Super League «Die Aktion ist nicht zu entschuldigen»: So äussert sich FCSG-Trainer Zeidler nach der 2:3-Niederlage gegen GC zu Zigis Tätlichkeit Am Tag nach der verspielten 2:0-Führung bei den Grasshoppers ärgert sich Trainer Peter Zeidler vor allem über das 2:2 kurz vor der Pause. Und er hält daran fest, dass der Schiedsrichter in der Schlussphase Goalie Lawrence Ati Zigi auch bloss hätte verwarnen können. Ein Fehlentscheid sei es aber nicht gewesen: «Zigi muss das lassen.» Patricia Loher 1 Kommentar 07.08.2022, 20.00 Uhr

Die Entscheidung: Der Zürcher Doppeltorschütze Tsiy Ndenge dreht nach dem Treffer in der 69. Minute zum 3:2 jubelnd ab. Claudio Thoma/Freshfocus

Eine Viertelstunde lang deutete alles darauf hin, dass Trainer Peter Zeidler zwei Tage später einen rundum unbeschwerten Geburtstag würde feiern können.

St.Gallen spielte bei den Grasshoppers auf wie aus einem Guss und führte nach zwölf Minuten mit 2:0. St.Gallens Coach wird am Montag 60-jährig, doch seine Mannschaft hat es dann doch verpasst, ihm ein vorzeitiges Geschenk zu bereiten.

Die Erinnerungen an ein Spiel in Luzern

Sie verfiel gegen die Grasshoppers in Muster, die längst abgestreift schienen: Starker Start, ein frühes 2:0, viele ausgelassene Tormöglichkeiten, der Gegner kommt auf – 1:2, das 2:2 noch vor der Pause und schliesslich das 2:3.

Die Partie in Zürich erinnerte beispielsweise an die Begegnung in Luzern im März 2021, als St.Gallen nach zehn Minuten und einem druckvollen Start mit 2:0 führte, dann aber mit 2:4 verlor.

Noch vor einer Woche gegen den FC Zürich war es dem Team selbst in Unterzahl gelungen, das 2:0 über die Ziellinie zu bringen.

Auch der Platzverweis gegen Torhüter Lawrence Ati Zigi tief in der Nachspielzeit wegen einer Tätlichkeit passte ins Bild eines Abends, der gut begann, aber schlecht endete. Für wie lange der 25-Jährige gesperrt wird, ist noch offen. Zwei bis drei Partien dürften es aber schon werden.

Effizienz und Cleverness fehlen

So ist aus dem guten Saisonstart ein durchzogener geworden, mit zwei Auswärtsniederlagen und zwei Heimsiegen. Am Samstag fehlten den Ostschweizern Effizienz und Cleverness.

Vor allem, als offensichtlich wurde, dass es den Routiniers Lukas Görtler und Jordi Quintillà nicht mehr gelang, das Heft in die Hand zu nehmen, wäre ein bisschen mehr Vorsicht wohl angebracht gewesen.

Während in der Defensive noch einiges im Argen liegt, hat die Partie in Zürich aber auch aufgezeigt, dass die St.Galler über einen Angriff verfügen, der Lust macht auf mehr.

Schwer vom Ball zu trennen: Emmanuel Latte Lath (links) gegen Bendeguz Bolla. Claudio Thoma/Freshfocus

Latte Lath, von Moos und Schubert gut in Form

Emmanuel Latte Laths Führungstor war eine Augenweide. Gut möglich, dass St.Gallens Fans am 23-jährigen Leihspieler von Atalanta Bergamo noch viel Freude haben werden.

Ausgezeichnet in Form ist auch Julian von Moos. Der 21-jährige Thurgauer hat nochmals einen Zacken zugelegt, war stets gefährlich, überall anzutreffen und leitete das 2:0 von Fabian Schubert mit einem präzisen Pass in die Tiefe ein.

