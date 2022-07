Testspielgegner Captain Günter erklärt den SC Freiburg und dessen Kulttrainer: «Christian Streich sieht in uns den Menschen» Warum ist der SC Freiburg so beliebt? Und weshalb hängen alle an den Lippen von Trainer Christian Streich? Der langjährige Captain der Breisgauer, Christian Günter, gibt einen Einblick in die Aura des Klubs. Und in sein ganz persönliches Leben bis hin zum Nationalspieler, das auch einen Tiefschlag zu verarbeiten hatte. Interview: Christian Brägger Jetzt kommentieren 09.07.2022, 05.00 Uhr

Christian Günter kam mit 13 Jahren zum SC Freiburg – und blieb bis heute. Bild: Imago

Bereits zum 16.Mal bereitet sich der SC Freiburg in Vorarlberg auf die Bundesligasaison vor. Und bestreitet heute ab 15 Uhr in Schruns gegen den FC St.Gallen ein Testspiel. Die Breisgauer gelten als Vorzeigeklub, ihr Trainer Christian Streich ist Kult. Um beide zu erklären, könnte es keinen besseren Gesprächspartner geben als Christian Günter, der langjährige Captain. Wobei bis auf Streich und Ermedin Demirovic (Wechsel zu Augsburg) alle Protagonisten für ein Interview zur Verfügung standen.

Günter ist gelernter Industriemechaniker und wuchs 70 Kilometer von Freiburg entfernt auf. In der C-Jugend schloss er sich als 13-Jähriger dem Verein an, der bekannt ist für seine Nachwuchsarbeit. In der A-Jugend traf er dann auf Streich, bis heute sind sich alle treu geblieben. Der 29-jährige Linksverteidiger hat sechs Länderspiele und am zweitmeisten Pflichtspiele für Freiburg in den Beinen, in der 1.Bundesliga hält er den Klub-Rekord. Den Vater einer Tochter hat auch ein Schicksalsschlag der Freundin und heutigen Ehefrau geerdet.

St.Gallen und der SC Freiburg verloren den Cupfinal. Sie trafen im Elfmeterschiessen gegen Leipzig als zweiter Schütze nicht. Wie sehr nagt der Fehlschuss noch?

Christian Günter: Es kommt immer mal wieder hoch. Die ersten ein, zwei Wochen waren nicht einfach. Im Verein war mir zwar niemand spürbar böse, aber es war schon schwer für mich, weil ich es war, der verschoss. Das tut weh, aber so ist der Fussball, es geht nicht nur aufwärts.

Schwebt die Cupfinalniederlage, die mit Pech verbunden war, noch über dem Klub?

Es ist nicht nur im Fussball so: Relativ schnell werden gewisse Dinge vergessen. Der Final war ein unglaubliches Erlebnis, aber jetzt geht es um neue Aufgaben. Was war, ist vorbei. Dieses Jahr schreibt eine eigene Geschichte.

Was wissen Sie über den FC St.Gallen?

Ich glaube, der Verein hatte kein einfache Saison, es lief nicht alles super. Ermedin Demirovic hat mir immer wieder erzählt, dass er bei St.Gallen eine schöne Zeit gehabt habe. Es ist schade, empfangen wir keinen Schweizer Fussball in Deutschland, sonst würde ich mir sicher ein paar Begegnungen am TV anschauen. Vor allem jene von Amir Abrashi, der bei GC spielt.

2019: Christian Günter zelebriert sein Tor gegen Hoffenheim. Bild: Uwe Anspach/AP

Sie laufen seit 16 Jahren für Freiburg auf. Warum kam es nie zu einem Wechsel?

Ich fühle mich hier sehr wohl. Und es ist meine Heimatregion, ich bin sehr nahe bei meiner Familie. Aber das wichtigste für mich war immer dieses Gefühl: Dass ich in jedem Jahr spüre, mich steigern zu können. Als dann vielleicht einmal die Frage auftauchte, ob ich eine Veränderung oder neue Inputs brauche, bin ich stets wieder zu diesem Gefühl gekommen. Und ich habe es von Freiburg aus ja in die Nationalelf geschafft, habe also vieles richtig gemacht.

Hat man als Linksverteidigers mit einem linken Fuss einen grösseren Markt?

Als ich Profi wurde, hat mir das sicher geholfen. Ich glaube aber nicht, dass der Markt grösser ist, denn der linke Fuss allein bringt nicht so viel. Es geht letztlich nur um Leistung.

Sind Sie eine Klublegende. Wie Francesco Totti bei der Roma oder Paolo Maldini oder Milan.

Die Klubtreue haben wir gemeinsam, aber die beiden haben schon die bedeutend grössere Erfolge gefeiert, nur schon deswegen möchte ich mich nicht vergleichen. Aber wer weiss, was die Zukunft bringt. Vielleicht schaffen wir es dereinst, den Titel zu holen, den wir dieses Jahr verpasst haben.

Freiburg ist als Klub gewachsen. Kann man als Fussballer hier reich werden?

Überall in der Bundesliga verdient man sehr, sehr viel Geld. Wenn man damit umgehen kann, reicht es auch beim SC Freiburg. Der Verein hat sich natürlich entwickelt, und es ist schon so, dass Spieler hierbleiben, die vor fünf, sechs Jahren noch weggegangen wären.

Der gute Lohn entschädigt ja auch für all die Entbehrungen. Es heisst, Sie hätten früher gerne mehr gefeiert.

Als ich jung war, war es schon schwer, wenn meine Jungs gefeiert haben, auf Hochzeiten waren, Ausflüge machten und mir dann Bilder schickten. Aber es war halt so, weil ich ein Ziel vor Augen hatte: Ich wollte irgendwann da oben landen, auch wenn ich nie der talentierteste Fussballer war.

