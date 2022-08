Super League: FCSG nach 3:2-Sieg gegen Lugano Tabellenführer

Super League Babic trifft für Lugano, Guillemenot mit einem Traumtor, Watkowiak mirakulös: Wie der FC St.Gallen in Lugano kurzzeitig die Tabellenführung eroberte Der FC St.Gallen kann im Spiel gegen Lugano einen Rückstand drehen und gewinnt mit 3:2. «Wir hätten uns nicht beklagen können, wenn es am Schluss 3:3 oder 3:4 geheissen hätte», sagt Espen-Cheftrainer Peter Zeidler nach dem Spiel. Am Sonntag in einer Woche kommt es nun zum Spitzenkampf: Die zweitplatzierten St.Galler empfangen YB, das mit einem Sieg gegen Winterthur wieder an den Ostschweizern vorbeigezogen ist. Tim Naef 2 Kommentare 28.08.2022, 16.39 Uhr

Grosser Jubel: FCSG-Coach Peter Zeidler feiert den 3:2-Sieg gegen Lugano nach dem Spiel vor der Fankurve. Claudio De Capitani / freshfocus

Beide Teams wollen Fussballspielen. Die Folge ist ein äusserst unterhaltsames Spiel. Den Zuschauern gefällt's, den Trainern wohl weniger. Spielnote: 5,5

0:1, 5. Minute, Zan Celar : Nach einem Handspiel von FCSG-Spieler Patrick Sutter meldet sich der VAR. Schiedsrichter Stefan Horisberger hat keine Wahl und zeigt auf den Punkt. Zan Celar verwandelt den Elfmeter souverän.

: Nach einem Handspiel von FCSG-Spieler Patrick Sutter meldet sich der VAR. Schiedsrichter Stefan Horisberger hat keine Wahl und zeigt auf den Punkt. Zan Celar verwandelt den Elfmeter souverän. 1:1, 29. Minute, Jérémy Guillemenot : Traumtor des St.Galler Stürmers. Er nimmt einen langen Ball von Chadrac Akolo mit dem Oberschenkel mit und haut den Ball aus gut 15 Metern unhaltbar für FCL-Goalie Amir Saipi ins Tor.

: Traumtor des St.Galler Stürmers. Er nimmt einen langen Ball von Chadrac Akolo mit dem Oberschenkel mit und haut den Ball aus gut 15 Metern unhaltbar für FCL-Goalie Amir Saipi ins Tor. 2:1, 47. Minute, Christian Witzig : Der 21-Mittelfeldspieler dribbelt FCL-Verteidiger Jonathan Sabbatini im Strafraum schwindlig und erwischt Saipi in der nahen Ecke.

: Der 21-Mittelfeldspieler dribbelt FCL-Verteidiger Jonathan Sabbatini im Strafraum schwindlig und erwischt Saipi in der nahen Ecke. 3:1, 59. Minute, Lukas Görtler : Nachdem Guillemenot im Strafraum gelegt wird, zeigt Horisberger zum zweiten Mal auf den Punkt. Görtler lässt sich nicht zweimal bitten und schickt Saipi in die falsche Ecke.

: Nachdem Guillemenot im Strafraum gelegt wird, zeigt Horisberger zum zweiten Mal auf den Punkt. Görtler lässt sich nicht zweimal bitten und schickt Saipi in die falsche Ecke. 3:2, 64. Minute, Boris Babic: Der ehemalige FCSG-Spieler trifft mit seiner ersten Ballberührung. Nach einem Steilpass erwischt er Watkowiak mit einem strammen Schuss in der nahen Ecke.

Abtasten? Nicht zwischen St.Gallen und Lugano. Nach nur drei Minuten jubeln erstmals die Gastgeber aus dem Tessin, ehe die Fahne des Assistenten hoch geht. FCSG-Goalie wird bei einem Weitschuss die Sicht genommen, da gibt es keine zwei Meinungen. Dennoch meldet sich der VAR. Er will ein Handspiel eines St.Galler Verteidigers gesehen haben und tatsächlich: Aussenverteidiger Patrick Sutter blockt in der Aktion zuvor einen Schuss mit der Hand. Zan Celar lässt sich diese Chance nicht entgehen und schickt Watkowiak in die falsche Ecke. Und nur zwei Minuten später müssten die Luganesi den zweiten Treffer erzielen. Celar taucht alleine vor dem Tor auf, kommt jedoch nicht an Watkowiak vorbei.

