Beim FCSG wächst im Frühjahr 2022 ein Team zusammen

Super League Beim FC St.Gallen wächst im Frühjahr 2022 ein Team zusammen, das selbst schwache Spiele gewinnt Die Mannschaft von Trainer Peter Zeidler gewinnt 2:0 bei Angstgegner Lugano. Sie strahlt in diesen Tagen etwas anderes aus als noch im Herbst. Was ist in dieser Saison noch möglich? Renato Schatz Jetzt kommentieren 20.02.2022, 20.30 Uhr

Freude bei Stamm- und Ersatzpersonal nach dem entscheidenden 2:0 von Captain Lukas Görtler. Bild: CLaudio Thoma/Freshfocus

«Die Erklärung dafür? Nichts, das man messen kann. Wir sind nicht schneller als vorher, nicht stärker. Aber es gibt dieses Wort: Teamgeist», sagt Peter Zeidler, der Trainer des FC St.Gallen, am Tag nach dem 2:0-Sieg in Lugano, dem dritten Vollerfolg im vierten Rückrundenspiel. Zehn Punkte haben die Ostschweizer seit der Winterpause gesammelt, im Ligavergleich hat keiner mehr. 15 Tore sind ebenfalls spitze – mit grossem Abstand. Nur: Was war denn eigentlich vorher los, als der Klub die Hinserie mit nur 16 Punkten aus 18 Spielen abschloss und dabei lediglich 22 Tore schoss?

Schneller als vorher, stärker oder gar besser waren die St.Galler tatsächlich nicht gegen Lugano. Das zumindest ist messbar. Fünf Torschüsse nur gaben sie ab, in keinem Spiel in dieser Saison waren es weniger. Zeidler sagt: «Unsere Leistung beim letzten Rückrundenspiel in Zürich war deutlich besser als jene am Samstagabend.» Dem Leader unterlag der FC St.Gallen jedoch im Dezember mit 1:3, vorgestern siegte er dagegen mit 2:0 bei Angstgegner Lugano.

Erst zum zweiten Mal ohne Gegentor

Weil Jérémy Guillemenot in der fünften Minute einen Traumpass auf Sturmpartner Kwadwo Duah spielte, der formstark ist und traf. Weil Captain Lukas Görtler tief in der Nachspielzeit einen Foulpenalty verwandelte, den der wegen stürmisch angreifenden Mitspielern allein gelassene Goalie Amir Saipi verursacht hatte. Und vor allem, weil die St.Galler in der Meisterschaft zum zweiten Mal ohne Gegentor blieben.

Lawrence Ati Zigi: Note 4,5. Verhindert kurz vor Schluss mit zwei Interventionen den Ausgleich. Abschläge und Auswürfe landen aber zu oft beim Gegner. Leonidas Stergiou: Note 5. 19 Jahre alt, spielt aber so routiniert, als wäre er 39. Fehlerlos und schnell von Kopf bis Fuss. Basil Stillhart: Note 4,5. Nicht nur die Haarfarbe ist unkonventionell, auch sein Abwehrverhalten dann und wann. Gute Tempoverschärfungen. Jordi Quintillà: Note 3. Schwächt seine Mannschaft mit dem Platzverweis. Bis dahin mit wenig Einfluss aufs Spiel. Jérémy Guillemenot: Note 4,5. Verschiesst sein Pulver früh mit dem Traumpass zum 1:0. Nachher ohne Bindung zum Spiel. Kwadwo Duah: Note 5,5. Erzielt in der fünften Minute seinen fünften Rückrundentreffer. Bringt viel mit, um ein Spitzenstürmer zu sein. Nun auch Tore. Lukas Görtler: Note 5. Kämpft für zwei, gewinnt fast alle wichtigen Zweikämpfe. Und behält die Nerven vom Punkt. Betim Fazliji: Note 4,5. Kommt nach einer Stunde und dem Platzverweis, es ist sein Comeback. Ist sofort gefordert und sofort in den Zweikämpfen. Patrick Sutter, Note: 4,5. 16 gewonnene Zweikämpfe, die meisten der St.Galler. Harmoniert zudem immer besser mit Görtler. Mit dem Ball unauffällig. Alessio Besio, Note: 4,5. Ersetzt in der 61. Minute Jankewitz. Hat selten den Ball, arbeitet aber vorbildlich gegen ihn. Isaac Schmidt: Note 5. Licht und Schatten. In der Offensive ist es hell, fast blendend, steht als einziger St.Galler sogar einmal im Abseits. In der Defensive ist es manchmal dunkel. Hat Lavanchy aber meist im Griff. Alexandre Jankewitz: Note 4,5. Mit ein Grund, weshalb St.Gallen das Mittelfeld zunächst kontrolliert. Trifft ab und zu noch die falsche Entscheidung. Bastien Toma: Note 4,5. Fällt eher als Zweikämpfer denn als Spielgestalter auf, was viel über das Spiel erzählt. Den einen oder anderen klugen Pass. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Das ist allerhand. Denn der FC St.Gallen ging auch im Tessin ins Risiko, früh und zahlreich ins Pressing, gerade in den Startminuten. Lugano zog das Spiel derweil auseinander wie ein Kaugummi, zwischen der Dreierkette hinten und dem Stürmer Zan Celar vorne lagen manchmal fast 60 Meter. Wenn die Luganesi den Ball dann hoch und weit nach vorne schlugen, um das grünweisse Pressing zu überspielen, war jeder Zweikampf für die St.Galler wichtig, matchentscheidend sogar. Das ist vielleicht das, was Sportchef Alain Sutter meinte, als er Anfang November sagte:

