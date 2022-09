FC St.Gallen «Das Spielfeld ist tabu»: Das sagen der FCSG und die Liga zum Balotelli-Selfie und dem kleinen Zigi-Trikotjäger Beim FCSG-Heimspiel gegen Sion sind zwei Anhänger auf den Rasen gestürmt – der eine, um zu einem Foto mit Mario Balotelli zu kommen, der andere, um das Shirt von Lawrence Ati Zigi zu ergattern. Nun äussert sich die Liga zu den Vorfällen. Der FC St.Gallen stellt derweil Konsequenzen in Aussicht. Und appelliert an die Eltern junger Fans. Oliver Kerrison Jetzt kommentieren 12.09.2022, 16.57 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Spieler und Trainer, Poser und Fotograf: Sions Mario Balotelli und Trainer Paolo Tramezzani. Links daneben der besiegte FCSG-Trainer Peter Zeidler. Bild: Marc Schumacher / freshfocus

Mario Balotelli – italienischer Stürmerstar, seit zwei Wochen die Walliser Attraktion in der Super League – ist nicht für seine Laufbereitschaft bekannt. Anders seine Fans: Als Balotelli am Samstagabend mit dem FC Sion in St.Gallen zu Gast ist, rennt ihm in der Halbzeitpause ein Anhänger im grünen Pullover entgegen. Der mutmassliche FCSG-Fan will ihm nichts Böses, auch wenn die Espen 0:2 zurückliegen. Er will ein Foto mit ihm. So wird Sion-Trainer Tramezzani kurzerhand zum Fotografen, der herbeigeeilte Security bleibt wie angewurzelt daneben stehen.

Balotelli posiert gekonnt, längst ist er eine Selfie-Attraktion: 2014 wird eine Partie der AC Mailand kurzzeitig unterbrochen, weil zwei Anhänger zum Zweck eines Selfies auf den Rasen stürmen. 2019 greift der Stürmer selbst zum Smartphone: Bei Olympique Marseille hält er nach einem Treffer den eigenen Torjubel fotografisch fest.

Beliebter Nonkonformist: Der Selfie-Run begleitet Mario Balotelli, wo immer er hinkommt. Im Bild: Der Stürmer auf der Bank vor seinem ersten Einsatz im Sittener Stade de Tourbillon. Bild: Jean-Christophe Bott / EPA

Szenen, die Sicherheitsfragen aufwerfen

Begehrt ist am Samstagabend im Kybunpark nicht bloss Mario Balotelli. Nach Abpfiff der Partie sprintet erneut ein Fan auf den Rasen: Diesmal ist es ein Kind, das es am Spielfeldrand auf Lawrence Ati Zigis Trikot abgesehen hat. Wiederum spurtet ein Security los, wiederum kommt dieser zu spät; der FCSG-Goalie beschenkt den Anhänger mit seinem Dress.

Begehrtes Stück Stoff: Lawrence Ati Zigi tut in den Schlussminuten des FCSG-Heimspiels gegen Sion in der Offensive mit. Danach schenkt er sein Trikot einem jungen Fan. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Während der FC St.Gallen an diesem Abend dem FC Sion 1:2 unterliegt und punktelos ausgeht, nehmen zwei Fans immerhin persönliche Souvenirs mit nach Hause. Doch werfen die beiden Szenen Sicherheitsfragen auf: Welche Konsequenzen drohen Foto- oder Trikotjägern? Wie schützen die Liga und der FCSG die eigenen Spieler und Gäste?

Philippe Guggisberg, Kommunikationschef der Swiss Football League.

Grundsätzlich verantworten die Klubs die Sicherheit im Stadion, heisst es bei der Swiss Football League. Es gelte die jeweilige Stadionordnung. Klar aber sei, so Kommunikationschef Philippe Guggisberg:

«Das Betreten des Spielfelds ist zu keinem Zeitpunkt erlaubt. Wir legen grossen Wert darauf, dass dies umgesetzt wird. Das Spielfeld ist tabu, und Verstösse müssen sanktioniert werden.»

Es sei eine Gratwanderung zwischen Sicherheitsvorkehrungen und Fannähe, so Guggisberg. Wichtiger werde damit, dass Klubs andere Wege fänden, damit Fans ausserhalb des Stadions in einer sicheren Umgebung ihre Idole treffen könnten, sagt Guggisberg: «Dass der FC St.Gallen in der Vorbereitung unter dem Motto ‹Espen on Tour› durch die Ostschweiz reist, ist dafür ein hervorragendes Beispiel.»

Espen on Tour, Selfies en masse: Der FC St.Gallen reist für seine Saisonvorbereitung auf Ostschweizer Sportplätze. Hier lässt sich FCSG-Präsident Matthias Hüppi mit einem Fan fotografieren. Bild: Tobias Garcia

Die Liga betont, dass zwischen den Sicherheitsverantwortlichen der Klubs ein intensiver Austausch stattfinde. Zeiterscheinungen wie das Fan-Selfie würden in diesem Rahmen besprochen. Beobachtet wurde überdies zum Ende der vergangenen Saison ein Anstieg von Platzstürmen im Ausland: «Nehmen diese in England, Frankreich oder Deutschland zu, so kann dies auch Effekte auf die Schweizer Liga haben», sagt Guggisberg. Das Publikum orientiere sich schliesslich an diesen Bildern.

FCSG appelliert an die Eltern

Trikot, bitte! Zwei junge FCSG-Fans halten bei einem Heimspiel Ausschau nach einem Dress ihrer Lieblinge Quintillà und Görtler. Bild: Benjamin Manser

Der FC St.Gallen bestätigt die Vorfälle beim Heimspiel gegen Sion. In einem Statement schreibt der Verein auf Anfrage:

«Wir akzeptieren es nicht, dass Fans unerlaubt das Spielfeld betreten oder Eltern ihre Kinder über die Abschrankung heben, damit diese unsere Spieler bedrängen und ihnen das Trikot abschwatzen können.»

Der Verein treffe Massnahmen, damit sich ähnliche Vorfälle nicht wiederholen würden. Was den beiden Fans nun droht, lässt der FCSG unbeantwortet. Schliesslich schreibt der Verein von einer Problematik der «überbordenden Trikotwünsche», wie es heisst: «Wir appellieren diesbezüglich an die Verantwortung und die Vernunft der Eltern.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen