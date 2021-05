Super League Der FCSG trifft auch gegen das abwehrschwächste Team der Super League nicht und ist in akuter Abstiegsgefahr: Welchen Fragen sich Trainer und Spieler nun stellen müssen Die Ostschweizer verlieren das kapitale Spiel gegen Sion 0:3. Die Abstiegsgefahr ist drei Runden vor dem Saisonende akut. Vor allem die offensive Harmlosigkeit des Cupfinalisten ist je länger je mehr besorgniserregend. Aber die Verantwortlichen müssen sich noch andere Fragen gefallen lassen. Patricia Loher 10.05.2021, 05.00 Uhr

Steter Unruheherd: In der 62. Spielminute erzielt Guillaume Hoarau das zweite seiner drei Tore. Bild: Michel Canonica (St.Gallen, 9. Mai 2021)

Nach dem Einzug in den Cupfinal hatten die St.Galler auf den Befreiungsschlag gehofft, geträumt von einem Erfolg, der ihnen in der Liga wieder Luft verschafft.

Doch der Tag, das Spiel gegen das letztklassierte Sion, endete für den FC St.Gallen im Desaster. «So spielt ein Absteiger», schrie einer der 100 enttäuschen Zuschauer von der Tribüne, nachdem Altmeister Guillaume Hoarau zwischen der 51. und 62. Minute zweimal getroffen hatte.

Trainer Peter Zeidler bezeichnete die 15 schwachen Minuten seines Teams nach der Pause als «Stromausfall». Auch Lukas Görtler sagte, man habe das Spiel innerhalb von bloss zehn Minuten verloren. Und weiter:

«Ich kann mir nicht erklären, was genau passiert ist.»

Ein 0:3 gegen ein Team, das den letzten Platz belegt und kein eigener Treffer gegen die abwehrschwächste Mannschaft der Super League lassen keine Frage mehr offen: Cupfinalist St.Gallen ist definitiv in akuter Abstiegsgefahr.

Drei Runden vor Saisonende trennen ihn noch drei Punkte vom letzten Rang und einen Zähler vom Barrageplatz, den aktuell Vaduz belegt. Zudem verschenkte die Mannschaft von Zeidler auch einen Teil des Vorteils des deutlich besseren Torverhältnisses gegenüber der Konkurrenz.

Schon am Mittwoch trifft St.Gallen auswärts auf Zürich, ehe es Lausanne empfängt. Die Ostschweizer müssen die Negativspirale nun dringend stoppen. In den vergangenen elf Meisterschaftspartien ist ihnen mit dem 1:0 gegen Vaduz lediglich ein Sieg gelungen. Zeidler sagte:

«Wir belegen weiterhin einen Platz, der für den Ligaerhalt reicht.»

Der Deutsche fügte an: «Es wird natürlich ein heisser Kampf. Aber ich bin überzeugt, dass wir in der Super League bleiben.» Und endlich habe man nun auch wieder gleich viele Tage Zeit für die Regeneration wie der Gegner.

Natürlich lief gestern viel gegen die Ostschweizer: Nach zehn Minuten traf Victor Ruiz mit einem Freistoss nur die Latte, Sions Torhüter Kevin Fickentscher parierte vor allem vor der Pause stark und dann kassierte Betim Fazliji in der 55. Minute beim Stand von 0:1 nach einer Notbremse auch noch einen Platzverweis.

Am Boden: St.Gallens Stürmer Kwadwo Duah. Michel Canonica

Nur: Es bringt nun nichts mehr, auf die vielen Widrigkeiten zu verweisen. Denn St.Gallens Partien in der Meisterschaft ähneln sich seit Wochen. Während es den Ostschweizern in den drei Cupbegegnungen gelungen ist, alle guten Teile ihres Spiels über 90 Minuten zusammenzufügen und siebenmal zu treffen, sind sie im Ligaalltag zwar oftmals ebenfalls dominant, aber der Offensive fehlt es schlicht an Durchschlagskraft.

Die Harmlosigkeit bereitet zusehends Sorgen

Es ist vor allem die Harmlosigkeit im Angriff, die zusehends Sorgen bereitet. In den vergangenen sechs Super-League-Partien erzielte St.Gallen bloss ein Tor. Gestern strahlte Mittelfeldspieler Lukas Görtler bis zur Pause die grösste Gefahr aus, allerdings liessen auch Kwadwo Duah und Junior Adamu Chancen aus.

Im Cup bei Servette war es Jérémy Guillemenot, der Topmöglichkeiten nicht nützte. Weil am Mittwoch mit Basil Stillhart ein Mittelfeldspieler in die Bresche sprang, fiel das nicht weiter ins Gewicht und St.Gallen qualifizierte sich für den Cupfinal.

St.Gallens Peter Zeidler Gian Ehrenzeller/Keystone

Können die Kräfte besser eingeteilt werden?

Zudem weiss der Gegner unterdessen, dass eine starke Verteidigung in der Startphase gegen St.Gallen die halbe Miete ist und er irgendwann gegen nachlassende Ostschweizer zu seinen Chancen kommen wird.

Es ist eine der Lehren, die St.Gallen nun ziehen muss für die alles entscheidende Schlussphase in dieser Meisterschaft.

Mannschaft und Trainer müssen sich zudem fragen, ob die Kräfte auf dem Platz nicht besser eingeteilt werden sollten, wie sie wieder unberechenbarer werden und es gelingen kann, beim Gegner mehr Lücken aufzureissen.

St.Gallen muss nun die einfachen Dinge richtig machen, um die Not in der Offensive zu kompensieren. Sonst stehen schwere Tage bevor.

Der aussergewöhnliche Einbruch nach der Pause

Aussergewöhnlich war gestern, wie schlecht die St.Galler nach einer an sich guten ersten Halbzeit nach der Pause in die Partie starteten. Noch selten liessen sie sich von einem Gegner so sehr überraschen wie von den Wallisern.

Sion wirbelte, wenige Sekunden nach Wiederanpfiff scheiterte Hoarau mit einem Kopfball an St.Gallens Torhüter Lawrence Ati Zigi. St.Gallen wirkte unsortiert.

Leidtragender war Innenverteidiger Fazliji. Vorerst kam der Rebsteiner nach einem Foul als hinterster Mann noch mit einem blauen Auge und einer Verwarnung davon, in der 55. Minute aber war die Sache nach einer Notbremse an Gaëtan Karlen klar: Schiedsrichter Urs Schnyder schickte Fazliji mit der direkten roten Karte vom Platz.

St.Gallens Ersatzspieler können kaum mehr hinsehen.

Michel Canonica

Zu jenem Zeitpunkt stand es schon 0:1, St.Gallen hatte auf der linken Seite vorerst Jared Khasa und dann im Strafraum auch Hoarau viel zu viel Platz zugestanden. Nachdem der Franzose für Sion auf 2:0 erhöht hatte, fingen sich die Ostschweizer wieder. Sie krampften, blieben aber überraschungsfrei. Und so gelang ihnen bis zum Schluss nichts Zählbares mehr.

«Wir haben uns das selber eingebrockt», sagte Görtler. «Wir brauchen uns nun nicht in die Kabine zu setzen und jammern und uns gegenseitig Vorwürfe machen. Jeder hat da seinen Anteil dran. Das versuche ich, vorzuleben.»