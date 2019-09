3:1-Heimsieg gegen Servette: St.Gallen rückt auf den vierten Platz vor Nach verschlafener Startviertelstunde dreht der FC St.Gallen gegen Servette auf - und feiert den zweiten Heimsieg in Folge. Ralf Streule

Torschütze Lukas Görtler (links) und Boris Babic jubeln nach dem 2:0-Treffer. (Bild: Freshfocus)

Die Tore

1:0, 14. Minute, Victor Ruiz. Obschon die St.Galler schlecht ins Spiel kommen, führen sie nach 14 Minuten. Es ist eine Einzelleistung von Ruiz, der auf der linken Seite nach innen zieht und abzieht. Der Schlenzer ist für Jeremy Frick unhaltbar.

2:0, 37. Minute, Lukas Görtler. Ein Tor mit gefühlt sekundenlanger Ansage. Miro Muheim tankt sich links mit List und Schnelligkeit bis an die Grundlinie durch, seine scharfe Hereingabe können die Servettiens noch retten, der Ball prallt im Gewühl auf der Torlinie nach vorne ab. Görtler eilt in einem langen Sprint herbei, drischt den Ball ins Netz, bevor die Genfer wieder auf ihrem Posten sind.

2:1, 67. Minute, Alex Schalk. Die Servettiens laufen im Mittelfeld einen St.Galler Angriff ab. Danach verteidigen die Ostschweizer zu nachlässig: Alex Schalk kann zu einfach vor Stojanovic angespielt werden. Dieser hat keine Abwehrchance.

3:1, 76. Minute, Fabiano. Nach einem Corner kann Servette-Goalie Jeremy Frick einen Kopfball des eben erst eingewechselten Alain Wiss noch abwehren. Gegen den Nachschuss von Fabiano (Torpremiere!) ist er dann machtlos.

Die Spiel-Analyse

Wer verdaut den Cup-Stolperer des vergangenen Wochenendes besser? Es sind die Genfer, so sieht es zumindest in den ersten Minuten aus, als die St. Galler verunsichert wirken und unter Druck Fehler an Fehler reihen. Das einzige Positive der Startphase: Peter Zeidlers Team kommt um einen Gegentreffer herum. Dabei ist es eine kaum eingespielte

St. Galler Innenverteidigung, die dem Druck standhalten muss. Peter Zeidler hat nach der Cup-Niederlage personell reagiert und Milan Vilotic und Leonidas Stergiou auf die Bank gesetzt. Dafür setzt er in der Innenverteidigung auf Betim Fazliji und Yannis Letard. Tatsächlich ist es der 20-Jährige Fazliji aus dem eigenen Nachwuchs, der nach 9 Minuten einen Fehler seiner Vordermannschaft in letzter Sekunde ausbaden kann.

Dann weckt Victor Ruiz die St.Galler. Nach seinem Treffer sinkt die Fehlerquote der Ostschweizer. Plötzlich läuft das Direktspiel, plötzlich sind es die Genfer, die immer wieder zu spät kommen. Im Mittelfeld erkämpfen sich Görtler, Quintillà und vor allem Ruiz Ball um Ball. Miro Muheims Vorstoss vor dem 2:0 ist einer der sehenswertesten Momente des Spiels.

Nach der Pause zeichnet sich zunächst ein geruhsamer Abend für die

St. Galler ab. Servette findet lange nicht ins Spiel. St. Gallen aber leistet Hilfe und zieht sich zu weit zurück. Die Folge sind ein Genfer Lattentreffer und ein knapp vergebener Kopfball - und dann nach 67 Minuten der Gegentreffer. Peter Zeidler reagiert - Stürmer und Neuzugang Ermedin Demirovic erhält seine erste Chance und zeigt einen starken Einstand. Kurz darauf kommt Alain Wiss zu seinem Comeback.

Dann übernimmt St. Gallen wieder das Kommando. Ein Corner führt zum 3:1 - Fabiano reagiert nach einer unübersichtlichen Situation am Schnellsten. Mit diesem Tor ist der Widerstand der Genfer gebrochen. St.Gallen schaukelt das Spiel nach Hause. Die Ostschweizer feiern einen verdienten Sieg und stehen damit auf dem Vierten Platz - und können von diesem am Sonntag nicht verdrängt werden.

Der Beste

Victor Ruiz. Nicht nur sein Führungstreffer ist herrlich anzusehen. Er gewinnt im Mittelfeld sehr viele Bälle, zeigt viel Übersicht und ist passicher. Wird immer mehr zum unverzichtbaren St. Galler Kreativspieler.

Der Schlechteste

Jérémy Guillemenot und Boris Babic haben in der Offensive langezeit etwas zu wenig Wirkung. In der Innenverteidigung wackelt Yannis Letard zuweilen. Schwach ist aber an diesem Abend keiner der St.Galler Spieler.

Der Aufreger

Was für ein gelungener Einstand von Alain Wiss. Im Januar hat sich der Defnsivspieler das Kreuzband gerissen. Über ein halbes Jahr später kommt er zu seinem Comeback. Vor dem Corner in 76. Minute wird er eingewechselt - und prüft per Kopfball gleich Servettes Frick. Der Nachschuss Fabianos führt zum 3:1.

Die Fans

Vor dem Spiel feiert der Espenblock das "Zehnjährige" des Fanclubs "Saint Brothers" mit einer aufwändigen Choreografie. Darüber hinaus ist es an diesem Abend eher ein trister Anblick im Kybunpark: Nur 10 931 kommen zum Spiel, das kleine Grüppchen aus Genf trägt kaum etwas zur Stimmung bei. Natürlich: Bei den St.Galler Toren ist dennoch einiges los auf den Tribünen. Samt Standing Ovations am Ende des Spiels.

Die Reaktionen

