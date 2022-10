FCSG: Unterstützung für den Antrag des FC Zürich

Super League Der FC St.Gallen unterstützt den Antrag des FC Zürich – Playoffs sollen nicht eingeführt werden Der FC St.Gallen unterstützt den Antrag des FC Zürich, nächste Saison den «schottischen Modus» einzuführen. Die breite Ablehnung des Playoff-Modus sei zuletzt deutlich zum Ausdruck gekommen. Diese Signale habe man nicht ignorieren können, teilt der FC St.Gallen mit. 22.10.2022, 15.37 Uhr

Die St.Galler Fankurve protestiert Ende der vergangenen Saison gegen die Einführung der Playoffs.

In intensiven Gesprächen, die der Verwaltungsrat und die Klubführung des FC St.Gallen in den vergangenen Wochen mit Fans, Behörden und Partnern geführt haben, sei die weit verbreitete Ablehnung gegen die geplante Einführung der Playoffs in der Super League ab der kommenden Saison wiederholt und deutlich zum Ausdruck gekommen. Dies schreibt der FC St.Gallen am Samstagnachmittag in einer Medienmitteilung. Und weiter: