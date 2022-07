Testspiel Der FCSG bestreitet in Lustenau das zweitletzte Testspiel vor dem Saisonstart, muss dabei aber wohl erneut auf Neuzugang Guindo verzichten Die Spielberechtigung für den Malier war bis am Freitagabend noch nicht eingetroffen. Am Samstag spielt der FC St.Gallen in Lustenau. Patricia Loher 01.07.2022, 19.49 Uhr

Für den FC St.Gallen und Jordi Quintillà beginnt die Saison in zwei Wochen. Andy Müller/Freshfocus

Nach dem beachtlichen 1:1 gegen den Ligue-1-Dritten Monaco ist der FC St.Gallen am Donnerstag in die Heimat zurückgekehrt. Schon am Samstag bestreitet die Mannschaft von Trainer Peter Zeidler das zweitletzte Testspiel vor dem Saisonstart am 17. Juli in Genf gegen Servette.