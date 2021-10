Die Krise des FCSG fällt auch auf die Führung zurück

Krise SOS! Der FC St.Gallen ist in Not Beim 2:5 gegen die Grasshoppers offenbart der FC St.Gallen Mängel en masse – sein Zustand ist in vielerlei Hinsicht beängstigend. Das wirft ebenfalls ein Schlaglicht auf die Führung. Christian Brägger Jetzt kommentieren 03.10.2021, 21.05 Uhr

Rat- und Fassungslosigkeit: St.Gallens Trainer Peter Zeidler ist mit dem 2:5 gegen GC bedient. Bild: KEY

«Starker Start», titelte diese Zeitung in der Montagsausgabe vom 26.Juli. Der FC St.Gallen hatte übers Wochenende in Lausanne zum Saisonbeginn sicher 2:1 gesiegt und war auf einem guten Weg. Danach verliess er diesen und fand bis heute nicht mehr zu ihm zurück, das wurde nach dem 2:5 im Letzigrund gegen die Grasshoppers abermals offenbar.

Die Geschichte des Spiels ist denn auch schneller erzählt als die Dinge, die beim FC St.Gallen nicht (mehr) stimmen und nach dem ersten Saisonviertel dazu führen, dass er nach dem Start in der Liga nie mehr gewonnen und zuletzt viermal in Serie verloren hat. Bereits jetzt braucht es das Notrufsignal, denn die Lage ist besorgniserregend und man darf sich durchaus fragen, ob dies alle im und um den Klub erkennen. Gerade weil Trainer Peter Zeidler sagte: «Mit Blick auf die erste Halbzeit sind wir nicht auf dem richtigen Weg.» SOS.

Das gute Gefühl ist gleich zu Beginn wie weggeblasen

Kurz vor dem Anpfiff gab es bei Captain Lukas Görtler noch ein gutes Gefühl:

«Ich dachte, dass jeder vom Herz und Kopf her parat ist, wir den Bock umstossen. Doch danach lief alles sofort schief, das war einfach zu wenig.»

Husch, husch ging es in Zürich, und die Ostschweizer lagen 0:2 hinten, womit sie gleich selbst den nächsten Tatbeweis lieferten, in der Startphase das schwächste Team der Super League zu sein.

Nicolas Lüchinger brachte mit seinem Tor einen der raren Lichtblicke ins St.Galler Spiel. Bild: Andy Müller / freshfocus

Nicolas Lüchinger brachte Sekunden nach der Pause die Hoffnung zurück, in seinem Jubel erkannte man: Er will. Doch wollen sie alle? Minuten später lag Zeidlers Mannschaft 1:3 hinten. Kwadwo Duah verkürzte per Foulelfmeter nochmals; die Ostschweizer hatten nun eine Viertelstunde lang eine ansehnliche Phase, ehe ihnen die Felle davonschwammen, weil die Grasshoppers gnadenlos und ungehindert zuschlagen durften. Bumm, da war sie, die nächste Klatsche.

Unter Zeidler bei weitem der schlechteste Start

Zeidler ist nun etwas mehr als drei Jahre Trainer des FC St.Gallen. Doch so schwach startete er mit dem Team noch nie. Nach neun Partien kam er im ersten Amtsjahr auf 14 Punkte (Torverhältnis 14:15), im zweiten waren es 16 Zähler (18:13), in der Vorsaison 15 (10:9). Heuer ist die Ausbeute: 6 Punkte bei 13 erzielten und 23 erhaltenen Toren – eine lausige Bilanz.

Zudem: Vier Liga-Niederlagen in Serie gab es mit Zeidler noch nie, wenngleich die Gegner gewiss keine einfachen waren. Da hilft der nationale Cup mit Siegen gegen Unterklassige mitnichten als Trostpflaster. Die Meisterschaft ist das Pflichtprogramm, und der Titel im Cup-Wettbewerb ist weit weg, selbst wenn man ihn in Griffnähe wähnt.

Sinnbildlich: Der FCSG ist am Boden. Bild: Andy Müller/Freshfocus

Der FC St.Gallen wirkt derzeit wie ein Patient, der an vielen Stellen kränkelt, in jedem Fall muss man nach dem 2:5-Niederschlag festhalten: So ist er ein Abstiegskandidat. Kein einziger Spieler ist in Form, und bei den Niederlagen in Genf und gegen die Grasshoppers erreichte kein einziger Spieler sein Leistungsniveau. Zudem fehlen Konzentration, Überzeugung, Disziplin, Teamgeist und Laufbereitschaft. Und statt Selbstvertrauen gibt es die kollektive Verunsicherung.

Zeidler kritisiert die Verteidigungsarbeit

«Das Spiel hat so begonnen, wie es uns in unserer psychologischen Situation nicht passieren darf. Später erinnerten wir uns wieder daran, wie man schlecht verteidigt», sagte Zeidler. Natürlich kommen nun nach sage und schreibe acht sieglosen Spielen in Folge Fragen nach der Qualität des Kaders auf, wenn Physis, Spielwitz und Können fehlen.