«Wenn wir so Fussball spielen, wie wir Fussball spielen wollen, muss jeder mit der absoluten Konsequenz seinen Job erledigen.»

Neuzugang Bastien Toma fällt zwar in der Offensive wenig ein, doch er gewinnt immer wieder Zweikämpfe und läuft viel. Bild: Samuel Golay/Keystone

Die Freude der Ersatzspieler

Und weiter: «Wenn nicht jeder Einzelne mitmacht, werden wir zur Lachnummer der Nation.» Lugano hatte aber nichts zu lachen, die St.Galler gewannen fast 55 Prozent der Zweikämpfe und später auch das Spiel, obschon Jordi Quintillà nach einer Stunde wegen eines harten Fouls an Mattia Bottani vom Platz flog. Teamgeist.

Erst recht, als die St.Galler Spieler nach Görtlers 2:0 in den Schlusssekunden Richtung Fankurve sprinteten. Mittendrin: Fabian Schubert, zweifacher Torschütze vor einer Woche und 90-minütiger Bankdrücker im Tessin, der wie von Sinnen jubelte. Oder Matej Maglica, kaum zu übersehen mit seinen 198 Zentimetern Körpergrösse, mit seinem breiten Grinsen auch. Der Kroate ist erst seit ein paar Wochen in St.Gallen. Zu Beginn der Rückrunde, in Lausanne, stand er noch in der Startelf, nun hat ihm Basil Stillhart den Rang abgelaufen. Und doch: breites Grinsen. Teamgeist.

Die St.Galler Spieler lassen sich von den mitgereisten Fans feiern. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Davon profitieren auch einzelne Spieler. Es gibt ja kaum eine Gegend, kaum ein Klub, der derart auf das, was um ihn herum passiert, reagiert. Auf Schwingungen, Energien, gute wie schlechte. Beispiel Görtler: Zwei Tore und drei Assists in den vier Super-League Spielen 2022. In der Vorrunde noch: 16 Spiele, zwei Assists, zwei Gelbsperren. Beispiel Duah: Fünf Tore in fünf Rückrundenspielen. In der Hinserie waren es noch drei Treffer in 17 Partien.

Noch nicht so gut, wie manche meinen

Wie gewohnt voller Energie: der St.Galler Trainer Peter Zeidler. Bild: Samuel Golay/Keystone

Nun also: Euphorie? Zeidler sagte am Samstagabend: «Wir wissen, dass wir noch besser werden müssen.» Dabei klang er erstaunlich fokussiert, in Gedanken vielleicht noch bei den Konterangriffen, die seine Mannschaft nicht sauber zu Ende gespielt habe, beim Training womöglich auch, um an diesen Defiziten arbeiten zu können. Wahrscheinlich weiss Zeidler: Der FC St.Gallen war in der Hinrunde nicht so schlecht, wie manche meinten. Und er ist in der Rückrunde nicht so gut, wie manche meinen. Noch nicht? Der FC St.Gallen, sein Trainer und seine Spieler strahlen in diesen Tagen etwas anderes aus als noch vor ein paar Monaten. Etwas, das nicht messbar ist. Eine Mischung aus Konzentration, Solidarität und Unbeschwertheit. Zeidler sagte noch etwas nach dem Spiel im Stadio di Cornaredo:

«Es entsteht etwas.»

Er meinte damit die Gruppe, den Teamgeist. Das hat etwas mit den Spielern zu tun, die neu dabei sind. Quintillà etwa, der nicht nur auf dem Platz die einzelnen Reihen miteinander verbindet. Es hat aber auch mit jenen Spielern zu tun, die eben nicht mehr da sind, die das Mannschaftsgefüge bisweilen auf die Probe gestellt haben.

Dank des erfolgreichen Rückrundenstartes haben die St.Galler jedenfalls vorerst nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun. Sie blicken in der Tabelle nach oben und im Kalender nach vorne. Am Sonntagnachmittag empfangen sie die Grasshoppers. Mit den Zürchern haben sie noch ein paar Rechnungen offen. St.Gallen verlor das Heimspiel gegen GC im November mit 0:4. Und im Oktober setzte es eine 2:5-Niederlage im Letzigrund ab. Anschliessend ordnete Sutter intern eine «Kurskorrektur» an. Es scheint, als sei der Klub nun auf dem richtigen Weg.