Zan Celar lässt FCSG-Goalie Lukas Watkowiak beim Penalty keine Chance. Claudio De Capitani / freshfocus

Und auch in der Folge geht es hin und her. Wiederum nur zwei Minuten später hat Görtler eine Idee. Er chippt den Ball über die Abwehr, Sutter nimmt den Ball direkt. Der Aussenverteidiger müsste in dieser Situation seinen Fauxpas beim Handspiel wiedergutmachen, schiesst den Ball jedoch direkt auf FCL-Goalie Amir Saipi.

28.08.2022; Lugano; Fussball Super League - FC Lugano - FC St. Gallen; Die St. Gallen Spieler jubeln nach dem Tor zum 1:1 durch Jeremy Guillemenot (St.Gallen) (Claudio De Capitani/freshfocus) Claudio De Capitani / freshfocus

Nach der hektischen Anfangsphase können die St.Galler das Spiel nach und nach unter ihre Kontrolle bringen und immer wieder Chancen herausspielen; Fabian Schubert scheitert aber mehrfach. In der 29. Minute ist der fällige Ausgleich aber Tatsache. Jérémy Guillemenot nimmt einen langen Ball sehenswert mit Oberschenkel an und drischt den Ball unhaltbar in die Maschen. Traumtor. Der Ausgleich ist zu diesem Zeitpunkt völlig verdient. Es spielt nur noch der FCSG. Es dauert aber bis in die Nachspielzeit der ersten Halbzeit, ehe die St.Galler ihre Überlegenheit in Zählbares ummünzen können. Christian Witzig wird im Strafraum von FCSG-Captain Lukas Görtler angespielt. Nach einem Dribbling fasst sich der 21-Jährige ein Herz und erwischt Saipi in der nahen Ecke. Sekunden später pfeift Horisberger zum Pausentee.

Die ersten 45 Minuten und die hohen Temperaturen scheinen Kraft gekostet zu haben. Beide Teams fallen in der Startphase der zweiten Hälfte mit ungewohnt vielen Abspielfehlern auf. Dennoch: Der FCSG hat das Spiel weiter unter Kontrolle, ohne aber irgendwelche Chancen zu kreieren. So überrascht es auch nicht, dass es einen Fehler der Luganesi braucht, ehe die St.Galler wieder gefährlich werden. Die Tessiner wollen aus dem eigenen Strafraum rauskombinieren, was gründlich schief geht: Guillemenot fängt einen Pass ab und wird anschliessend grob von den Beinen geholt. Klares Verdikt: Elfmeter. Görtler schnappt sich den Ball und verwandelt sicher. Die Entscheidung? Mit Nichten!

Trifft per Elfmeter zum 3:1: FCSG-Captain Lukas Görtler. Claudio De Capitani / freshfocus

Nur fünf Minuten später erzielen die Luganesi den Anschlusstreffer zum 2:3. Es ist ausgerechnet Boris Babic, der trifft. Der ehemalige St.Gallen-Stürmer wurde nur Minuten zuvor eingewechselt. Mit einem Schuss aus rund 17 Meter erwischt er Watkowiak. Der FCSG-Goalie wird sich an den Kopf fassen, der wäre haltbar gewesen. Seinen Fehler macht er aber spätestens in der Schlussphase wieder gut. In der 74. Minute zieht Haile-Selassie alleine auf das FCSG-Tor los, kommt aber nicht an Watkowiak vorbei. Und nur eine Minute später rettet der Schlussmann mirakulös gegen Babic. Überragend.

Die Gastgeber lassen sich von den vergebenen Chancen jedoch nicht beirren und drücken weiter auf den Ausgleich. Der FC St.Gallen findet in den letzten 15 Minuten offensiv nicht mehr statt. Sie können dem Druck jedoch standhalten und die Führung über die Zeit retten. Der Lohn: 12 Punkte nach sechs Spielen und die vorübergehende Tabellenführung. Sie sollte für rund zwei Stunden Bestand haben, bis YB Winterthur besiegt hatte und wieder an den Espen vorbeizog.

Nach so einem Treffer kann es nur einen geben: Jérémy Guillemenot. Der Stürmer bringt mit seinem Traumtor die St.Galler wieder zurück ins Spiel und holt auch den Strafstoss zum 3:1 heraus.

