FCSG-Trainer Peter Zeidler nach dem knappen Sieg gegen Thun: «Wer glaubt, der FC St.Gallen bezwinge den FC Thun einfach so, versteht wenig von Fussball» Der FC St.Gallen führt gegen Thun nach 42 Minuten 3:0, muss aber bis in die Nachspielzeit leiden. Dank des 3:2-Erfolgs schliessen die Ostschweizer an der Tabellenspitze wieder zu den Young Boys auf. Patricia Loher 29.06.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gut in Form: St.Gallens Cedric Itten (rechts) trifft in der 13. Minute zum 2:0. Bild: Benjamin Manser

Am Ende des Arbeitstages im Kybunpark durften sich St.Gallens Spieler von den 750 Zuschauerinnen und Zuschauern feiern lassen. Möglicherweise war auch ein bisschen Erleichterung dabei, als sich die Leute von ihren Sitzen erhoben und dem Team applaudierten.

Die Nerven der Anhänger waren im Verlauf der zweiten Halbzeit fast aus dem Nichts doch noch arg strapaziert worden, nachdem während der ersten Halbzeit vieles auf einen deutlichen Sieg des Heimteams hingedeutet hatte. «Wer glaubt, der FC St.Gallen bezwinge den FC Thun einfach so, versteht wenig von Fussball», sagte Trainer Peter Zeidler hinterher.

St.Gallen verliert die Kontrolle über das Spiel

Weil es den Ostschweizern trotz zittriger Beine aber mit vereinten Kräften gelang, die drei Punkte über die Ziellinie zu retten, haben sie in der Tabelle wieder zu den Young Boys aufgeschlossen, aber Platz eins konnten sie dann doch nicht zurückerobern.

Dabei schien es lange, als ob die starke Reaktion der St.Galler auf die Enttäuschung vom Donnerstag gegen den FC Zürich reichen könnte, um auch bezüglich der Tordifferenz wieder mit dem Leader aus Bern Schritt zu halten. Doch im Verlauf der zweiten Halbzeit verlor St.Gallen die Kontrolle über das Spiel an das abstiegsbedrohte Thun. Zeidler sagte:

St.Gallens Trainer Peter Zeidler (links) Benjamin Manser

«Wir waren froh, dass Thun erst in der Nachspielzeit zum zweiten Mal traf.»

Noch die Startphase gegen die Berner Oberländer war eine Kopie des Beginns gegen Zürich gewesen. St.Gallen legte wieder los wie die Feuerwehr und der Gegner war vom schnellen, vertikalen Spiel der Ostschweizer erneut heillos überfordert.

Es gab an diesem Nachmittag nur einen, aber wesentlichen Unterschied: Gestern belohnte sich der FC St.Gallen für seine Überlegenheit. Schon nach acht Minuten ging er nach einem Corner durch Captain Silvan Hefti in Führung, wenig später fiel nach herrlicher Vorarbeit von Lukas Görtler das 2:0 durch Cedric Itten. Das wunderbare Freistosstor aus 28 Metern von Jordi Quintillà kurz vor der Pause war die Krönung einer gelungenen ersten Halbzeit des FC St.Gallen.

Weder das 0:4 vom Donnerstag gegen die Zürcher, noch das 6:0 der Young Boys am Samstag gegen Xamax schienen den überraschenden Meisterkandidaten beeindruckt zu haben. St.Gallen marschierte jedenfalls ohne Hemmungen in Richtung des Tores von Guillaume Faivre.

St.Gallens junge, starke Spieler

Dabei fehlten dem Heimteam doch auch zwei Stammspieler: Yannis Letard, der am Donnerstag angeschlagen ausgewechselt werden musste, nahm zu Beginn auf der Ersatzbank Platz. Victor Ruiz war gesperrt.

Doch eine der Geschichten des Tages schrieben auch wieder einmal St.Gallens junge Spieler: Betim Fazliji, der Letard ersetzte, trat neben dem 18-jährigen Leonidas Stergiou einmal mehr erstaunlich nerven- und zweikampfstark auf. Das 21-jährige Eigengewächs rückte im Verlauf der zweiten Halbzeit nach einigen Wechseln von Zeidler noch ins defensive Mittelfeld vor.

St. Gallens Tim Staubli (links) gegen Thuns Stefan Glarner. Gian Ehrenzeller/Keystone

Staubli mit guter Leistung und guten Chancen

Auch Tim Staubli, der gestern für Ruiz und erstmals von Beginn weg zum Einsatz kam, löste die Aufgabe gut. Zweimal aber war der junge Werdenberger im Pech: In der 35. Minute setzte er freistehend einen Kopfball neben das Tor, in der 58. Minute traf Staubli nur die Latte. St.Gallen führte zu jenem Zeitpunkt noch immer 3:0, es hätte aber auch 4:0 oder 5:0 stehen können, wäre man noch etwas effizienter gewesen.

Thuns Trainer Marc Schneider sagte:

«Wir trauten es uns nicht zu, auch in St.Gallen so aufzutreten wie noch am Dienstag gegen die Young Boys.»

Und weiter: «Zur Pause sagte ich meinem Team, dass ich nicht das Gefühl hätte, St.Gallen sei unwiderstehlich.»

Unterstützung auf einem Plakat: St.Gallens André Ribeiro. Benjamin Manser

Cedric Itten: «Ein paar Körner sparen»

Der FC St.Gallen sah in der zweiten Halbzeit davon ab, das gleich hohe Tempo anzuschlagen wie noch zu Beginn, er setzte auf eine pragmatischere Spielweise, was in Anbetracht des Programms der nächsten Wochen verständlich ist. Schon am Mittwoch trifft St.Gallen auswärts auf Xamax.

Zudem schöpfte Zeidler, wohl um einige seiner Stammkräfte zu schonen, das Wechselkontingent aus und verhalf so auch dem Innenverteidiger Musah Nuhu ein Jahr nach seiner Knieoperation zu einer 20-minütigen Einsatzzeit. Der Ghanaer fügte sich gut ein, nur war nach den Umstellungen insgesamt doch auch offensichtlich, dass nicht mehr alle Rädchen gleich gut ineinandergriffen wie zuvor.

So gelang es St.Gallen schliesslich nicht, den Sieg in aller Ruhe ins Trockene zu bringen. Als Simone Rapp für die Berner Oberländer in der Nachspielzeit via Pfosten traf, hätte das auch das 3:3 sein können. Zuvor hatten Leonardo Bertone und Nikki Havenaar ihre Abschlüsse nur an die Torumrandung gesetzt. Nach dem Spiel sagte Itten gegenüber dem «Teleclub»: Ihr Ziel sei es gewesen, ein paar Körner zu sparen.