St.Gallens Chadrac Akolo kam einst als Flüchtling in die Schweiz – in der Romandie wurde das Talent des jungen Kongolesen erkannt. Auch von Peter Zeidler. Am Sonntag trifft Akolo mit St.Gallen auf Lugano.

Patricia Loher Jetzt kommentieren 15.10.2022, 05.00 Uhr