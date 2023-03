Winterthur-FC St.Gallen: Déjà-vu bei Remis auf der Schützenwiese

Super League Déjà-vu auf der Schützenwiese: Ein dezimierter FC St.Gallen unterliegt dem FC Winterthur mit 0:1 Auf der Schützenwiese ist für den FC St.Gallen offenbar nichts zu holen. Diesmal zeichnet sich schon nach wenigen Sekunden ab, dass es wieder eine harzige Partie werden soll. Zeidler gelingt es zwar irgendwie, den Hausherren in Überzahl Paroli zu bieten. Mit dem Traumtor der Winterthurer in Halbzeit zwei beginnt das Spiel der St.Galler aber nach und nach zu bröckeln. Miguel Lo Bartolo Jetzt kommentieren 19.03.2023, 17.18 Uhr

Mit diesem Resultat werden sie nicht zufrieden sein: Matej Maglica, Lukas Görtler, Willem Geubbels und Leon Dajaku auf der Schützenwiese. Bild: Marc Schumacher / freshfocus

Die Partie hört auf, wie sie gestartet ist: mit einem frustrierten FC St.Gallen, Auf der Schützenwiese sind für Grünweiss partout keine Punkte zu holen. Es misslang im Oktober 2022 und es misslingt diesmal. Mit dem einzigen Unterschied, dass die Ostschweizer an diesem Sonntagnachmittag das ganze Spiel über in Unterzahl auftreten. Spielnote: 4,5

1:0, 53. Minute, Noe Holenstein: Die Nummer 22 schiesst den FC Winterthur nach einem vermeintlich geklärten Eckball per Dropkick aus der zweiten Reihe ins Glück. St.Gallens Goalie Lawrence Ati Zigi ist chancenlos, der Abschluss landet im rechten Kreuzeck. Ein wahrhaftiger «Sonntagsschuss».

«Nur wenn wir in Winterthur gewinnen, war das ein guter Punkt.» Das sagte Jordi Quintillà, der den verletzten Lukas Görtler als Captain vertreten hatte, nach dem Spiel von vergangener Woche in Basel. Leichter gesagt als getan. Das Spiel auf der Schützenwiese ist erfahrungsgemäss kein leichtes. Die Hausherren in Rot spielen gegen den Abstieg. Da zählt jeder Punkt. Und dass man den Ostschweizern welche abringen kann, hat man in der laufenden Spielzeit bewiesen. Kommt hinzu, dass es für den FCW in absehbarer Zukunft nicht leichter wird: Die nächsten Gegner heissen FC Basel (auswärts) und wieder FC St.Gallen (auswärts). So viel zur Ausgangslage.

Das Spiel beginnt dann mit einem herben Dämpfer für die offensiven Ambitionen des FC St.Gallen. Es sind noch keine zehn Sekunden gespielt, da geht Julian von Moos bereits unnötig hart gegen den Winterthurer Verteidiger Tobias Schättin zu Werk. Klare Gelbe würde man meinen, aber weit gefehlt. Schiedsrichter Stefan Horisberger drückt der Partie gleich seinen Stempel auf. Nach VAR-Konsultation greift er sich in die hintere Hosentasche: glatt Rot! Die Grünweissen verwerfen ungläubig die Hände, doch es nützt nichts.

Schiedsrichter Stefan Horisberger verweist FCSG-Offensivmann Julian von Moos des Platzes. Bild: Marc Schumacher / freshfocus

Wie erwartet, macht sich die Unterzahl sofort bemerkbar. Die Gäste bemühen sich vergeblich, Spielsituationen zu schaffen, in denen sie den FC Winterthur unter Druck setzen können. Das Glück der St.Galler ist, dass auch den Hausherren in der Offensive herzlich wenig gelingt.

Die Startviertelstunde ist von Fehlern durchsetzt. Den Espen fehlen die Anspielstationen, dem FCW mangelt es an Ideen. Erst nach 25 Minuten ergibt sich die erste nennenswerte Chance für die dezimierten Gäste, die bis dato auf Gelegenheiten zum Gegenstoss lauerten. Emmanuel Latte Lath tänzelt nach einer sehenswerten Ballannahme vor dem Strafraum der Winterthurer zwei Verteidiger aus und legt auf Chadrac Akolo ab. Dessen Schuss ist allerdings unplatziert. Goalie Markus Kuster hält mühelos.

Mit Akolos verpasster Chance gewinnt die Partie indes an Attraktivität. Beide Mannschaften erhöhen den Druck nach vorne. Was sich dabei ergibt, ist aber zu wenig.

