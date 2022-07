FCSG: Prominente Unterstützung im Heimspiel gegen Winterthur

Super League Der FCSG will gegen Winterthur auf die Startniederlage reagieren und erhält dabei prominente Unterstützung – 13'600 Tickets sind bereits verkauft Zum ersten Mal seit der Cupniederlage vor drei Jahren trifft St.Gallen in einem Pflichtspiel wieder auf den FC Winterthur. Für die erste Heimpartie in dieser Saison, die am Samstag um 20.30 Uhr angepfiffen wird, haben die Ostschweizer bis Freitagmittag 13'600 Tickets verkauft. Unter den Besuchern wird auch Simon Ehammer sein, der drittbeste Weitspringer der Welt. Patricia Loher 22.07.2022, 16.36 Uhr

St.Gallens Isaac Schmidt im Auswärtsspiel gegen Servette. Bild: Urs Lindt/Freshfocus

Der 22-jährige Appenzeller Simon Ehammer ist der erste Mehrkämpfer überhaupt, der bei den Spezialisten eine WM-Medaille gewann. Die Einladung, das Heimspiel gegen Winterthur zu besuchen, sprach der FC St.Gallen allerdings schon vor dem Coup des Ostschweizers aus.

Simon Ehammer nach seiner Ankunft in Kloten. Bild: Walter Bieri /Keystone

Zeidler: «Es war kein guter Auftritt»

Der Aufsteiger aus Winterthur ist besser in die Saison gestartet als die St.Galler. Während die Mannschaft des neuen Trainers Bruno Berner dem FC Basel dank einer beherzten Leistung ein 1:1 abtrotzte, verloren die Ostschweizer auswärts gegen Servette nach einem frühen Traumtor von Ronny Rodelin mit 0:1.

St.Gallen kam nach dem Gegentreffer mit der destruktiven Spielweise der Genfer nicht zurecht. «Es war kein guter Auftritt von uns», sagt Trainer Peter Zeidler.

Aber was tun, wenn der Gegner mit zehn Mann den Strafraum verbarrikadiert? «Präziser spielen, schneller spielen», so der Coach.

Zeidler und seine Spieler haben sich die Partie von Winterthur gegen Basel auf der Fahrt nach Genf angesehen. Der Trainer sagt, die Euphorie des Aufsteigers sei in jeder Aktion spürbar gewesen:

«Winterthur ist eine Bereicherung für die Liga, ein Kultklub, wie auch wir es sind.»

Es liege nun an ihnen, im eigenen Stadion ebenfalls eine Euphorie zu entfachen.

Winterthur gehört erstmals seit 37 Jahren wieder der höchsten Schweizer Fussballliga an, was in der sechstgrössten Stadt des Landes viel Begeisterung ausgelöst hat. In St.Gallen wird der Gästesektor gut besetzt sein.

Nach dem Cupout in der zweiten Runde im Herbst 2019 bezeichnete Zeidler Winterthur lange nur noch als die «Stadt mit W». «Das 0:2 war damals eine grosse Enttäuschung. Doch das Trauma ist überwunden», so der 59-jährige Deutsche.

Die Niederlage beim Challenge-League-Klub hatte keinen Einfluss auf den späteren Verlauf der Meisterschaft: Zwei Wochen später belegte St.Gallen in der Meisterschaft Rang drei, ab Anfang Februar 2020 waren die Ostschweizer gar einige Spiele lang Leader.

Den Rückstand weiter wettgemacht

Unter der Woche hat St.Gallen gegen Valencia ein Testspiel bestritten. Trotz der 0:2-Niederlage war es ein guter Auftritt der Ostschweizer gegen einen in «allen Bereichen imposanten Gegner», wie Zeidler sagt.

Zur Unzeit kam dieser Vergleich mit dem spanischen Topklub nicht. Vor allem für die Neuzugänge Chadrac Akolo, Emmanuel Latte Lath und Daouda Guindo bot er die Möglichkeit, besser in Rhythmus zu kommen. Für die in der Vorbereitung später dazugestossenen Internationalen wie etwa Leonidas Stergiou war es eine Chance, den Rückstand weiter wettzumachen. Zeidler sagt:

«Wir haben einige Erkenntnisse gewonnen, unter anderem, dass wir mithalten konnten.»

Christian Witzig (links) im Testspiel gegen Freiburg. Bild: Carsten Harz/Freshfocus

Auffällig war vor allem der junge Christian Witzig. Der 21-jährige Mittelfeldspieler hat insgesamt eine gute Vorbereitung abgeliefert. Für ein Pflichtspiel in der Startformation dürfte es allerdings noch zu früh sein. «Doch er ist näher an die Mannschaft herangerückt», so der Trainer.

Nicht im Kader ist am Samstag Alessandro Kräuchi, der sich gegen Valencia verletzt hat, weiterhin fehlen Leonhard Münst und Michael Kempter. Zudem fällt auch Neuzugang Stefano Guidotti noch aus.

Mögliche FCSG-Formation

Zigi; Sutter, Stergiou, Maglica, Schmidt; Görtler, Quintillà, Stillhart; Ruiz; von Moos, Guillemenot.