St.Gallens nächster Gegner Vor dem Gastspiel des FCSG in Lugano: Ziegler kennt den Zeidler-Fussball Der Lugano-Verteidiger ist mit 35 Jahren noch immer ein sicherer Wert. Nach der Karriere möchte er Trainer werden – inspirieren lässt er sich dabei auch vom St.Galler Coach. Die Ostschweizer spielen am Sonntag in der dritten Meisterschaftsrunde im Tessin. Peter Birrer 06.08.2021, 05.00 Uhr

Luganos Reto Ziegler im Spiel gegen den FC Zürich. Bild: Alessandro Crinari/ Keystone

Eigentlich besteht seine Kernaufgabe darin, gegnerische Stürmer zu stoppen und mitzuhelfen, Tore zu verhindern. Aber manchmal wird aus dem Verteidiger ein Stürmer. Weil er Lust hat. Und auch: genügend Luft, die ihm ermöglicht, viel unterwegs zu sein. Reto Ziegler sagt: «Mein Körper hält der Belastung stand.»

Dafür hat er immer schon Zusatzschichten eingelegt, vor allem in spielfreien Phasen. «Das ist mein Rezept», sagt er, «ich achte sorgfältig auf meine Gesundheit und die Physis. Mir ist bewusst: Wenn ich immer noch mithalten will, muss ich bereit sein, viel in die physische Verfassung zu investieren.»

Nach Lugano muss nicht unbedingt Schluss sein

Neulich erzielte er bei Fitnesstests Werte, mit denen er in Luganos Mannschaft zu den Besten gehörte: geringer Fettanteil, hohes Laufvermögen. Dabei ist Ziegler wahrlich kein Jungspund mehr. Mit 35 Jahren nähert er sich dem Ende seiner Karriere als Spieler, wobei er sich nicht sagt, dass nach Lugano Schluss sein wird. Sein Vertrag im Tessin läuft bis 2023, «und was dann sein wird… schauen wir».

Das, was er täglich tut, ist für ihn immer noch ein Vergnügen. Solange das so ist und er nicht regelmässig von Gegnern überlaufen wird, sieht er keinen Anlass, abzutreten.

Zieglers weite Reise

In seinem beruflichen Leben ist Ziegler weit herumgekommen. Er lernte in Hamburg die Bundesliga kennen, bei Tottenham und Wigan die Premier League, bei Sampdoria Genua und Sassuolo die Serie A. Er machte einen Abstecher nach Russland (Lokomotive Moskau) und in die Türkei (Fenerbahce). 2018 verabschiedete er sich für drei Jahre in die USA (Dallas).

Und jetzt also ist der 35-fache Nationalspieler, der mit 19 Jahren sein erstes Länderspiel bestritt, im Süden der Schweiz gelandet. Der zweifache Familienvater schätzt die hohe Lebensqualität, er mag die klimatischen Bedingungen. Er sagt:

«Es fühlt sich sehr gut an, regelmässig bei Sonnenschein zu trainieren.»

Sein neuer Chef in Lugano heisst Abel Braga, der 68-jährige Brasilianer hat eine Laufbahn bei vielen Vereinen hinter sich und ersetzte in diesem Sommer Maurizio Jacobacci.

Luganos neuer Trainer Abel Braga. Bild: Salvatore Di Nolfi/Keystone

Nicht, dass Jacobacci wegen Erfolglosigkeit gehen musste, gewiss nicht. Sein Pech war, dass Präsident Angelo Renzetti den Vertrag nicht verlängern wollte, weil er den Klub verkaufen und die Besetzung des Trainerpostens dem neuen Eigentümer überlassen wollte.

Renzetti glaubte auch, endlich einen geeigneten Abnehmer gefunden zu haben. Nur: Die angeblichen Investoren, der Brasilianer Thyago Rodrigo de Souza und der Italiener Giammarco Valbusa, waren nicht in der Lage, das nötige Geld aufzubringen.

Darum endete die Posse mit der sofortigen und vorläufigen Rückkehr von Renzetti. Nun stünde ein neuer Käufer bereit, eigentlich – aber um das Geschäft zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen, scheint noch einiger Aufwand nötig zu sein (siehe unten).

Mit Zeidler bei Sion

Die heftigen Turbulenzen auf Führungsebene gehen nicht spurlos an der Mannschaft vorbei. «Das ist in der Kabine natürlich ein Thema», sagt Ziegler. Trotzdem muss für die sportliche Belegschaft das Tagesgeschäft Super League Priorität haben.

Nach dem 0:2 zum Auftakt gegen Zürich folgte am vergangenen Sonntag ein 2:0 bei Servette, und Ziegler hatte seinen Spass daran, wie der Trainer spielen liess: offensiv, mutig, «Braga legt Wert auf viel Ballbesitz».

Peter Zeidler, Trainer FC St.Gallen Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Nun kommt der FC St.Gallen ins Cornaredo und mit ihm ein alter Bekannter von Reto Ziegler: Trainer Peter Zeidler. Die beiden lernten sich in ein paar gemeinsamen Monaten bei Sion ab August 2016 kennen und schätzen. «Ich möchte selber einmal Trainer werden», sagt Ziegler, «und ich werde mich dabei von Zeidler inspirieren lassen. Von ihm habe ich damals einiges lernen können.» Und weiter:

«Nach einem Ballverlust die Hände verwerfen und stehen bleiben – das ist etwas, das er überhaupt nicht gerne sieht. Seither kommt das bei mir auch nicht mehr vor.»

Ziegler kennt den Zeidler-Fussball und stellt sich entsprechend auf einen anstrengenden Sonntagnachmittag ein. «Gegen die St.Galler muss man viel rennen», sagt er, «sie gewähren dem Gegner kaum eine Verschnaufpause.»

Aber eben: Das mit der Luft, das sollte für Reto Ziegler ja kein Problem sein. Auch mit 35 nicht.