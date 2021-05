FCSG: Im Cupfinal könnten diese elf Spieler auflaufen

Startaufstellung 11 Spieler für den Cupsieg: Das ist das Team für den Triumph des FC St.Gallen am Pfingstmontag Der FC St.Gallen könnte am Montag in dieser Formation im Final gegen Luzern antreten. Die Sehnsucht lebt, die Hoffnung auch, also, auf geht's!

Christian Brägger 22.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vorne links: Thody Élie Youan

Der flinke Youan könnte sich die Dinge so denken: «Ich habe gelitten während meiner Corona-Erkrankung, nun bin ich formstark zurück, habe mit zwei Toren und zwei Assists mithelfen dürfen, meinen Klub zu retten. Da kann es allen egal sein, wie ich meine Haare trage. Und jetzt, wo mich St.Gallen definitiv übernommen hat, bin ich dankbar, starte durch. Vive la France, vive grünweiss!»

Vorne rechts: Junior Adamu

Na ja, Interviews geben, das muss Adamu weiterhin üben, noch schlägt die stets gute Laune seinen Worten ein Schnippchen. Wen er aber nicht mehr trainieren muss, weil man ihn einfach hat: den Torinstinkt. Die Leihgabe von Salzburg bereichert die Ostschweizer, mit Treffern und dem Wesen. Ach ja, gegen wen erzielte der 19-Jährige sein erstes Tor für St.Gallen? Richtig, gegen Luzern.

Hinter den Spitzen: Victor Ruiz

Ruiz wird Kumpel Quintillà nach diesem Spiel vermissen. Und ein letztes Mal versuchen, dem Landsmann zu zeigen, was für ein kongenialer Teamgefährte er war. Die Penaltys hat Ruiz schon übernommen (er verwertet sie), das schnelle Spiel ist Seins, die Technik, manchmal der eine oder andere Geniestreich. Gegen Luzern wird es seine Aufgabe sein, die Spitzen mit vertikalen Bällen zu füttern.

Mittelfeld rechts: Lukas Görtler

Die Eigenen mögen ihn, der Gegner nicht – Görtler ist für die Luzerner, was Pascal Schürpf für die St.Galler ist. Gerade im Cupfinal ist «Luki» für die Ostschweizer dank Kraft, Kampf, der Pässe und der Routine unbezahlbar: Ein Braveheart, wie es Sportchef Sutter fordert. Nach dem Vizemeistertitel könnte der Deutsche hier nun sein Wirken vergolden. Er würde es mit Bier, viel Bier feiern.

Mittelfeld links: Basil Stillhart

Mach’s noch einmal, Basil! Wunschdenken, ein solches Tor wie im Halbfinal gegen Servette wird Stillhart eher nicht erneut gelingen. Und doch könnte Luzern-Goalie Müller etwas vorsichtiger sein, wenn der Sirnacher in die Nähe seines Tores kommt – man weiss ja nie. Zudem: Die physische Präsenz hilft, dagegen zu halten und die eher spielstarke Celestini-Elf an Angriffen zu hindern.

Mittelfeld zentral: Jordi Quintillà

Nach drei Jahren verlässt der Spanier den FC St.Gallen. Sein Engagement war eine Erfolgsgeschichte, er kam aus dem Niemandsland, wurde ein Leader, und geht nun: zum FC Basel. Für den Captain wäre der Cupsieg das grösste Abschiedsgeschenk, und er selbst kann sehr viel dazu beitragen: mit seiner Ruhe, mit seinen Freistössen, mit seiner Spielintelligenz. Also Jordi, auf ein letztes Mal!

Innenverteidigung links: Betim Fazliji

Ein Rebsteiner gewinnt den Cup! Auf der Birkenau würden sie ihm wohl keine Statue errichten, aber für beide, Spieler wie den Rheintaler Fussballklub, wäre es eine Wahnsinnsschlagzeile. Fazliji ist zweikampf- und kopfballstark, lässt sich nichts gefallen, teilt aus. Und spielt einen guten ersten Ball. Das Rezept in Bern? Der 22-Jährige muss einfach die schnellen Luzerner Stürmer im Zaum halten.

Hinten links: Euclides Cabral

Es ist leider davon auszugehen, dass Miro Muheim infolge seiner Oberschenkelverletzung nicht von Anfang an spielen kann. Also laufen Cabral oder Boubacar Traorè als Linksverteidiger auf, mit Vorteilen für Cabral, den in seinen Auftritten Licht und Schatten begleiten. Viel Licht ist heute gegen Luzern gefordert. Dass er es findet und dem Team guttut, hat der Wirbelwind mehrfach bewiesen.

Innenverteidigung rechts: Leonidas Stergiou

Es geht ob seiner 83 Wettbewerbsspiele für St.Gallen gerne vergessen: Mit 19 Jahren ist Stergiou noch immer das Nesthäkchen dieses Teams – dabei tritt er in der Innenverteidigung auf wie ein alter Haudegen. Seinen Speed wird es gegen die flinken Luzerner Stürmer brauchen im womöglich letzten Spiel für die Ostschweizer – die Hand am Kübel, es wäre ein schöner Abschied.

Hinten rechts: Nicolas Lüchinger

Es war einmal ein Oberrieter Bub, der hatte viel Fussball im Kopf. Er fand zum FC St.Gallen, bald zog er weiter, ehe er nach einem verlorenen Cupfinal mit Sion zurückfand. Es folgten Rückschläge mit vielen Verletzungen. Doch der Verteidiger, nun 26-jährig, kämpfte sich zurück, auch wenn er dem Körper viel mehr Sorge tragen muss. Der Cupsieg wäre gerade für «Lüchi» wie ein Märchen.

Im Tor: Lawrence Ati Zigi

Vielleicht erzählt Zigi dereinst in der ghanaischen Heimat seinen Kindern, Enkeln und Ur-Enkeln, wie er an einen geheimnisvollen, grünweiss geprägten Ort in Europa fand, Publikumsliebling wurde und Volk wie Mitspieler mit Paraden entzückte. Und dann an einem heiligen Montag einen silbernen Pokal in die Höhe streckte – und ihm Luzern-Goalie Müller zu einer starken Leistung gratulierte.

Die FCSG-Ersatzbank Lukas Watkowiak: Hoffentlich braucht es ihn nicht

Boris Babic: Ein Jokertor zum Sieg, das wär's

Jérémy Guillemenot: Der Penaltyherausholer, warum nicht jetzt?

Kwadwo Duah: Der beste Torschütze kommt von der Bank

Boubacar Traorè: Falls es gilt, mit Technik neuen Schwung zu bringen

Tim Staubli: Neuer Drive, wenn die anderen nicht mehr rennen mögen

Yannis Letard/Musah Nuhu: Einer des Duos räumt die hohen Bälle weg