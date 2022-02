Super League Der Kybunpark, das Kabinett der Kuriositäten: Fünf Geschichten zum 5:1-Schaulaufen des FC St.Gallen gegen Servette Ein bizarrer Spielverlauf, ein seltsamer VAR-Entscheid: Bei St.Gallens Kantersieg gegen Servette häufen sich Seltsamkeiten. Fünf Kapitel, die vom Samstagabend erzählen. Ralf Streule Jetzt kommentieren 13.02.2022, 17.22 Uhr

Fabian Schubert (Mitte) lässt sich nach seinen ersten beiden Meisterschaftstoren für St.Gallen von den Fans feiern. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Es gibt Spiele, da weiss selbst der Gewinner nicht, wie er hat gewinnen können. Und dann noch 5:1? «Zu hoch» sei der Sieg gewesen, sagte Basil Stillhart am Samstagabend. «Viel zu hoch», hätte er ergänzen dürfen. Und gepasst hätte auch: «Kurios.» Als Peter Zeidler nach dem Spiel zu den Mikrofonen schreitet, schüttelt er den Kopf, ist nach dem Rencontre mit Servette frankofon gestimmt. «Complètement fou!» sei dieses Spiel gewesen. «Total verrückt!» – Weil es hin- und herwogte, weil es ausgeglichen war und dennoch so deutlich ausging.

Auch wenn sich die St.Galler den Sieg am Ende verdient hatten und damit ihren Rückrunden-Lauf fortsetzen: Der Abend hatte tatsächlich viele Kuriositäten, Geschichten und Verrücktheiten geboten.

Da wird der FC St.Gallen nach zwei Minuten mit dem 0:1 überrumpelt, und auch danach immer wieder von Servette-Angriffen verunsichert, geht aber mit einem 3:1 in die Pause. Schon dieses Resultat ist eine Kuriosität für sich. Zeidler hat eine Erklärung bereit für den wenig sattelfesten Auftritt zu Beginn: Das Spiel in Carouge habe noch in den Beinen gesteckt. «Fünf Prozent müde heisst halt: hinterherlaufen gegen Servette.» Dennoch habe er die Startformation des Cupspiels mehrheitlich beisammen lassen wollen – um die Automatismen beizubehalten.

Miroslav Stevanovic scheitert am glänzend reagierenden Ati Zigi. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Mühe hatten die Ostschweizer mit hohen Bällen und Pässen in die Schnittstellen. Dass sie dennoch mit 3:1 führten nach 45 Minuten, ist den Servettiens zu verdanken, die Chancen vergaben oder an Ati Zigi scheiterten. Und der eigenen, in dieser Saison neuen Effizienz. Statistiker hatten in der Pause berechnet: St.Gallen hätte bei normaler, durchschnittlicher Chancenauswertung in der Pause auf ein Tor kommen müssen – Servette auf eineinhalb...

Übrigens haben die Ostschweizer einen Super-League-Rekord aufgestellt: 13 Tore in den ersten drei Rückrundenspielen, das gab’s noch nie. Zeidlers Erklärung für die Pausenführung lautete trocken:

«Und dann steht’s halt 3:1 für uns, statt 0:3 gegen uns. Weil wir schöne Tore erzielt haben.»

Lawrence Ati Zigi: Note 5. Rettet in der ersten Halbzeit zweimal stark – und ebnet damit den Weg zum hohen Sieg. Leonidas Stergiou: Note 4,5. Stark sein Pass vor dem Ausgleich, sonst weniger Ideen im Spielaufbau als auch schon. Defensiv sehr umsichtig und ruhig. Basil Stillhart: Note 5,5. Klasseleistung in der Verteidigung nach der Pause. Zuvor etwas Mühe bei hohen Bällen. Fabian Schubert: Note 5,5. Ist der Knoten geplatzt? Starkes Timing bei seinen beiden Toren. Jordi Quintillà: Note 4,5. Sehr umsichtig und fast ohne Fehler. Sein Offensiveinfluss ist aber kleiner als zu besten Zeiten. Jérémy Guillemenot: Note 5,5. Steht zweimal richtig, scheint den Tritt gefunden zu haben. Arbeitet auch defensiv gut mit. Victor Ruiz: Note 5. Flink und ideenreich. Kämpft beherzt um seinen Stammplatz. Beim 1:1 mit guter Einzelleistung. Kwadwo Duah: Note 4. Für einmal agiert er im Abschluss eher unglücklich. Matej Maglica: Note 4. Sein Teileinsatz ist solid. Die ganz kniffligen Aufgaben hat er aber nicht zu lösen. Euclides Cabral: Note 4,5. Startet mit einem Fehler vor dem 0:1, hört mit einem starken Assist beim 5:1 auf. Sein Spiel ist ein Steigerungslauf. Lukas Görtler: Note 5. Antizipiert stark vor dem 2:1. Gute Assists, noch stärkere Balleroberungen. Seine Form steigt. Christopher Lungoyi: Note 3,5. Einige starke Dribblings, doch die Bindung zum Team fehlt. Alessio Besio, Note: 4. Einige gute Vorstösse – aber ohne zwingende Aktionen vor dem Tor. Isaac Schmidt: Note 4,5. Viel Power im Aufbau, vor der Pause aber einige Unaufmerksamkeiten in der Defensivarbeit. Alexandre Jankewitz: Note 4. Einige sehr schöne Kabinettstücklein. Doch wirkt er manchmal nicht ins Spiel eingebunden. Bastien Toma: Note 3,5. Wirkt müde und hat kaum Zugriff aufs Spiel. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Es war Jérémy Guillemenot, der zwei der drei Tore vor der Pause beisteuerte – dank Präsenz vor dem gegnerischen Tor. Immer wieder ist der Servette-Junior gegen sein ehemaliges Team für Geschichten gut. Holt er nicht gerade Rot, trifft er. Doch auch abgesehen von den Toren: Er, der immer mehr zum Bankdrücker verdammt schien, hat einen Sprung nach vorne gemacht. Es ist eine der Geschichten, die seit dem Winter in eine gute Richtung zu laufen scheinen.

