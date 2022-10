Spitzenspiel Die Erinnerungen an Schubert und den Cupfinal, die Emotionen sowie der ungeliebte Kunstrasen: Das sind für den FCSG die acht Knackpunkte von Bern Die Ostschweizer gastieren am Samstag um 20.30 Uhr im Wankdorf, wo sie seit der Stadioneröffnung auf einen Sieg warten. Die Innenverteidigung bilden Leonidas Stergiou und Neuzugang Albert Vallci. Patricia Loher Jetzt kommentieren 07.10.2022, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die St.Galler bejubeln im Heimspiel gegen die Young Boys das 2:1 durch Isaac Schmidt in der 64. Minute Bild: Gian Ehrenzeller/KEY (St.Gallen, 4. September 2022)

Erster gegen Dritter. Wie schon vor fünf Wochen ist es am Samstagabend ein Spitzenspiel zwischen den Young Boys und St.Gallen.

Nur haben die Berner seit der 1:2-Niederlage im Kybunpark vom 4. September die Partien gegen Lugano und Luzern gewonnen, während die St.Galler gegen Sion sowie Basel verloren. Unterdessen trennen die beiden Teams fünf Punkte.

Und die Auswärtsbilanz in Bern? Diese haben die Ostschweizer in den vergangenen Jahren nicht wirklich aufpoliert. Die Mannschaft von Trainer Peter Zeidler steht zum Auftakt des zweiten Meisterschaftsquartals also vor dem wohl schwierigsten Auswärtsspiel der bisherigen Saison. Das sind die Knackpunkte für die Ostschweizer:

Albert Vallci Bild: Martin Meienberger/Freshfocus

Das Glück war am vergangenen Samstag bei der 2:3-Niederlage in Basel nicht auf der Seite der tapfer kämpfenden St.Galler.

Hinzu kam, dass das Spiel auch noch Folgen hat: Die Innenverteidiger Basil Stillhart, der nach 35 Minuten wegen einer Notbremse des Feldes verwiesen wurde, und Matej Maglica, der die vierte gelbe Karte kassierte, müssen in Bern gesperrt zusehen.

St.Gallens Trainer Zeidler macht an der Medienkonferenz am Vortag des Spiels kein Geheimnis daraus, wie er auf die Ausfälle reagieren wird: Leonidas Stergiou rückt wieder in die Startformation. Der 20-jährige Toggenburger zeigte in Basel nach der frühen Einwechslung bis in die Schlussphase eine gute Leistung.

Den Part neben Stergiou nimmt Neuzugang Albert Vallci ein. Der 27-jährige Österreicher steht damit vor dem Début in der Startformation des FC St.Gallen.

Nach einem Achillessehnenriss, der ihn über ein Jahr ausser Gefecht gesetzt hatte, wechselte Vallci im vergangenen August von Salzburg nach St.Gallen, wo er einen Vertrag bis 2025 unterschrieb. Der 1,91 m grosse Verteidiger hat für die Ostschweizer beim 3:2-Erfolg in Lugano die ersten 20 Minuten in der Super League absolviert.

Neben Stillhart und Maglica sowie den verletzten Fabian Schubert und Julian von Moos – er steigt nächste Woche wieder ins Mannschaftstraining ein – fehlt am Samstag auch Christian Witzig, der zuletzt krank war und noch nicht wieder richtig fit ist. Dafür gehört Michael Kempter dem Kader an.

Der frühere St.Galler Stürmer Cedric Itten hat sich in Bern sofort zurechtgefunden. Bild: Urs Lindt/Freshfocus

Im Wankdorf läuft es in dieser Saison gut für die Young Boys. Die Mannschaft von Trainer Raphael Wicky hat dreimal gewonnen und spielte einmal Unentschieden. Die Berner kassierten in diesen vier Spielen nur ein Gegentor.

Zudem haben sie mit Cedric Itten und Jean-Pierre Nsame die beiden erfolgreichsten Torschützen der Liga in ihren Reihen. Beide trafen bis anhin je fünfmal. Vor einer Woche erzielte Nsame in Luzern in der Nachspielzeit das 2:1. Christian Fassnacht gab nach zweimonatiger Verletzungspause sein Comeback.