Lukas Watkowiak: Note 5,5. Zigis Vertretung ist beim Elfmeter chancenlos. Das 2:3 fällt in seiner nahen Ecke. Was und wie Watkowiak aber sonst pariert, ist Extraklasse: «Mann des Spiels».
Patrick Sutter: Note 4,5. Verursacht den Handspenalty zum 0:1. Postwendend gelingt dem Rheinecker fast der Ausgleich. Gute Laufwege und Zusammenspiele mit Görtler.
Leonidas Stergiou: Note 4,5. Hat viele Bälle und Laufduelle, manchmal ein bisschen zögerlich. Am Schluss mit Krämpfen.
Basil Stillhart: Note 4,5. Ein sicherer Wert in der Innenverteidigung. Beim 2:3 läuft ihm im Rücken Babic davon.
Daouda Guindo: Note 4,5. Solide. Wenig kommt von seiner und über seine Seite. Trifft fast aus 60 Metern Distanz.
Lukas Görtler: Note 5. Der Kämpfer fällt im Zusammenspiel mit Sutter auf. Gibt den Assist zur 2:1-Führung und versenkt den Foulpenalty eiskalt.
Jordi Quintillà: Note 4,5. Technisch perfektes Passspiel. Könnte es ruhig einmal aus der Distanz versuchen.
Christian Witzig: Note 5. Gefällt mit direkten Pässen. Und macht vor der Pause sein erstes Meisterschaftstor für St. Gallen: Nimmt den Ball mit links an, macht den Haken mit rechts, schiesst dann mit links – perfekt.
Chadrac Akolo: Note 4. Traumpass auf Sturmpartner Guillemenot. Beschäftigt die Tessiner zwar, wirkt aber manchmal zu umständlich und ungestüm.
Fabian Schubert: Note 3,5. Aus der Kopfballchance (22.) müsste er mehr machen; nicht das einzige Mal, dass dem so ist.
Jérémy Guillemenot: Note 5. Fällt zweimal auf. Als er sehenswert zum Ausgleich trifft. Und als er auf seine typische Art den Penalty zum 3:1 herausholt.
Randy Schneider: Note 3,5. Kommt für Schubert (59.). Kaum gesehen im Kampfspiel.
Emmanuel Latte Lath: Note 3,5. Für Guillemenot (59.) eingewechselt. Nicht so stark wie gewohnt.
Isaac Schmidt: Note 4. Ersetzt Akolo (63.), hilft emsig. Ab der 70. Minute sind Vallci (für Witzig) wie Karlen (Sutter) damit beschäftigt, den Sieg zu retten.
Benotung: Christian Brägger

Patrick Sutter. Der Aussenverteidiger verursacht einen Elfmeter und fällt im weiteren Verlauf des Spiels lediglich mit Fehlzuspielen und ungenauen Flanken auf.

Über Stefan Horisberger wird nach dem Spiel nicht geredet, ein gutes Zeichen. Der Unparteiische hat das Spiel zu jeder Sekunde unter Kontrolle.

Knapp 30 Minuten vor Schluss gibt es für Boris Babic ein Wiedersehen. Der ehemalige St.Galler wird eingewechselt und trifft mit seiner gefühlt ersten Ballberührung ins St.Galler Tor. Unglaublich.

Es ist heiss im Tessin. Eine willkommene Abkühlung für die St.Galler-Anhänger. Claudio De Capitani / freshfocus

Kein Weg zu weit für die FCSG-Fans. Auch in Lugano unterstützen mehrere hundert Anhänger ihren Herzensverein.

FCSG-Spieler Patrick Sutter:

«Ich wollte nach meinem verschuldeten Elfmeter der Mannschaft etwas zurückgeben und habe viel nach vorne gearbeitet.»

FCSG-Trainer Peter Zeidler:

«Wir hätten uns nicht beklagen können, wenn es am Schluss 3:3 oder 3:4 geheissen hätte. In der letzten halben Stunde haben wir nicht mehr gut gespielt. Wir hatten glücklicherweise einen überragenden Torwart.»

FCL-Trainer Mattia Croci-Torti:

«Wir haben den St.Gallern zwei grosse Geschenke gemacht, wir sind heute selber schuld.»