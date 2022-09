Erste Heimniederlage. FCSG verliert gegen Sion und Balotelli

Super League Balotelli macht bloss auf dem Selfie eine gute Figur: Was von der FCSG-Heimniederlage gegen den FC Sion bleibt Von der Offensivpower des Leaders ist gegen die Walliser für einmal wenig zu sehen. FCSG-Trainer Peter Zeidler sagt: «Wenn der Anschlusstreffer früher gefallen wäre, wäre der Ausgleich mit Hilfe der Zuschauer vielleicht noch dringelegen.» Bei den Gästen ist der eingewechselte Starstürmer Balotelli ein Ausfall. Christian Brägger Jetzt kommentieren 10.09.2022, 21.08 Uhr

Ungewohntes Bild: Der FC St.Gallen muss sich im heimischen Kybunpark geschlagen geben. St.Gallens Trainer Peter Zeidler tröstet nach Abpfiff den eingewechselten Isaac Schmidt. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Für den FC St.Gallen gibt es gegen den FC Sion nichts zu holen. Die Gäste agieren in der ersten Halbzeit abgebrüht, gehen bis zur 29. Minute mit zwei Toren in Führung und bringen die drei Punkte gegen den Leader der Super League letztlich ohne grössere Probleme ins Trockene. Die Ostschweizer ihrerseits kommen nicht so richtig in Fahrt und erreichen ihr normales Niveau selten. Der Anschlusstreffer fällt erst in der hektischen Schlussphase und damit zu spät. Spielnote: 4

0:1, 18. Minute, Ilyas Chouaref: Bei einem Gegenangriff kommt der Ball über Filip Stojilkovic im Sechzehner auf Chouaref. Patrick Sutter versucht noch zu grätschen, erreicht den Ball aber nicht. Die Nummer neun des FC Sion lässt sich die Chance alleine vor Lawrence Ati Zigi nicht entgehen und bezwingt den St.Galler Goalie aus nächster Nähe zwischen den Beinen.

0:2, 29. Minute, Filip Stojilkovic: Der Sittener Stürmer wird in die Tiefe geschickt und hält aus spitzem Winkel voll drauf. Zigi kann nicht mehr reagieren, das Ball schlägt in seiner nahen Ecke ein. Es ist knapp kein Abseits, weil es Sutter aufgehoben hat.

1:2, 87.Minute, Grégory Karlen: Der Ball kommt dem eingewechselten Karlen in der Mitte des Sechzehners vor die Füsse, der trocken aus zwölf Metern abzieht und Goalie Heinz Lindner auf dem falschen Fuss erwischt.

Der FC St.Gallen legt los wie die Feuerwehr. Bereits nach 20 Sekunden kommt Chadrac Akolo zum Abschluss, auch Lukas Görtler und Daouda Guindo haben in der Folge Chancen. Nach der Startviertelstunde finden die Gäste besser ins Spiel, sie haben sich nun auf die Ostschweizer eingestellt. Und prompt fällt die Führung für den FC Sion bei einem Gegenangriff durch Ilyas Chouaref, der Goalie Lawrence Ati Zigi durch die Beine hindurch bezwingt.

Sion stellt St.Gallen in den Schatten: In der ersten Halbzeit haben die Espen das Nachsehen. Im Bild: St.Gallens Jérémy Guillemenot und Emmanuel Latte Lath nach dem zweiten Gegentreffer. Marc Schumacher/Freshfocus

Die St.Galler versuchen sofort wieder, das Geschehen in die Hand zu nehmen. Aber sie wirken irritiert, viel gelingt ihnen nicht, und sie agieren viel zu fahrig; es hagelt Fehlpässe en masse. So ist das 2:0 für Sion durch Stojilkovic eigentlich die logische Konsequenz in der 29. Minute. Es könnte gar noch schlimmer kommen, weil nach einer Flanke die Abseitsfalle nicht funktioniert. Der Kopfball von Itaitinga geht aber weit übers Tor. Und dann trifft Nathanaël Saintini kurze Zeit später mit seinem Kopfball nur den Pfosten.

Der FC St.Gallen wirkt nun völlig von der Rolle. Die Mannschaft von Trainer Paolo Tramezzani agiert richtig gut, läuft sehr viel und hat Möglichkeiten im Minutentakt, geht aber mit diesen zu fahrlässig um. So ist das Beste aus Sicht der St.Galler, dass es zur Pause nur 0:2 steht. Und dass sie sich in der Schlussphase der ersten Halbzeit etwas gefangen haben.

Für die zweiten 45 Minuten bringt Zeidler Isaac Schmitt für den ungenügenden Sutter und Matej Maglica für Leonidas Stergiou. Görtler hat sofort eine gute Schussmöglichkeit, sowieso ist der Leader der Super League jetzt etwas besser im Spiel. Akolo tankt sich in der 52. Minute im Sechzehner durch und legt quer, doch Numa Lavanchy kann auf der Linie klären. Auf der Gegenseite haben die Sittener zwei Hunderprozentige, jetzt kann sich Zigi aber auszeichnen.

