Super League Dem FCSG fehlen gegen Meister FCZ Captain Görtler und Guillemenot – trotzdem kommt wieder viel Publikum in den Kybunpark Im zweiten Heimspiel in Folge empfängt St.Gallen am Samstag ab 18 Uhr Meister FC Zürich. Die Gastgeber müssen auf den gesperrten Lukas Görtler und den verletzten Jérémy Guillemenot verzichten. Bis am Freitagmittag waren 15'000 Tickets abgesetzt. Patricia Loher 29.07.2022, 15.04 Uhr

Rückt er ins Mittelfeld vor? Isaac Schmidt (links), gegen Winterthurs Samir Ramizi. Claudio Thoma/Freshfocus

Noch scheint offen, wie Trainer Peter Zeidler auf die Absenz von Captain Lukas Görtler reagieren wird. An der Medienkonferenz vom Freitag sagt der Coach, er verfüge über «mehrere Möglichkeiten».

Basil Stillhart, zuletzt Innenverteidiger, wäre wohl eine Option. Allerdings kommen auch Julian von Moos, Christian Witzig oder Isaac Schmidt in Frage. Er werde nochmals eine Nacht darüber schlafen und am Spieltag entscheiden, so Zeidler. Und weiter:

«Denn natürlich hätten wir Lukas Görtler lieber dabei.»

Lukas Görtler kassiert gegen Winterthur in der zweiten Halbzeit die zweite gelbe Karte und muss den Platz verlassen. Claudio Thoma/Freshfocus

St.Gallens Captain kassierte am vergangenen Samstag gegen Winterthur in der zweiten Halbzeit die gelb-rote Karte und muss nun ein Spiel aussetzen.

Guillemenot mit Knieproblemen

Erschwert wird St.Gallens Situation durch den Ausfall von Stürmer Jérémy Guillemenot, der an Knieproblemen leidet. Der Trainer hofft, dass die Blessur des 24-jährigen Romands schon für das Auswärtsspiel bei den Grasshoppers eine Woche später so weit abklingt, dass er wieder eingesetzt werden kann.

Emmanuel Latte Lath (links) mit Chadrac Akolo im Training. Claudio Thoma/Freshfocus

Möglicherweise erhält am Samstag einer der Neuzugänge Emmanuel Latte Lath oder Chadrac Akolo die Chance, sich erstmals von Beginn weg in einem Meisterschaftsspiel zu präsentieren.

Zürich mit Startproblemen, Zeidler relativiert

Nach der 0:1-Auswärtsniederlage gegen Servette hat St.Gallen vor einer Woche reagiert und den Aufsteiger Winterthur nach einer vor allem in der ersten Halbzeit guten Leistung mit 2:0 besiegt. Für die Ostschweizer gilt es nun, diesen Auftritt vor erneut gut gefüllten Rängen auch gegen den Meister zu bestätigen.

Zürichs neuer Trainer Franco Foda. Claudio Thoma/Freshfocus

Auch wenn der FC Zürich unter dem neuen Trainer Franco Foda mit einer 0:4-Niederlage bei den Young Boys, einem 0:0 gegen Luzern und dem Out in der Champions-League-Qualifikation gegen Karabach wenig überzeugend in die Saison gestartet ist, relativiert Zeidler.

Die ersten 60 Minuten bei den Young Boys auf Kunstrasen hätten ihm aufgezeigt, «dass Zürich weiter ein Spitzenteam ist», so St.Gallens Coach. Die Mannschaft spiele einmal so und einmal so:

«Und sie kann das auch.»

Die Ausgangslage verändere sich auch nicht aufgrund der Tatsache, dass die Zürcher am Mittwoch in der Champions-League-Qualifikation in die Verlängerung hatten gehen müssen. «Sie verfügen über zwei komplette Mannschaften, die sich auf dem gleichen Niveau bewegen», sagt Zeidler.

Zuletzt gastierte der FC Zürich am 7. Mai als frischgekürter Meister im Kybunpark. Jordi Quintillà verwandelte in der 37. Minute einen Freistoss zum zwischenzeitlichen 1:1. Die Gäste gingen aber noch vor der Pause wieder in Führung. Nach einer Abwehr von Torhüter Lawrence Ati Zigi prallte der Ball an Matej Maglica und fand so den Weg ins eigene Tor zum 1:2-Endstand.

Mögliche FCSG-Formation

Zigi; Sutter, Stillhart, Maglica, Guindo; Schmidt, Quintillà, Ruiz; Schubert; von Moos, Latte Lath.