St.Gallen spielt gegen Basel vor einer Mini-Zuschauerkulisse: «Die Verbindung zwischen Fans und dem Klub darf nicht gekappt werden», sagt Präsident Matthias Hüppi. Nach dem Bundesratsentscheid ist klar: Der FC St.Gallen darf bis auf Weiteres nur noch 50 Zuschauer ins Stadion lassen. Davon betroffen ist auch das Spiel gegen Basel am kommenden Sonntag. «Die finanziellen Herausforderungen werden damit grösser», sagt Präsident Matthias Hüppi. Auf eine zweite Solidaritätswelle der Saisonabonnenten dürfe der Klub nicht hoffen. Ralf Streule 28.10.2020, 18.58 Uhr

Matthias Hüppi: «Wir könnten das Schutzkonzept bei einer Beruhigung der Lage jederzeit aus der Schublade ziehen.» Marc Schumacher / freshfocus

Der Bundesrat hat am Mittwoch klare Verhältnisse geschaffen. 50 Zuschauer werden ab sofort und bis auf Weiteres an Fussballspielen höchstens erlaubt sein. So auch beim FC St.Gallen im Kybunpark, wo am Sonntag der FC Basel gastiert. Die Begeisterung hält sich bei Präsident Matthias Hüppi naturgemäss in Grenzen. «Die finanziellen Herausforderungen werden für uns damit grösser.» Den Entscheid könne und wolle er aber nicht beurteilen.