Anfang September, bei sommerlichen Temperaturen, mussten die Young Boys in St.Gallen die Leaderposition ans Heimteam abgeben. Zudem ist das 1:2 bis jetzt die einzige Saisonniederlage der Berner. Nach den Platzverweisen gegen Ulisses Garcia und Cédric Zesiger beendeten sie die Partie im Kybunpark zu neunt. Die Young Boys werden deshalb alles daran setzen, um sich zu revanchieren, St.Gallen weiter zu distanzieren und die Meisterambitionen mit Blick nach Basel zu unterstreichen.

St.Gallens Spieler nach dem Heimsieg gegen die Young Boys am 4. September, den sie mit der schweren Verletzung von Fabian Schubert teuer bezahlten. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Es war im Heimspiel gegen die Berner ein Schock: Schubert, nach einem schwierigen Jahr eben erst in Form gekommen, zog sich nach einem Foul von Garcia einen Schien- und Wadenbeinbruch zu. Der Österreicher musste sechsmal operiert werden. Dieser Rückschlag setzte St.Gallen zu.

Zeidler sagt, aufgrund der Erfahrung nach der Verletzung von Itten vor vier Jahren seien sie gut beraten, «die Dinge zu verarbeiten und nach vorne zu schauen». Groll sei fehl am Platz. Zuletzt hat Schubert die Teamkollegen besucht: Für eine Mannschaftsbesprechung und ein Mittagessen. «Er sieht wieder besser aus», so der Trainer. Garcia wurde für vier Spiele gesperrt und fehlt auch heute.

St. Gallens Trainer Peter Zeidler am Cupfinal in Bern. Im Hintergrund die Choreografie der Fans. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Für St.Gallen ist es die erste Rückkehr nach Bern seit der 1:4-Niederlage im Cupfinal gegen Lugano im Mai. Auch wenn der Gegner ein anderer ist: Die Erinnerungen an den speziellen Tag mit dem bitteren Ende werden spätestens auf dem Weg in Richtung Stadion hochkommen. Können die St.Galler diese abstreifen? Es wird nötig sein, soll in Bern mindestens ein Punkt her.

Partien gegen die Young Boys waren in den vergangenen Jahren oftmals emotionale Achterbahnfahrten, die viel Diskussionsstoff lieferten. Seit dem 0:0 am 8. November 2020 im Wankdorf fielen in neun Meisterschaftsbegegnungen zwischen diesen beiden Teams 35 Tore.

Auch in dieser Saison sind Berner und St.Galler wieder die torgefährlichsten Mannschaften der Liga. Für die Ostschweizer gilt es, die Emotionen zu kanalisieren und trotz des unermüdlichen Vorwärtsdrangs auch die Defensivarbeit wieder sauber zu verrichten. Auch daran sind die Ostschweizer vor einer Woche in Basel gescheitert.

Die Ostschweizer haben im neuen Wankdorf – in Meisterschaft sowie Cup, gegen die Heimmannschaft als auch gegen Luzern und Lugano – noch nie gewonnen. Seit dem letzten Vollerfolg in Bern sind unterdessen mehr als 17 Jahre vergangen.

Am 20. März 2005 bezwangen die St.Galler die Young Boys in deren Exil im Neufeld mit 3:2. Die St.Galler Torschützen hiessen Julio Lopez, Moreno Merenda und Dusan Pavlovic. Bei den Young Boys stürmte noch Stéphane Chapuisat. St.Gallens Trainer war Heinz Peischl.

Einige gute Ostschweizer Auftritte in der Hauptstadt gab es aber gleichwohl: In Erinnerung bleibt vor allem das spektakuläre 3:4 vom 10. November 2019.

Es ist nicht die Lieblingsunterlage der meisten Fussballer. Das Spiel, sagen sie, sei ein anderes und die Heimmannschaft, die darauf trainiere und spiele, deshalb im Vorteil. Zeidler hingegen mag nicht einstimmen in diese Diskussionen, er sagt, er habe nichts gegen Kunstrasen. Trotzdem hat er, in Anbetracht der Sieglosserie im Wankdorf, in der Vorbereitung eine Änderung vorgenommen. «Wir haben weniger auf Kunstrasen trainiert.» Zudem reist das Team erst am Spieltag nach Bern.

Mögliche FCSG-Formation:

Zigi; Sutter, Stergiou, Vallci, Guindo; Görtler, Quintillà, Schmidt; Karlen; Akolo, Guillemenot.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen