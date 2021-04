Super League Der FC St.Gallen kämpft gegen Luzern und den Fall auf den Barrage-Platz – bricht in diesem Duell Vulkan Zeidler aus? St.Gallens Peter Zeidler und Luzerns Fabio Celestini sind beides emotionale Trainer, die alles zur Verbesserung ihrer Mannschaft tun. Die Frage stellt sich: Was passiert am Samstag (20.30 Uhr) im Duell am Barrage-Strich? Daniel Wyrsch 16.04.2021, 19.07 Uhr

Der St.Galler Coach Peter Zeidler lebt die Spiele seines Teams emotional mit. Bild: Alexandra Wey/Keystone (Zürich, 14. April 2021)

Zwischen Peter Zeidler und Gerardo Seoane herrscht seit geraumer Zeit dicke Luft. Der YB-Meistertrainer aus Luzern hat mit dem Coach der St.Galler das Heu nicht mehr auf der gleichen Bühne. Nachdem sich die beiden am letzten Sonntag nach dem 2:0-Heimsieg der Berner im Wankdorf die Hand gaben, würdigten sie sich keines Blickes mehr. Seoane wendete sich sofort ab vom Berufskollegen Zeidler. Die beiden lieferten sich mit ihren Teams in dieser und letzter Saison stets umstrittene Duelle. Nur vier Tage zuvor hatte St.Gallen den letztjährigen Doublesieger YB daheim mit 4:1 aus dem Cup gekegelt.

Wenn Luzern und St.Gallen aufeinander treffen, sind das auch jedes Mal enge Ausmarchungen. Obwohl der FCL zwischen April 2017 und Juli 2019 nicht weniger als zehn Siege in Folge gegen die Ostschweizer errungen hatte. Doch bei dieser «Stängeli»-Serie hatten die Innerschweizer mehrmals das nötige Quäntchen Glück auf ihrer Seite. So wie im letzten Vergleich am 7. März zu Hause, als St.Gallen nach zehn Minuten 2:0 vorne lag, der FCL die Partie aber noch kehrte und 4:2 siegte.

Beide Cup-Halbfinalisten mit langer Sieglosserie

Peter Zeidler war nach diesem Match extrem genervt. Auf einzelne Szenen angesprochen sagte er zu Ostschweizer Journalisten, sie sollen doch bitte selber schreiben, wie sie das Spiel gesehen hatten. Zeidlers Schützlinge hatten zu viele Torchancen ausgelassen und dadurch Luzern die Möglichkeit gegeben, überhaupt zurückzukommen.

FCL-Coach Fabio Celestini erzählt, dass ein Ball klar zu Gunsten seines Teams ins Aus geflogen war. «Peter Zeidler sah das anders, da wurde er emotional.» Der 58-jährige Süddeutsche kann bei umstrittenen Szenen und Entscheiden zum Vulkan an der Seitenlinie werden. Der FC St.Gallen lebt mitunter von der Impulsivität und Leidenschaft seines Coaches.

FC Vaduz macht mächtig Druck auf Luzern und St.Gallen

Celestini hat damit keine Probleme. In der Hitze des Gefechts sei es immer möglich, dass ein Trainer aus der Haut fahre. «Das kann passieren», sagt der Luzerner Übungsleiter über Zeidlers verbale Intervention nach dem erwähnten Outball. «Peter und ich haben die gleiche Mentalität», findet Celestini. Die beiden gehören zu den Trainertypen, die alles tun, damit ihre Mannschaften besser werden.

Zwei Trainer mit Leidenschaft: St. Gallens Peter Zeidler (links) und Luzerns Fabio Celestini begrüssen sich vor dem letzten Aufeinandertreffen im Kybunpark. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone (St.Gallen, 17. Februar 2021)

Beide machen eine schwierige Phase durch. Celestini hat seit dem Sieg über den FCSG vier Ligaspiele nicht mehr gewonnen – und dabei nur einen Punkt geholt. Zeidler hat zuletzt sogar sechs sieglose Ligapartien aneinandergereiht mit nur zwei Zählern. Vor dem Direktduell am Samstag hat St.Gallen (7.) nur einen Punkt Vorsprung auf Luzern (8.) und Vaduz (9.). Die überraschenden Liechtensteiner machen mächtig Druck auf die Konkurrenz, am Sonntag spielen sie in Lausanne. Dem Verlierer zwischen den beiden Cup-Halbfinalisten St.Gallen und Luzern droht der Barrage-Platz, wo aktuell noch das Vaduzer Team von Mario Frick steht.

In den leeren Arenen hört man die Beteiligten

Ist der seit Ende Februar und dem 3:1 gegen Basel sieglose Zeidler nun speziell unter Druck, droht der Vulkan gänzlich zu eruptieren? Schliesslich gelten die Ostschweizer schon länger als die Mannschaft mit der ausgeprägtesten Nervosität und Aufregung der Liga. Peter Zeidler teilt diesen Eindruck nicht, er antwortet: «Ich habe es anders in Erinnerung. Dieser Eindruck entsteht vielleicht, weil man im leeren Stadion alles hört.»

Dass die St.Galler Coachingzone die hitzigste der Super League ist, bleibt unbestätigt, Fabio Celestini sagt:

«Das kann ich nicht beurteilen, ich fokussiere mich nicht auf den gegnerischen Trainer. Dafür bin ich zu fest mit uns beschäftigt.»