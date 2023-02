FCSG mit närrischem Sonntag gegen den FC Luzern

Spiel der Verfolger Zigis Ausflug, zwei VAR-Entscheide und ein Penalty-Debütant: St.Gallen erlebt einen närrischen Sonntag Nach dem eher glücklichen 2:2 des FC St.Gallen gegen Luzern ist es für einmal der gegnerische Trainer, der mit dem Videoassistenten hadert. Die Ostschweizer ihrerseits warten nun aufs Strafmass gegen Goalie Zigi. Welche Auswirkungen hat sein Platzverweis? Eine Aufarbeitung eines aussergewöhnlichen Nachmittags. Ralf Streule Jetzt kommentieren 20.02.2023, 05.00 Uhr

Lukas Watkowiak, der nach 20 Minuten für Zigi einspringen muss, hält den FC St.Gallen in der zweiten Halbzeit mehrmals mit Paraden im Spiel.

Das Wort lag in der Luft bei diesem Spiel im Kybunpark, und es wurde in den Interviews nach der Partie auch gerne verwendet: Ein in fasnächtlichen Zeiten «närrisches» Spiel sei das Aufeinandertreffen der St.Galler mit Luzern gewesen hiess es allenthalben. Närrisch, weil gespickt mit vielen Wendungen, einem Platzverweis für Lawrence Ati Zigi, mit VAR-Entscheiden und emotionalen Zweikämpfen. Und am Ende liess sich sagen: Für einmal sind es die St.Galler, die mit einem Punkt gut bedient sind. Das liess auch Peter Zeidler so gelten.

Luzerns Trainer Mario Frick leidet beim Hin und Her im Kybunpark mit. Bild: Gian Ehrenzeller/KEY

Logischerweise war bei Luzern-Trainer Mario Frick auch eine halbe Stunde nach Schlusspiff der Ärger noch nicht verraucht. «Weltweit» einzigartig sei es wohl, sagte er an der Medienkonferenz, dass ein Team in drei aufeinanderfolgenden Spielen vier Mal einen Penalty vom VAR aufs Auge gedrückt erhalte, so wie Luzern. Nach drei Unentschieden fehlten damit gleich sechs Punkte im Budget. «Man stelle sich vor, wo wir stehen würden.» Ja, die Luzerner stünden auf Platz zwei. Ähnlich hat man in dieser Saison schon andere Teams lamentieren hören – auch den FC St.Gallen.

Eindrückliche Startphase der St.Galler

Im Spiel zweier Teams, die auf jenen zweiten Platz hinter den Young Boys schielen, konnten die Ostschweizer den Beginn der Partie für sich beanspruchen. Wie gewohnt liessen sie in den Startminuten dem Gegner kaum Zeit zum Atmen, besonders vom wirbligen Leon Dajaku hinter den Spitzen ging in dieser Phase viel Gefahr aus. Der Druck führte zum ersten VAR-Penalty-Entscheid: Ein Abschluss von Jérémy Guillemenot prallte an die Hand von Martin Frydeck, der Videoassistent konnte nicht anders, als hier zu intervenieren – ausgleichende Gerechtigkeit, so könnte man das sehen, nach ähnlichen Handsentscheiden gegen St.Gallen in jüngster Zeit.

Guillemenot traf, richtig närrisch wurde es aber erst danach. Nach 20 Minuten wurde, nicht zum ersten Mal, der Luzerner Thibault Klidje steil geschickt. Zigi rechnete fälschlicherweise damit, vor ihm an den Ball zu kommen und musste vor der Strafraumgrenze mit der Hand retten. Dies führte zum zweiten Platzverweis für Zigi in dieser Saison, nach jenem beim 2:3 bei GC im Herbst, als sein Freistosskick nicht dem Ball, sondern dem Gegner galt. Es ist die sechste rote Karte für die Ostschweizer in dieser Saison - damit liefern sie aktuell zusammen mit Luzern den Liga-«Bestwert»

St. Gallens Torhüter Lawrence Ati Zigi auf dem Weg unter die Dusche. Die Luzerner schmieden bereits neue Pläne. Bild: Gian Ehrenzeller/KEY

Fehlt Zigi im Cupspiel gegen den FC Basel?

Bis am Sonntagabend war noch offen, wie viele Partien Zigi absitzen muss. Bleibt es bei einer Spielsperre, weil keine Spielergefährdung zu sehen war? Oder kommt es zu deren zwei, wie oft nach direkten Platzverweisen? Für St.Gallen ist diese Frage nicht nebensächlich, weil nach dem Auswärtsspiel in Sitten der Cup-Viertelfinal gegen Basel im Kybunpark folgt. Watkowiak jedenfalls musste gestern schon nach zehn Einsatzminuten hinter sich greifen, der Schuss von Frydeck war platziert, aber wohl nicht unhaltbar. Der Goalie Nummer zwei kann jedoch für sich beanspruchen, nach der Pause die St.Galler mehrmals im Spiel gehalten zu haben.

St. Gallens Torhüter Lukas Watkowiak kann das 1:1 nicht verhindern. Bild: Gian Ehrenzeller/KEY

Zigis Platzverweis veränderte die Partie völlig: Luzern war nun das bestimmende Team, das tief stehende St.Gallen fand sich in dieser ungewohnten Rolle nicht zurecht. St.Gallens Spiel, eigentlich auf Pressing ausgelegt, funktionierte auch deshalb nicht mehr, weil die Luzerner sehr viel mit der Überzahl anzufangen wussten. Schnelle Ballstaffetten, viel Druck über die Seiten: Peter Zeidler lobte am Ende Luzerns Auftritt gegen zehn Mann: «Da könnten wir noch etwas lernen», sagte er mit Blick auf vergangene Partien.

Nach dem 2:1 durch Nicky Beloko schien die Sache für die Luzerner gelaufen. Sie blieben gefährlicher, verzeichneten am Ende 27 Abschlüsse aufs Tor, die St.Galler kamen auf zehn. Fricks Ärger galt zuletzt auch den vergebenen Chancen. «Wir liessen es zu, dass auch das Stadion wieder aufwachte.» Auch Zeidlers Wechsel wirkten: Isaac Schmidt oder Noha Ndombasi brachten Schwung. Und so kam es, dass der VAR zehn Minuten vor Schluss eine Intervention an Görtler als penaltywürdig taxierte. Das letzte Tor des Tages blieb damit Matej Maglica vom Penaltypunkt vorbehalten. Er traf souverän – und dies bei seinem ersten Penalty in einem Profispiel, wie der Verteidiger hinterher sagte und dabei verschmitzt lachte. Dank seines Tores bleiben die St.Galler vor Luzern. Und, vielleicht noch wichtiger im Kybunpark: Sie haben dem Publikum einmal mehr Närrisches geboten.

St. Gallens Matej Maglica bejubelt seinen Penaltytreffer zum 2:2. Bild: Gian Ehrenzeller/KEY