Nach der Pause wirkt der FCW angriffslustiger, kreativer und selbstbewusster. So, als wolle er inzwischen sein Glück erzwingen. Das gelingt in Minute 53, noch dazu überaus ansehnlich. Ein Eckball der Winterthurer führt zu einem Traumtor, wobei die Bezeichnung «Sonntagsschuss» der unbeschreiblich ausgefallenen Schusstechnik des Winterthurer Protagonisten gerechter wird. Noe Holenstein schiesst sich mit einem Dropkick aus gut 18 Metern in die Herzen der FCW-Anhänger. 1:0 für die Winterthurer.

Noe Holenstein trifft aus gut 18 Metern zur 1:0-Führung für den FC Winterthur. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

Es geht in der Folge richtig zur Sache auf der Schützenwiese. Der FC St.Gallen steht jetzt - dezimiert und im Rückstand - definitiv unter Zugzwang. Die Partie ist eine andere als in Halbzeit eins. Kein langwieriges Aufbauspiel mehr. Stattdessen lange Bälle, kompromisslose Zweikämpfe und risikofreudiges Offensivverhalten. Auf der einen Seite kommen Joaquín Ardaiz und Roman Buess zum Abschluss, auf der anderen sind es der eingewechselte Willem Geubbels und Mittelfeldakteur Jordi Quintillà. Letzterer zieht in der 70. Minute aus der zweiten Reihe ab und trifft nur das Gehäuse.

In der Schlussphase ist aller Drang nach vorne umsonst. Wirklich gefährlich wird es vor dem Winterthurer Kasten so gut wie nie. Dafür tut sich naturgemäss die Lücke auf der anderen Seite des Spielfelds auf. Es ist ein wahrhaftiges Déjà-vu auf der Schützenwiese. Wie in der Begegnung vom Oktober 2022 lässt der FCW auch diesmal wieder zuhauf Gelegenheiten aus, den Deckel draufzumachen.

Matej Maglica überzeugt gegen den FC Winterthur als einer der wenigen Akteure. In der Rückwärtsbewegung ist er stets dort, wo er gebraucht wird. Doch das Spiel des Innenverteidigers beschränkt sich für einmal nicht nur auf die Defensive. Als die St.Galler zunehmend nach vorne drücken, begleitet er des Öfteren auf der Aussenbahn. Beim Gegentor zum 1:0 trifft ihn keine Schuld.

Innenverteidiger Matej Maglica im Zweikampf mit Winterthurs Joaquín Ardaiz. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

Hier kann kein anderer stehen als Julian von Moos. Er kam, sah und liess sich des Platzes verweisen. Mit seinem Aussetzer in Minute eins schwächt er seine Teamkollegen nachhaltig – und zwingt Zeidler eine konservative Taktik auf.

Wenn es nicht der schnellste Platzverweis in der Geschichte der Super League war, dann doch mit Sicherheit der schnellste dieser Spielzeit. Kein erstrebenswerter Rekord, den sich Julian von Moos an diesem Sonntagnachmittag in Winterthur abholt. Aber mit Sicherheit eine vertretbare Entscheidung des Unparteiischen, der den St.Galler nach neun gespielten Sekunden unter die Dusche schickt.

Julian von Moos geht gegen Tobias Schättin mit offener Sohle in den Zweikampf. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

Stefan Horisberger verändert den Lauf der Partie entscheidend, als er bei der erstbesten Gelegenheit die rote Karte zückt. Julian von Moos hatte sich in der ersten Spielminute ungeschickt angestellt, als er Tobias Schättin mit gestrecktem Bein am Befreiungsschlag hindern wollte. Der Schiedsrichter hätte wohl angesichts der Spielsituation sein Fingerspitzengefühl walten lassen. Doch der Videoassistent hatte anderes im Sinn. Er rät Horisberger, sich die Szene noch einmal en détail anzusehen:

Bild: Martin Meienberger / freshfocus

Das Verdikt des Unparteiischen: Platzverweis. Horisberger ist zugute zu halten, dass er bis zuletzt an seiner Linie festhält. Für risikofreudiges Zweikampfverhalten gibt es Karten à gogo.

Die Schützenwiese ist ausverkauft: rappelvolles Stadion, unschlagbare Stimmung. Mehr muss man dazu nicht sagen. Die St.Galler Fans erscheinen wie erwartet zahlreich:

Bild: Martin Meienberger / freshfocus

FCSG-Captain Lukas Görtler nach dem Spiel:

«Letztes Mal gegen Winterthur standen wir hier und sprachen davon, verdient verloren zu haben. Heute war es anders. Wir hatten einen schwierigen Start. 90 Minuten mit einem Mann weniger – das ist eine bittere Pille.»

Görtler ergänzt, man habe sich nicht hinten verschanzen, sondern am ursprünglichen Spielplan festhalten wollen. Es sei der Mannschaft auch gelungen, die eine oder andere Torchance zu kreieren. Abschliessend sagt er:

«Ich kann der Mannschaft nichts vorwerfen. Wir haben alles probiert und fahren mit einem besseren Gefühl nach Hause als letztes Mal.»