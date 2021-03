Super League Der schwarze Abend des FCSG: Die gute Ausgangslage verspielt, Verteidiger Alessandro Kräuchi wohl schwer verletzt und erneut Diskussionen um den VAR Der FC St.Gallen unterliegt Servette mit 0:1 und muss wohl länger auf Alessandro Kräuchi verzichten. Es besteht der Verdacht, dass sich der 22-Jährige das Kreuzband gerissen hat. In der 68. Minute greift zudem der Videoassistent VAR ein, was bei den St.Gallern auf Unverständnis stösst. Patricia Loher 04.03.2021, 05.00 Uhr

Viel Aufwand, wenig Ertrag: St.Gallens Jérémy Guillemenot gegen Servettes Yoan Severin.

Die Unbeständigkeit bleibt dem FC St.Gallen erhalten. Seit Mitte Dezember und den Erfolgen gegen Zürich und Lausanne ist es den Ostschweizern nicht mehr gelungen, zwei Siege aneinanderzureihen.

Im Heimspiel gegen Servette verpassten sie es, die gute Leistung vom Samstag gegen Basel zu bestätigen und den früheren Ligakrösus allenfalls gar zu überholen. Stattdessen schloss Servette nach dem ersten Vollerfolg seit 2002 auswärts gegen St.Gallen in der Tabelle zu den Ostschweizern auf.

Es sieht nicht gut aus: Alessandro Kräuchi muss abtransportiert werden.

Michel Canonica

Kräuchi wohl mit schwerer Knieverletzung

Zudem verletzte sich St.Gallens rechter Aussenverteidiger Alessandro Kräuchi zehn Minuten vor Spielende nach einer Rettungsaktion wohl schwer am Knie. Der 22-Jährige musste mit der Trage abtransportiert werden.

Möglicherweise hat sich der Spieler einen Kreuzbandriss zugezogen, was eine lange Pause zur Folge haben würde. Trainer Peter Zeidler sagte:

«Diese Verletzung ist schlimmer als die Niederlage.»

Kräuchi wird damit am Sonntag in Luzern ebenso fehlen wie Betim Fazliji: Der Innenverteidiger handelte sich in der Schlussphase die vierte gelbe Karte ein und ist für das Spiel in der Zentralschweiz gesperrt.

Seit Mittwoch ist dafür Miro Muheim zurück, der nach seiner Schulterverletzung erstmals nach der Winterpause wieder zum Einsatz kam.

Wenn die Ideen fehlen

Trotz des Comebacks von Muheim war es für die St.Galler ein Abend zum Vergessen. Schlecht spielten sie zwar nicht und sie blieben gegen ein starkes Servette auch nicht ohne Chancen. Aber als sie beim Stand von 0:1 in der zweiten Halbzeit zu einer Sturm- und Drangphase ansetzten, wurde eben doch auch offensichtlich, dass es ihnen an Durchschlagskraft und manchmal auch an Ideen mangelt, zieht der Gegner einen Abwehrriegel auf.

Nachdem der zur Pause eingewechselte Junior Adamu zwei gute Chancen vergeben hatte, kam St.Gallen trotz permanentem Vorwärtsgang kaum mehr zu weiteren Möglichkeiten.

Natürlich war die Aufgabe schwierig gegen die vielbeinige Abwehr der Genfer, die nach einer offensiv starken ersten Halbzeit nun auch unter Beweis stellten, ihr Tor gut verteidigen zu können. Die Gastgeber suchten ihr Glück aber allzu oft durch die Mitte, was ziemlich aussichtslos war und Servette selten ernsthaft Probleme bereitete.

Die Szene, welche die Gemüter erhitzt: Schiedsrichter Lukas Fähndrich zeigt Gaël Ondoua die rote Karte, zieht sie aber später zurück.

Zeidler wegen Schiedsrichter in Rage

Vielleicht wäre es für die St.Galler einfacher geworden, hätte Servettes Gaël Ondoua in der 68. Minute tatsächlich wie von Schiedsrichter Lukas Fähndrich zuerst entschieden nach einem Foul an Jérémy Guillemenot mit einer roten Karte das Feld verlassen müssen.

Allerdings zog Fähndrich den Platzverweis nach der Intervention von Videoassistent Sandro Schärer und der Konsultation der TV-Bilder zurück. Für Ondoua gab es nur noch eine Verwarnung. Diese Situation brachte Zeidler in Rage:

Peter Zeidler an der Medienkonferenz nach dem Spiel Marc Schumacher/Freshfocus

«Wir wollen keine schlechten Verlierer sein. Aber wie kann man diese rote Karte nur zurücknehmen?»

Sie erwarteten nun Erklärungen, sagte er. Und als Servette-Trainer Alain Geiger dazu ebenfalls einige Worte sagte, unterbrach ihn St.Gallens Coach in französischer Sprache: «Schau dir die Bilder an. Schau Dir die Bilder an.»

Die Meinungen gingen hinterher tatsächlich auseinander: War es wirklich eine klare Fehlentscheidung, dem Servette-Spieler die rote Karte zu zeigen? Oder nicht? Die VAR-Diskussionen gehen jedenfalls in eine nächste Runde.

Servette das torgefährlichere Team

Nicht nur die beiden Übungsleiter lieferten sich einen Schlagabtausch, sondern in den 90 Minuten zuvor auch die beiden Mannschaften. Es war eine unterhaltsame Partie, St.Gallen forcierte immer wieder die Spitzen, Servette aber stellte die Ostschweizer mit seinem schnellen Umschaltspiel immer wieder vor Probleme.

Trotzdem fiel das Gegentor schliesslich nach einer Standardsituation: Théo Valls trat in der 29. Minute einen Freistoss perfekt, Leonidas Stergiou lenkte den Ball leicht ab an den Kopf von Grejohn Kyei, der dann in die entfernte Ecke traf.

«Schneller, schneller»

«Schneller, schneller»: Trainer Zeidler trieb seine Mannschaft an, die nach dem Gegentor nicht so richtig reagieren konnte. Es fehlte oft an Präzision und Tempo, um sich dem Ausgleich anzunähern.

Dabei hätte sich St.Gallen an diesem Abend von Servette so viel abschauen können. Die Mannschaft von Trainer Geiger spielte offensiv stark, nutzte jeden Fehler der angreifenden Ostschweizer zu einem überfallartigen, gradlinigen Gegenstoss und war so deutlich torgefährlicher als der Gegner.

Zwar war es St.Gallen, das nach sieben Minuten und einer schönen Vorlage von Guillemenot durch Kwadwo Duah zu einer ersten Chance kam, danach aber erspielten sich die Gäste die besseren Möglichkeiten.

St.Gallens Geburtstagskind Leonidas Stergiou ist oft gefordert gegen die selbstbewusst auftretenden Genfer.

St.Gallens Abwehr und auch Goalie Lawrence Ati Zigi waren jedenfalls deutlich mehr gefordert als noch am Samstag beim 3:1-Heimsieg gegen Basel. Die junge Verteidigung um Geburtstagskind Stergiou – er wurde am Mittwoch 19-jährig – machte ihre Sache lange gut. Nur nach einer halben Stunde agierte sie nicht konsequent genug. Es sollte die Entscheidung sein.