosselte Jérémy Guillemenot das Tempo. Ein, zwei kurze Schritte, um bereit zu sein. Guillemenot wusste, er würde kommen. Und er kam: Víctor Ruiz, zur rechten Grundlinie sprintend. Erst ohne, dann mit Ball, auf Zuspiel von Guillemenot. Im Strafraum versammelten sich inzwischen acht Sittener. Doch Ruiz wusste, er würde kommen. Und er kam: Guillemenot, zum zweiten Pfosten sprintend. Flanke, Kopfball, Tor. Suchen und finden. 2:0 für den FC St.Gallen in der 30. Spielminute. Was für ein Tor.

St.Gallen bleibt in der Super League, das steht fest

Peter Zeidler sagt am Tag danach: «Die beiden verstehen sich blind, auch neben dem Platz.» Der Trainer hat gerade Zeit, über das besondere Verhältnis zwischen Ruiz und Guillemenot zu sprechen. «Ist grad Pause», sagt der Deutsche nämlich, er meint das Spiel zwischen Luzern und Lugano. Er kann also telefonieren. Irgendwann sagt er, als sei es ihm eben erst bewusst geworden:

«Ist schon komisch, das Resultat des Spiels interessiert mich gar nicht mehr.»

FCSG-Trainer Peter Zeidler am Samstag im Sittener Tourbillon. Bild: Freshfocus

Das Spiel wird 2:2 ausgehen. Für den FC St.Gallen ist es nicht von Belang. Oder anders: nicht mehr, denn er wird nicht absteigen. Nicht mit 40 Punkten, die er nun auf der Habenseite hat. Allein 24 davon sammelte er in den zehn Rückrundenspielen, so viele wie kein anderer Klub. Deren drei stammen vom Samstagabend im Tourbillon, wenngleich das 3:0-Schlussresultat zu hoch ist.

Der von Ruiz verwandelte Penalty war wohl keiner, da Filip Stojilkovic den Ball eher mit dem Rücken als mit der Hand abwehrte. Und da war auch noch ein Sion-Pfostenschuss kurz nach der Pause, der nur ein Pfostenschuss wurde, weil Goalie Lawrence Ati Zigi den Versuch von Stojilkovic mit den Fingerspitzen ablenkte. Schliesslich gab es noch das 3:0 durch Julian von Moos, der davon profitierte, dass sich der Sittener Torwart und Captain Kevin Fickentscher in der nahen Ecke erwischen liess.

Zeidler sagt nicht nur deshalb:

«Wir können noch viel besser spielen.»

Und trotzdem gewinnen sie

Er gibt den Mahner. Und das mit Recht, seine Mannschaft liess zu viel zu, ging bisweilen unsorgfältig mit dem Ball um, wenn sie ihn zirkulieren lassen wollte. Jordi Quintillà etwa erwischte nicht den besten Tag. Nach einer Stunde wurde er verletzt ausgewechselt, wobei Zeidler einen Tag später Entwarnung gab.

Trotz alledem: Seine Mannschaft gewinnt dennoch. Es ist gegenwärtig einerlei, wie der Gegner heisst, ob es warm oder kalt ist wie am Samstag in Sitten, ob der Platz tief ist oder ein Kunstrasen, wer aufgestellt wird oder eben nicht mitspielen darf. Auch, wie die Tagesform ist. Der FC St.Gallen gewinnt dennoch.

Man fragt sich, was gewesen wäre, wenn gewisse Spieler schon im Herbst da gewesen wären. Und andere bereits weg. Wer es jedenfalls mit den Grün-Weissen hält, rechnet, mindestens im Stillen: Rang drei, mit dem man in der Qualifikation für die Conference League antreten dürfte, ist nur noch sechs Punkte entfernt. Am 21. April steigt zudem der Cup-Halbfinal beim Challenge-League-Vertreter aus Yverdon.

Die Saison ist sinnbildlich für den Verein und den Fussball, den er spielen lassen will: emotional, Achterbahn, rauf und runter. Im Dezember noch: Existenzkampf, ausgerufen von Sportchef Alain Sutter. 15 Wochen später bastelt der FC St.Gallen an einer besonderen Saison. Nicht nur die laufende Spielzeit ist gemeint.

Innenverteidiger Maglica soll bleiben

Auch die nächste erscheint in der derzeitigen Gemengelage vielversprechend. Es entsteht etwas. Vom derzeitigen Stammpersonal hat nur einer keinen Vertrag, der über den Sommer hinaus läuft: Matej Maglica. Die St.Galler haben jedoch eine Kaufoption. Zeidler sagt: «Wir wollen ihn behalten.» Der Klub hat lange Zeit einen solchen Spieler gesucht; gross, zweikampfstark, linksfüssig. Dann stiess Sutter auf den 23-jährigen Kroaten. Suchen und finden.

Matej Maglicas Vertrag mit dem FCSG läuft bald aus. Wird der Club ihn behalten? Bild: Keystone

Wie immer jubelte Maglica an vorderster Front mit, als sich seine Mitspieler nach ihren Treffern feiern liessen, auch beim 2:0. Nach diesem habe sich auch Fabian Schubert gefreut. Im Wallis sass der Österreicher zunächst wieder nur auf der Bank, obwohl Kwadwo Duah, bester Torschütze des Teams, wegen einer Oberschenkelverletzung aussetzen musste. Zeidler hatte sich nach Guillemenots Kopfball, dem 2:0, umgedreht und Schubert jubeln sehen.

Er achtet auf solche Dinge, nahm auch wahr, dass sich Christian Constantin, Präsident und Patron im FC Sion, abseits der TV-Kameras hinter der Sittener Trainerbank aufbaute. Zeidler, der über ein halbes Jahr lang selber im Wallis trainierte, sagt: «Dann weiss man als Gegner, dass man etwas richtig gemacht hat.»

Ruiz sagte nach dem Spiel dem Bezahlsender Blue, beim FC St.Gallen sei es für ihn, als wäre er «zu Hause.» Dazu passt, dass Betim Fazliji Trainer Zeidler vor einigen Wochen einmal den Begriff des familiären Verteidigens erklärte, wonach Mitspieler zu unterstützen seien, wenn sie in Gefahr sind.

Die Familie hat in den nächsten Wochen nichts zu verlieren als den Moment. Vielleicht kommt es, dass Verteidiger Leonidas Stergiou im Sommer aus- und weiterzieht. Zunächst einmal stehen aber unbeschwerte Tage an. Und am Sonntag, um halb fünf am Abend, das Heimspiel gegen den FC Basel. Der Kybunpark wird voraussichtlich ausverkauft sein, wenn sich Ruiz und Guillemenot wieder suchen werden.

