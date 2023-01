So startet der FC St.Gallen in den zweiten Teil der Meisterschaft

Start ins 2023 Vertragsverlängerung mit Zeidler, Transfergerüchte und ein volles Stadion: So startet der FCSG in die zweite Meisterschaftshälfte Fans und Klub freuen sich auf das Jahres-Auftaktspiel vom Sonntag im Kybunpark gegen den FC Basel. Zu reden geben vor dem Start die Vertragsverlängerung von Peter Zeidler, mögliche Neuzugänge und ein neuer Ausrüster. Was es vor dem Startspiel sonst noch zu wissen gilt. Ralf Streule und Christian Brägger Jetzt kommentieren 21.01.2023, 05.00 Uhr

Trainer Peter Zeidler und der FC St.Gallen bleiben sich bis 2027 treu. Bild: Reto Martin

Es ist ein dicht gedrängtes Programm: Bis im Mai wird der FC St.Gallen 20 Meisterschaftsspiele absolvieren. Dazu kommen, sofern es nach dem Gusto der Ostschweizer läuft, mehrere Cupspiele. Am Sonntag um 16.30 Uhr startet das Team von Peter Zeidler im wohl ausverkauften Kybunpark gegen Basel in den zweiten Teil der Meisterschaft. Das sind die wichtigsten Informationen vor dem Start.

An der Medienkonferenz vom Freitagmittag sitzt nicht nur der Trainer Peter Zeidler auf dem Podium, sondern auch Präsident Matthias Hüppi und Sportchef Alain Sutter. Meist ist das ein Hinweis darauf, dass es Gewichtiges zu vermelden gibt. Tatsächlich: Der Klub setzt ein weiteres Zeichen für die Zukunft und hat den Vertrag mit Zeidler um zwei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2027 verlängert.

Präsident Matthias Hüppi: «Peter Zeidler ist der ideale Trainer für den FC St.Gallen.» Bild: Reto Martin

Hüppi schwärmt von Zeidlers «Identifikation mit dem Klub und der Region» und sagt: «Er ist der ideale Trainer für den FC St.Gallen und der FC St.Gallen mit seinem Umfeld ist wohl der ideale Klub für ihn.» Der Kontrakt wurde während des Trainingslagers in Spanien unterzeichnet. Auch Sutter zeigt sich hocherfreut und fügt mit Augenzwinkern an: «Ich freue mich, in meiner Amtszeit wohl nicht mehr auf Trainersuche gehen zu müssen.» Was die andere Frage aufwirft: Wird Sutter, der 2020 wie Zeidler einen Fünfjahresvertrag unterschrieben hatte, ebenfalls verlängern? Hüppi: «Das wird sicher ein Thema sein, das uns beschäftigen wird. Wir werden uns aber die nötige Zeit nehmen.»

Über zehn Jahre war es so: Der Sportartikelhersteller Jako rüstet den FC St.Gallen aus. Auf die neue Saison wechseln die Markenlogos und Puma kommt vorerst für vier Spielzeiten zum Handkuss. Das muss man so bezeichnen, weil der FC St.Gallen, Fanbasis inklusive, zu einer attraktiven Adresse geworden ist. Puma, Ausrüster des Schweizer Nationalteams, in der Super League aber ohne Klub, gab die beste Offerte ab auf die Ausschreibung der Ostschweizer und stattet künftig die Profis, die Frauenequipe sowie den Nachwuchs mit Trikots und Trainingsbekleidung aus. Zudem ist es das Ziel, einen Fanshop in der Stadt aufzutun, in dem man sich vor allem mit Produkten der Grünweissen eindecken kann.

