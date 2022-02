FC St.Gallen «Stop War», ein voller Kybunpark und überzeugende Ostschweizer: Der FCSG fährt die Punkte 11, 12 und 13 in der Rückrunde ein Der FC St.Gallen hat einen Lauf. Er lässt den Grasshoppers aus Zürich keine Chance und gewinnt unaufgeregt und sicher mit 2:0. Tim Naef Jetzt kommentieren 27.02.2022, 16.47 Uhr

Ein vertrautes Bild in der Rückrunde: Die Mannschaft des FC St.Gallen am Jubeln. Bild: Keystone

Gutes, aber kein überragendes Spiel mit einem verdienten FC St.Gallen als Sieger. Spielnote: 5

8. Minute, Julian von Moos : Das sah einstudiert aus. Victor Ruiz schlägt die Ecke flach in den Strafraum, Kwadwo Duah lässt durch. Bastien Tomas Schuss wird noch geblockt, der Abpraller landet aber direkt vor von Moos, welcher den Ball über die Linie drücken kann.

: Das sah einstudiert aus. Victor Ruiz schlägt die Ecke flach in den Strafraum, Kwadwo Duah lässt durch. Bastien Tomas Schuss wird noch geblockt, der Abpraller landet aber direkt vor von Moos, welcher den Ball über die Linie drücken kann. 66. Minute, Kwadwo Duah: Wieder fällt das Tor nach einem Eckball. Matej Maglica setzt sich im Kopfballduell durch. GC-Goalie Moreira kann noch in Extremis retten, gegen den Nachschuss von Duah ist er aber machtlos.

Vor dem Spiel stellt sich die Frage, ob der FCSG an die Leistungen der ersten vier Rückrundenspiele anknüpfen kann. FCSG-Coach Peter Zeidler muss sich zumindest etwas einfallen lassen. Denn nebst den bekannten Abwesenden Jordi Quintillà (rotgesperrt) und Alessio Besio (gelbgesperrt) fehlen auch Basil Stillhart (Probleme mit dem Sprungelenk) und Captain Lukas Görtler (Grippe). Die Antwort kommt prompt. Nach nicht einmal acht Minuten führen die St.Galler mit 1:0. Neuzugang Julian von Moos steht nach einer Ecke goldrichtig und hat keine Mühe, seine Farben in Führung zu bringen.

David von Moos lässt sich nach dem 1:0 feiern. Bild: Keystone

Auch in der Folge merken die Zuschauer nichts von den fehlenden Stammkräften. Zwar haben die Grasshoppers gleich im Anschluss die Chance auf den Ausgleich, insgesamt verteilen sich die Spielanteile aber gleichmässig auf beide Mannschaften. Nach einer hektischen Startphase beruhigt sich das Spiel zusehends, die Chancen werden weniger. Der FCSG überlässt den Zürchern die Spielgestaltung, steht hinten aber sicher und kann immer wieder gefährliche Konter fahren.

Fünf Minuten vor der Pause hätte es dann auch 2:0 stehen müssen. Die St.Galler spielen sich sehenswert in den Strafraum. Duah sieht den völlig freistehenden Jérémy Guillemenot. Dieser schafft es aber nicht, alleine aus sieben Metern den Ball aufs Tor zu bringen.

Guillemenot lässt nach der Pause Chancen liegen

Nach der Pause machen als erstes die Auswärtsfans von sich reden. Nach mehreren Pyros zünden sie auch noch eine Knallpetarde. Unnötig. Der FCSG hat derweil die erste gute Chance in der zweiten Hälfte. Toma kann einen Ball noch kurz vor der Grundlinie zur Mitte bringen. Guillemenot setzt sich gegen die GC-Verteidigung durch und köpfelt den Ball nur knapp am Tor vorbei. Wenige Minuten später muss Guillemenot zum wiederholten Mal sein Tor machen. Nach einer Ruiz Flanke scheitert er aus gefühlt 10 Zentimern wiederum mit dem Kopf. Zu seiner Verteidigung: Die Parade von GC-Goalie André Moreira ist Weltklasse.

Schwalbe statt Torjubel: Schiedsrichter Stefan Horisberger zeigt Jeremy Guillemenot nach seiner verpassten Torchance den gelben Karton. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

Guillemenots nächste Aktion ist dann alles andere als Weltklasse. Nach einem Zuspiel von Toma kann er halblinks allein aufs gegnerische Tor laufen. Anstatt den Abschluss sucht er aber den Penalty; und das auch noch ungestüm. Das durchschaut auch Schiedsrichter Stefan Horisberger und zeigt dem FCSG-Stürmer zurecht die gelbe Karte für seine Schwalbe.

Duah hat einen Lauf

Der FC St.Gallen hat in der zweiten Hälfte das Spiel vollkommen im Griff. Die Gäste kommen nicht mehr gefährlich vor das Tor von Lawrence Ati Zigi. Und in der 66. Minute schaffen es die St.Galler die Überlegenheit auch in ein Tor umzumünzen. Duah steht nach einer Rettungstat des GC-Goalies goldrichtig und hat keine Mühe sein neuntes Saisontor zu erzielen.

Kwadwo Duah erzielt gegen die Grasshoppers seinen neunten Saisontreffer. Bild: Keystone

Die Grasshoppers können in der Folge nicht mehr reagieren. Nach dem 2:0 ist die Gegenwehr der Gäste komplett gebrochen. Die Ostschweizer verwalten den Vorsprung gekonnt und sind dem dritten Treffer deutlich näher als GC dem Anschlusstreffer.

Die St.Galler Eckbälle. Beide Tore fallen nach einem Corner. Das Erste nach einer einstudierten Variante, das Zweite wegen der Kopfballstärke Maglicas.

Jérémy Guillemenot. Es hätte sein Spiel werden können. Bis zu seiner Auswechslung läuft er unermüdlich, schafft es aber nicht aus aussichtsreichsten Positionen ein Tor zu erzielen. Nach der Pause versucht er einen Penalty zu schinden und sieht folgerichtig die gelbe Karte.

«STOP WAR»

So schön der heutige Nachmittag auch ist, das aktuelle Weltgeschehen geht auch nicht am Schweizer Fussball vorbei. Mit einem Statement der FCSG-Spieler und einem stehenden Stadion protestierte der gesamte Kybunpark gegen den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine.

Claudio Thoma / freshfocus

Zehn von zwölf möglichen Punkten in der Rückrunde und perfektes Wetter bedeuten in der Ostschweiz automatisch Fussball-Euphorie. Der Kybunpark ist mit 18'861 Zuschauern ausverkauft. So macht Fussball Spass:

Der ausverkaufte Kybunpark vor dem Spiel. Video: Daniel Walt

Über Schiedsrichter Stefan Horisberger wird nach dem Spiel nicht gesprochen. Gutes Zeichen für den Unparteiischen.

Torschütze zum 1:0, Julian von Moos:

«Ich bin einfach nur glücklich, dass ich mein erstes Tor für den FCSG vor den eigenen Fans erzielen konnte.»

FCSG-Trainer Peter Zeidler:

«Mehr als der Sieg freut mich heute der Nachmittag mit unseren tollen Fans.»

«Wir haben leidenschaftlich gekämpft und verdient gewonnen. »

GC-Trainer Giorgio Contini:

«Der Sieg der St.Galler ist verdient. Sie waren heute das bessere Team.»