Von Moos hätte allerdings wie Schubert die Chancen gehabt, das Spiel vorzuentscheiden. Die Grasshoppers waren in der Startphase gänzlich überfordert und verteidigten schwach.

Wäre das 3:0 gefallen, müssten sich St.Gallens Verantwortliche nun nicht die Haare raufen. Denn sie wissen: So ein Spiel darf eigentlich nie und nimmer verloren gehen.

St.Gallens Trainer Peter Zeidler. Alexandra Wey/Keystone

Zeidler sagt:

«Die Partie muss früh gelaufen sein. Wir haben eine grosse Chance verpasst. Aber die nächste kommt.»

Am Tag nach dem Spiel ärgert sich St.Gallens Trainer vor allem über das 2:2 kurz vor der Pause. «So etwas darf uns nicht passieren», sagt er. «Es war nicht der Fehler eines Einzelnen, fast die ganze Mannschaft war involviert, da müssen wir uns besser verhalten, das war richtig schlecht verteidigt.»

Der Coach will auch festgehalten haben, dass die angegebene Nachspielzeit da schon abgelaufen war.

«Aber es ist das Recht des Schiedsrichters, länger spielen zu lassen. Das war ebenso kein Fehlentscheid wie die rote Karte gegen Zigi.»

Zeidler bleibt jedoch bei seiner Aussage vom Samstag, dass er findet, eine gelbe Karte hätte gereicht: «Wegen der allgemeinen Hektik am Schluss.»

Es sei zudem unerhört, wie sich Petar Pusic verhalten habe. Der eingewechselte Zürcher spitzelte vor Zigi einen ruhenden Ball weg, St.Gallens Goalie zog anschliessend durch und traf den Gegenspieler.

Schiedsrichter Luca Piccolo zeigt St.Gallens Torhüter Lawrence Ati Zigi in der Nachspielzeit die rote Karte. Alexandra Wey/Keystone

Pusic kassierte für die Unsportlichkeit die gelbe Karte, während Zigi direkt vom Platz musste. Der Trainer sagt:

«Zigi muss das lassen, die Aktion ist nicht zu entschuldigen.»

Es war für die St.Galler in der vierten Partie bereits der dritte Platzverweis. Nebst Zigi wird den Ostschweizern am Samstag im Heimspiel gegen Luzern erneut auch Isaac Schmidt fehlen, der seine zweite Sperre absitzt.

Hätte Zeidler früher wechseln müssen?

Natürlich hingen St.Gallens Probleme in Zürich auch damit zusammen, dass sich im Mittelfeld Captain Görtler und Quintillà nicht in Topform präsentierten. Deshalb gelang es auch nicht, die aufkommenden Angriffe der Grasshoppers besser zu unterbinden.

Die Frage ist auch, weshalb sich nach diesem starken Start so viele Unsicherheiten einschlichen. Hätte Zeidler früher wechseln müssen? «Das kann man so oder so sehen», antwortet er.

«Vielleicht hätte Görtler noch etwas gerissen, wäre er bis zum Schluss auf dem Platz gestanden.» Der Trainer ersetzte den Mittelfeldspieler in der 73. Minute durch Randy Schneider.

St.Gallens Fans im Letzigrund. Alexandra Wey/Keystone

St.Gallens Verantwortliche haben das Spiel noch am Samstagabend besprochen. Da sei man zum Schluss gekommen, dass das Team über das Potenzial verfüge, «ganz weit von den hinteren Plätzen weg zu sein», so Zeidler und weiter:

«Die Mannschaft muss merken, dass etwas in ihr steckt.»

Erich Pfister vor etwa einer Stunde Dass ein Team das eigentlich zu den Top 4 der Liga gehört sich so naiv verhalten sondern nach dem 0:2 überheblich fast Arrogant denn dass einige Spieler vor allem Görtler und Quintilla nach einem guten Start nach dem 0:2 aufgehört haben zu spielen und das zeugt davon dass Görtler und Quintilla fast keine Fouls begangen haben...mit 9 Mann zu spielen wird dann sehr schwierig