Die Emotionen auf dem Rasen und auf den Rängen kochen bald hoch, es gibt ein paar Nickeligkeiten und unter anderem auch die gelbe Karte für Zeidler. Der St.Galler Trainer bringt nochmals frische Kräfte, Fabrizio Cavegn kommt zu seinem Début. Der U21-Akteur hat nach knapp 70 Minuten gleich eine Chance, verzieht aber.

Kein Durchkommen: Der St.Galler Anschlusstreffer kommt zu spät, der Druck bleibt zu harmlos. FCSG-Stütze Jordi Quintillà im Zweikampf mit Mario Balotelli. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Letztlich agieren die St.Galler zu wenig zwingend, um den Gast aus dem Wallis nochmals in Bedrängnis zu bringen. Zwar fällt der Anschlusstreffer durch den eingewechselten Grégory Karlen in der 87. Minute, doch eine wirkliche Chance auf den Ausgleich erarbeitet sich die Mannschaft von Trainer Zeidler keine mehr. Sie verliert damit erstmals in dieser Saison ein Heimspiel; notabene haben die Ostschweizer gegen Sion letztmals zu Hause vor zwei Jahren gewonnen. Immerhin verbleiben die Ostschweizer mit 15 Punkten mindestens bis zu den Sonntagsspielen auf dem Leader-Thron. Sion seinerseits hat nun 14 Zähler.

Lawrence Ati Zigi. In der ersten Halbzeit noch zweimal bezwungen, hält er bei vier, fünf sehr guten Sittener Möglichkeiten nach der Pause teilweise mirakulös.

Hält, hält und stürmt nach vorne: Lawrence Ati Zigi verhindert auf der Torlinie Schlimmeres. In den Schlussminuten des Spiels will er sich an der St.Galler Offensive beteiligen. Erfolglos. Bild: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE

Patrick Sutter weiss zwar offensiv ein paar Mal aufzufallen, defensiv «schwimmt» er aber gewaltig und lässt viel zu viel zu. Bei beiden Gegentoren ist der Rechtsverteidiger indirekt beteiligt. Richtigerweise ersetzt Zeidler den Rheinecker für die zweite Halbzeit durch Isaac Schmidt.

Der Rechtsverteidiger schwimmt: Patrick Sutter kann sich gegen die Walliser nicht auszeichnen. Zur Pause wird der Ostschweizer durch Schmidt ersetzt. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Zeidler hat einen Platz auf dem Spielerbogen freigelassen und sieben Feldspieler für die Ersatzbank nominiert. Der achte Platz gehört Fabian Schubert, der das Spiel gewiss im Krankenhaus von seinem Bett aus verfolgt hat. Zudem muss der St.Galler Trainer im Spiel gegen Sion auf Julian von Moos verzichten. Der formstarke Stürmer erlitt am Freitag im Abschlusstraining einen Muskelfaserriss im rechten Bein. Sein Ausfall wie jener Schuberts wiegen schwer, das spürt man bei diesem St.Galler Auftritt.

Er ist da, tatsächlich. Doch der Superstar muss zuerst auf der Bank Platz nehmen, wie von Zeidler prophezeit. Bei der Vorstellung der Sittener Mannschaft durch Platzspeaker Richard Fischbacher gibt es für Balotelli auch gleich ein schönes Pfeifkonzert. In der Pause rennt zudem ein Fan über den Platz, um mit dem Italiener ein Selfie zu machen. Dieser schaut zuerst verdutzt, lässt es dann aber zu.

In der 63. Minute wird Balotelli für Chouaref eingewechselt. Und fällt gefühlt nur ein einziges Mal mit einem Schuss von der Mittellinie auf, als er versucht, Zigi zu düpieren. Aber eigentlich spielen die Gäste nach Balotellis Einwechslung nur noch mit zehn Akteuren. Der 32-Jährige mag nach dem Schlusspfiff denn auch nicht in die Jubelchöre der Sittener Spieler einstimmen.

Sions Mario Balotelli mit Trainer Paolo Tramezzani. Bild: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE

Die Kurve sorgt vor allem in der zweiten Halbzeit für Stimmung. Bild: PD

Bis auf den Gästesektor, der nur zu einem Fünftel gefüllt ist, ist der Kybunpark ausverkauft. Die Stimmung ist erst in der zweiten Halbzeit gut, was ein Wunder bei diesem Spielverlauf. In der Schlussphase ist die Atmosphäre dann so richtig aufgeladen, auch weil Schiedsrichter Cibelli mehrmals zu Ungunsten der St.Galler entscheidet.

Sion-Trainer Tramezzani: «Ich bin zufrieden für den FC Sion. Ich habe gewusst, dass es hier schwierig wird. Aber ich bin stolz auf die Mannschaft. Mario wird seine Physis bald verbessern und uns bald richtig helfen. Er ist erst zehn Tage bei uns.»

St.Gallen-Trainer Zeidler: «Der Sieg von Sion ist verdient. Wir begannen gut, der Gegner brach uns dann den Rhythmus. Er war taktisch sehr gut, dass der erste Angriff dann zum Rückstand führt, war natürlich ärgerlich. Wir haben daraufhin etwas den Faden verloren. Meine Spieler haben gekämpft, wenn der Anschlusstreffer früher gefallen wäre, wäre vielleicht mit der Hilfe der Zuschauer der Ausgleich noch dringelegen. Jetzt bereiten wir uns auf den Cup gegen Carouge vor.»