Erfolge feiern derzeit immer die Gegner des FCSG. Bild: Andy Müller/Freshfocus

Über all diese Dinge redet man kritisch, wenn ein Team nicht erfolgreich Fussball spielt. Sie fallen in diesem Fall auf den Trainer Zeidler und den Sportchef Alain Sutter zurück, auch ihre Transferhändchen und Beziehung zueinander werden kritisch beäugt, weil die Mechanismen im Fussball so spielen. So fragt sich mehr und mehr, ob das System von Zeidler das richtige für diese Mannschaft ist, oder ob diese Mannschaft die richtige ist für dieses System.

Ist die Spielidee die richtige?

Gewiss wird der Coach seine Spielidee weiter verfolgen, die sich so lange gut angefühlt hat, ehe sie durchschaut wurde. Ob dies ratsam ist für das schwächste Team dieses Jahres, wenn sie partout nicht fehlerfrei gespielt werden kann?

Lawrence Ati Zigi: Note 3,5. Zigi zögert vor dem 0:1 zu lange mit dem Herauslaufen. Kassiert fünf Gegentore! Und verhindert dennoch Schlimmeres. Leonidas Stergiou: Note 3. Kann einmal mit letzter Kraft retten. In entscheidenden Momenten fehlt ihm die Zweikampfstärke, das defensive Zentrum hat «Leo» mit Fazliji nie im Griff. Basil Stillhart: Note 2.5. Verunsichert und ausser Form, wirkt angeschlagen. Hinter den Spitzen kein Faktor, im defensiven Mittelfeld ebenfalls nicht. Fabian Schubert: Note 2.5. Wo sind nur die vielen Tore, die er für Linz erzielte? Nirgends. Hat kaum Aktionen und rechtfertigt das Vertrauen nicht. Doch wer tut das schon an diesem Abend.

Jérémy Guillemenot: Note 3. Kommt nach der Pause für Stillhart, zeigt wie viele sehr wenig. Kwadwo Duah: Note 3.5 Verwandelt den Foulelfmeter sicher. Eine Chance zum 3:3, die ein Stürmer mit Vertrauen nutzen würde. War schon unauffälliger. Leonhard Münst: Note 3. Als Diakité-Ersatz im zentralen Mittelfeld überfordert. Danach hinter den Spitzen etwas besser, aber das reicht nirgendwohin.

Lukas Görtler: Note 3. Wo ist nur der Lukas von früher? Einmal mehr mit wenig Einfluss aufs Spiel, offensiv kaum Aktionen. Verheddert sich oft. Thody Élie Youan: Note 3. Flanke zu Lüchingers Tor. Macht einfach zu wenig aus sich – dazu die schlechte Körpersprache, aber fast einziger Gefahrenherd. Betim Fazliji: Note 2.5. Wirkt fahrig. Verliert viele Zweikämpfe, weil er zu weit weg vom Gegner steht. Einer der schlechtesten Auftritte im FCSG-Dress. Michael Kempter: Note 3.5. Kempter holt immerhin Eckbälle und einen Penalty heraus, wird aber auch oft überspielt. Ebenfalls fehlt die Ausstrahlung.

Alessio Besio, Note: 3. Muss nach seiner Hereinnahme für Schubert einmal mehr hartes Super-League-Brot essen. Nicolas Lüchinger: Note 3.5. Erzielt den ersten Anschlusstreffer. Vor allem in der 1. Halbzeit bringt auch der Rheintaler gar keine Stabilität in die Defensive.



Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Wie Lüchinger nach seinem Tor die Seinen antrieb, war ein rarer Lichtblick. Und wie die Fans, deren Goodwill ein volatiles Gut ist, hinter ihrer Mannschaft standen, ebenfalls. Natürlich ist die Lage für den FC St.Gallen nicht aussichtslos. Zumal in der Tabelle hinter ihm zwei Teams rangieren, die ebenfalls grosse Probleme haben.

Nur können sowohl Luzern als auch Lausanne mit neuem Spielermaterial nachladen, falls es nötig sein sollte. Bei St.Gallen ist diese Möglichkeit eher beschränkt und das Kader schon gross genug. Deshalb sollte er künftig die Ausgaben eher nach der «Qualität statt Quantität»-Devise bündeln.

Findet sich die Trouvaille im Trainingscamp?

Nun ist erst einmal Nationalmannschaftspause, das ist vielleicht ganz gut so. Zigi, Fazliji und Stergiou sind weg, der Rest testet am Mittwoch auswärts gegen Union Berlin. Und womöglich findet sich ja im Trainingscamp, dass St.Gallen diese Woche ein weiteres Mal für wechselwillige und in der Tendenz vertragslose Spieler aus dem In- und Ausland veranstaltet, die Trouvaille, die weiterhilft. Allzu viel ist jedoch nicht zu erwarten, zuletzt war Salifou Diarrassouba jener Akteur, der es schaffte. Ein Faktor ist er heute gleichwohl nicht.

Vor etwas mehr als zwei Jahren bekamen die St.Galler mitreissende Spieler (Itten mit Demirovic) und mitreissende Auftritte zu sehen. Bild: Eddy Risch/KEYSTONE

Tatsache ist: Der FC St.Gallen stand mit Zeidler lange für etwas Mitreissendes. Es muss zurückkommen, sonst wird es für alle in der Fussballhochburg schwierig. Es gehe um Stolz und Ehre, sagte Görtler. Es müsse schnell besser werden, sagte Zeidler. Wie recht sie haben. SOS. Es muss etwas passieren.