Seit der A-Jugend ist Trainer Christian Streich Ihr ständiger Begleiter. Wie tickt er?

Ich muss ihn gar nicht beschreiben, weil das Bild, das er in der Öffentlichkeit abgibt, total authentisch ist. Er ist sehr menschlich, steckt viel Energie in die Arbeit. Aber es gibt für ihn nicht nur Fussball, es zählt auch das ganze Drumherum. So ist es auch mit uns Spielern, er sieht in uns nicht nur den Profi, sondern auch den privaten Menschen.

Streich fasziniert, ist bodenständig, pointiert, politisch, hat auch kauzige Züge.

Wenn man so lange zusammenarbeitet, kennt man sich auswendig. Natürlich ist er mal anders, er ist unser Chef und muss manchmal auf den Putz hauen. Das kann unangenehm sein. Aber die Wahrnehmung stimmt schon. Man kann mit ihm über alles reden, wenn man das möchte, er fragt auch nach. Es ist schön zu sehen, dass er derselbe Mensch geblieben ist wie vor zwölf Jahren. Das ist nicht selbstverständlich, der Druck in diesem Geschäft ist extrem.

Es gibt Trainer wie José Mourinho, die laden bewusst Druck auf sich, um ebendiesen vom Team zu nehmen. Und Streich?

Vor allem ist er ein Typ, der zuerst bei sich selbst anfängt. Habe ich alles getan, habe ich Fehler gemacht, war das alles richtig?

Duzen Sie sich?

Bei mir geht das hin und her. Ich darf ihn duzen, ich kenne ihn ja ewig, aber hin und wieder lande ich beim Sie. Eigentlich sage ich ihm einfach: Du, Trainer.

Christian Streich trainiert die erste Mannschaft des SC Freiburg seit Anfang 2012. Bild: Tom Weller/AP

Politisch hat Streich auch abgefärbt. Ihre Captainbinde ist regenbogenfarben.

Das war eine Initiative des Vereins. Alle Mannschaften des SC machen das. Das Thema ist ja leider immer wieder da, Rassismus, Schwulenfeindlichkeit. Es ist nur ein kleines Zeichen und soll zeigen, dass man stets wieder aufsteht gegen diese Dinge.

Können Sie das Phänomen «SC Freiburg» erklären?

Der Verein verkörpert so vieles, das mir auch persönlich wichtig ist. In der Jugend zählt die Schule, man soll das Bestmögliche herausholen, der Fussball steht an zweiter Stelle, weil es auch ein Leben ohne gibt. Im Verein will sich keiner in den Vordergrund stellen, es geht ums grosse Ganze. Es geben hier so viele Menschen alles für Mannschaft und Klub: Das ist das grösste Erfolgsgeheimnis des SC.

Hat sich die Aura des Vereins verändert mit dem Bezug des neuen Stadions?

Für mich nicht. Natürlich wächst der Verein, die Philosophie besteht aber weiter. Es werden nur Spieler geholt, die hierher passen. Der SC hat seinen Weg nie verlassen und kann auch mit derselben Identität wachsen. Aber natürlich ist es ein schmaler Grat. Man will sich gewiss etablieren, auf der anderen Seite gibt es finanzstärkere Klubs, und ihren Weg muss man ein stückweit mitgehen. Dennoch können wir wachsen, auch ohne die Bodenständigkeit zu verlieren. Und ohne dabei wie andere Vereine einen Grossinvestor hinzuzuziehen.

Wie lautet heuer das Ziel?

Wir haben heuer eine Dreifachbelastung, sind uns das nicht unbedingt gewohnt. Zudem ist WM im Winter, ab September haben wir acht oder zehn englische Wochen hintereinander. Es wird eine harte Zeit, schön wäre es, wenn wir in sämtlichen Wettbewerben überwintern.

Apropos WM: Wie sehen Sie Ihre Nationalteamkarriere?

2014 hatte ich als 20-Jähriger erstmals einen Einsatz. Aber ich konnte das gut einschätzen, weil die Dortmunder und Münchner nicht kamen. Ich war also nicht wirklich Nationalspieler. Zur EM 2021 habe ich dann nach langer Zeit die Chance bekommen, dabei zu sein. Das hat mich unglaublich gefreut, wenngleich ich nicht spielte. Auch bei Hansi Flick war ich schon mal dabei. Ich will es ihm für die WM nun so schwierig wie möglich machen, auf mich zu verzichten.

Sie verkörpern Freiburgs Werte, sind ein Vorzeigespieler. Und reflektiert. Hat das auch mit dem Schicksal der Ehefrau zu tun?

Es ist das Gesamtpaket, meine Eltern, ihre Erziehung, ich lebe sehr bodenständig, die Lebenserfahrung. Man entwickelt sich ja. Ausserhalb des Fussballs war der Lymphknotenkrebs meiner Freundin und heutigen Frau ein Ereignis, das mich absolut geerdet hat: Es gibt viel wichtigere Dinge. Ich kann also in gewissen Situationen gelassen bleiben.

Wie geht es ihr heute?

Eine solche Erkrankung bringt einen Rattenschwanz mit sich und birgt Probleme. Sie hat noch ihre Baustellen, sie hat ja immer noch einen Tumor im Kopf, der zum Glück gutartig ist. Aber im Grossen und Ganzen geht es ihr gut. Und ich bin sehr stolz, wie sie es mit unserer Tochter macht. Der Arzt hatte uns damals nach der Diagnose gesagt, dass wir auf uns achten müssen, viele Beziehungen daran scheitern würden. Aber wir haben uns zusammengerauft, durchgeboxt und sind jetzt stärker.