Der Abgang des linken Aussenverteidigers Daouda Guindo zurück zu RB Salzburg schmerze, sagt Sutter. Zumal er eine starke Hinrunde gezeigt habe. Mit Michael Kempter und Isaac Schmidt seien aber Optionen da. Wegen Verletzungen noch nicht bereit sind Patrick Sutter und Randy Schneider. Am meisten Sorgen bereitet die Situation in der Offensive, wo nebst dem langzeitverletzten Fabian Schubert auch Emmanuel Latte Lath und Julian von Moos verletzt ausfallen. Dass man für die intensive Rückrunde noch nach Offensivspielern suche, liege deshalb auf der Hand, sagt Sutter. Gerüchte in französischen Medien von möglichen Zuzügen aus der Ligue 1 kommentiert er aber nicht. Die Rede ist von Monacos Willem Geubbels oder Bradley Barcola, bei Lyon unter Vertrag. Besonders bei Geubbels sollen gemäss Onlinemeldungen die Verhandlungen fortgeschritten sein. Der 21-jährige Franzose war ein hochgelobtes Talent, das 2018 für 20 Millionen Euro von Lyon zu Monaco wechselte, dann aber durch Verletzungen zurückgebunden wurde und zuletzt im Ligue-1-Klub fast ohne Spielpraxis blieb.

Sportchef Alain Sutter: Zu möglichen Neuzugängen aus Frankreich gibt es von ihm keine Aussagen. Bild: Reto Martin

Der FC Basel hat eine unruhige Winterpause hinter sich. Das mag mit dem fünften Zwischenrang zu tun haben – was in keiner Weise den Ansprüchen des ehemaligen Ligadominators genügt. Dazu kommt eine gewisse Verunsicherung auf organisatorischer Ebene. Die Führung um David Degen geriet zuletzt auf Konfrontationskurs mit Fans und Vereinsmitgliedern, es geht um finanzielle Belange. Als Saisonziel wurde im Winter der zweite Platz ausgegeben. Der Druck für Trainer Alex Frei bleibt gross. Ein Sieg in St.Gallen würde einiges entspannen.

Wegen der ausserordentlichen WM kam die Winterpause viel früher für den FC St.Gallen. Nach etwas mehr als drei Wochen Ferien nahm die Mannschaft am 12. Dezember den Trainingsbetrieb wieder auf. Sutter sagt: «Ich glaube, wir haben das gut gelöst. Es wird sich weisen, wer es am besten gemacht hat.» Die Teams der Super League wählten nämlich unterschiedliche Wege. Basel beispielsweise trainierte trotz der WM-Pause drei Wochen lang voll weiter und bestritt in dieser Phase sogar zwei Testspiele. Danach gab es drei Wochen Weihnachtsferien, ehe das Team am 2.Januar wieder ins Training einstieg und sich den letzten Schliff in Marbella holte.

Zyniker werden sagen: Rechtzeitig mit dem Super-League-Start kommt der Schnee. Was die Bedingungen auf dem Kybunpark-Rasen angeht, ist Hüppi aber trotz winterlicher Bedingungen zuversichtlich. «Es wird kalt, aber die Crew ist bereit. Sollte es noch einmal schneien, schaufeln wir am Sonntag halt ab 8 Uhr den Kybunpark frei, damit das Spiel stattfinden kann.»

Bereits am Freitag waren 18500 Tickets verkauft, das Stadion dürfte trotz Kälte ein weiteres Mal ausverkauft sein. «Berührend» sei das, sagt Hüppi. In der Winterpause seien 500 weitere Saisonabos verkauft worden. Es dürften mittlerweile weit über 11000 Abobesitzerinnen und -besitzer sein. Was die Frage aufwirft, ob irgendwann die Abo-Zahl begrenzt wird, damit an der Tageskasse noch genügend Tickets erhältlich sind. «Ein Luxusproblem», sagt Hüppi. Noch sei es nicht soweit. Was sich ändern könnte, wenn kommende Spielzeit noch mehr Saisonabos verkauft werden.

Mögliche FCSG-Formation:

Zigi; Stillhart, Stergiou, Maglica, Schmidt; Görtler, Quintillà, Witzig; Alves; Akolo, Guillemenot.

