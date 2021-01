SPort und Corona Zum Trainieren in die Schweiz – weshalb Liechtensteiner Leichtathleten nach St.Gallen ausweichen Das liechtensteinische Leichtathletik-Nationalkader

umgeht ein Trainingsverbot, das aktuell im Fürstentum gilt. 12.01.2021, 15.49 Uhr

Das Athletik Zentrum in St. Gallen bietet den Athletinnen und Athleten eine topmoderne Infrastruktur. Urs Bucher



(red) Wie das «Liechtensteiner Vaterland» berichtet, weicht das Nationalkader des Fürstentums einmal pro Woche ins Athletik Zentrum in St. Gallen aus. Mitgliedern von Nationalkadern ist es in der Schweiz trotz Coronaverboten gestattet, in Sportstätten zu trainieren.