Seit der Winterpause gefühlt einen Kopf grösser: der St.Galler Offensivspieler Jérémy Guillemenot (links), getragen vom wiedererstarkten Victor Ruiz. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Fabian Schubert war nach seinem Doppelpack ein gefragter Mann. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Die noch bessere Geschichte schrieb Fabian Schubert, der andere Doppeltorschütze. Mit zwei perfekt getimten Ablenkern ins Tor nach der Pause zeigte er jene Effizienz, die man sich von ihm schon lange erhofft, aber nur im Cup zu sehen bekommen hatte. Die Torpremiere freute ihn mindestens so sehr wie das Publikum, das den Kärtner trotz Torflaute ins Herz geschlossen zu haben scheint. «Eine verrückte Geschichte», sagte Zeidler. «Es war keine einfache Zeit für ihn. Er hat mit viel Enthusiasmus begonnen, hat im Training gezeigt, welche Abschlussqualitäten er hat.» Dennoch habe man seine Frustration gespürt, als der Erfolg ausblieb. «Er kam nicht mehr aus der Talsohle, dann aber frisch aus den Ferien zurück.» Er spürte, dass Schubert wieder Mut gefasst habe, so Zeidler.

«In der Mannschaft passiert etwas, wir rücken sehr eng zusammen.»

Sieben Punkte aus drei Rückrundenspielen; der St.Galler Trainer Peter Zeidler dürfte zufrieden sein. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Dieses Zusammenrücken ist auf dem Feld spürbar und dürfte eine der Erklärungen dafür sein, dass der FC St.Gallen derzeit über sich hinauswächst. Oft werden Teams mental durcheinandergewirbelt, wenn im Winter viel neues Personal auftaucht. In der Ostschweiz läuft das sehr geschmeidig. Mehr noch: Die Neuen scheinen die Bisherigen besser zu machen. Nicht umsonst blühen Guillemenot, Schubert, aber auch ein Lukas Görtler derzeit wieder auf. Ein Quintillà-Effekt? «Ich weiss es nicht», sagt Zeidler.

Es war oft anders: Der Videoschiedsrichter hat derzeit ein Hang zu Entscheidungen für die St.Galler. (Zeidler: «Der VAR war nicht gegen uns.»). Als Stillhart gestern das Bein stehen liess und Diallo darüber stolperte, hätte Sandro Schärer nach 39 Minuten Penalty pfeifen müssen. Der VAR schritt nicht ein. Als Schärer die Szene später am TV sah, entschuldigte er sich bei Alain Geiger. Gut möglich, dass die Servettiens mit einem 2:3 zurückgekehrt wären.

Wie kann man derart unterschiedliche Halbzeiten spielen, wie es Stillhart am Samstag tat? Während er vor der Pause viele hohe Bälle unterlief, war der Innenverteidiger danach so präsent und abgeklärt wie selten, liess reihenweise Angreifer ins Leere laufen, spielte traumwandlerisch schwierigste Pässe. Was war passiert? Eine bessere Absprache zwischen den Verteidigern sei da gewesen, sagte Stillhart.

Der starke Basil Stillhart (rechts) mit blondierten Haaren. Beim Cupspiel in Carouge am vergangenen Mittwoch waren sie noch braun. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Aber vielleicht war es eben auch etwas anderes: Zeidler liess, mit der Führung im Rücken, mit einem 4-3-3 und defensiver spielen, was Tempo aus dem Spiel nahm, die Servettiens vor Probleme stellte. Damit verdienten sich die St.Galler ihren Sieg. Und wer von Zeidler einen Plan B fordert, sieht ihn nun immer deutlicher.

