St.Gallens neuer Captain – Quintillà oder Görtler? Trainer Peter Zeidler: «Ich lasse mir Zeit» Die «Berner Zeitung» feiert den Wechsel von Silvan Hefti zu den Young Boys als Coup. Im «Blick» zeigt St.Gallens Meistergoalie Jörg Stiel Verständnis für den Schritt des 22-Jährigen. Beim FC St.Gallen beschäftigen zwei Fragen: Wird Hefti ersetzt? Und wer wird sein Nachfolger als Captain? Patricia Loher 03.09.2020, 05.00 Uhr

Wird Jordi Quintillà St. Gallens neuer Captain? Im Bild setzt sich der Spanier im Testspiel gegen Freiburg gegen seinen früheren Teamkollegen Ermedin Demirovic durch. Marc Schumacher/Freshfocus

Im Testspiel gegen Freiburg am vergangenen Samstag, als Hefti schon nicht mehr zum Einsatz kam, trug Jordi Quintillà die Captainbinde. Gut möglich, dass der sprachgewandte, technisch versierte Spanier Heftis Nachfolger wird.

Allerdings könnte auch Lukas Görtler zum Captain bestimmt werden. Der 26-jährige Bayer hat sich in der Hierarchie schnell nach oben gearbeitet. Zudem haben seine Worte Gewicht. Trainer Peter Zeidler: «In der Captainfrage gebe ich mir Zeit. Noch ist nichts entschieden.»

Offen ist auch, ob St.Gallen auf dem Transfermarkt reagieren wird. Allerdings sagte Sportchef Sutter am Dienstag, man sei auf einen Abgang Heftis vorbereitet gewesen. Das könnte darauf hindeuten, dass sich die St.Galler auf dem Markt bereits umgesehen haben. Das Transferfenster schliesst Mitte Oktober. Die Saison beginnt für die Ostschweizer am 20. September mit dem Heimspiel gegen Sion.

Jörg Stiel: «Superverständlich»

Jörg Stiel Gabriel Lado

Nachdem bekannt geworden ist, dass Hefti den FC St.Gallen in Richtung Bern verlässt, gingen die Wogen in den sozialen Medien hoch. Gegenüber dem «Blick» nimmt Jörg Stiel, St.Gallens Meistergoalie von 1999/2000, den jungen Verteidiger in Schutz: «Nach Silvan Heftis bisheriger Bilderbuchkarriere finde ich es superverständlich, dass er den nächsten Schritt machen möchte.»

Und wenn man sich die Dominanz der Young Boys in den vergangenen Jahren anschaue, sei das definitiv ein nächster Schritt. «Das ist nichts gegen den FC St.Gallen. Aber man muss Silvan verstehen. Für ihn ist das ein Schritt in die nächste Kategorie.»

Silvan Hefti Gian Ehrenzeller/Keystone

Die «Berner Zeitung» schreibt: «Hefti gilt als Musterprofi. In den letzten zwei Jahren führte er den FC St.Gallen als Captain an. Insofern darf seine Verpflichtung als Coup bezeichnet werden, zumal er auch Interesse aus dem Ausland generiert haben soll.»